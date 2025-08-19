Ústí čisté jako Los Santos. Viagem šíří osvětu na dresu, hráči budou uklízet město

„Ve spolupráci s magistrátem se uskuteční čtyři až šest setkání, kdy fotbalisté půjdou uklízet vybrané lokality. Bude se jednat nejen o uklízecí seance, ale zároveň o fanouškovská setkání. Hráči budou příznivce vyzývat, ať přijdou pomoct s úklidem, a oni si při tom můžou s fotbalisty popovídat,“ předestřel Matěj Svojše, marketingový ředitel Viagemu.
Další ústecké překvapení částečně propálil v předstihu soupeř. Artis se dostal ke grafickému zpracování dresů Viagemu a zareagoval tím, že si potiskl trička rovněž ve stylu GTA s titulkem Dnes hraje Artis v Ústí. V koláži ztvárnil třeba populární ústecké moderátorky anebo nápis Viagem Casino inspirovaný nejspíš dřívějšími proslovy klubového majitele Přemysla Kubáně u hracího automatu.
„Nevadí nám to. Jsme rádi, že se námi konkurence inspiruje. A děje se to víceméně každému, kdo je ve svém oboru nejlepší, že ho ostatní kopírují,“ vrátil Svojše šťouchanec.
Vybavení na úklid poskytne město, které s výzvou za čistší město přišlo. Vzniklo také video, kde k tomu burcuje útočník Marek Červenka. „Město nás oslovilo, zda by naši hráči šli příkladem a stali se tváří kampaně. Zdálo se nám to jako dobrý nápad, a protože jsme jedničkáři, rozhodli jsme se to udělat nad očekávání,“ usmál se Svojše.
Když ústecký magistrát dotazníkovým šetřením zjistil, že (ne)čistota města jeho obyvatele trápí, pustil se do osvěty. „A uklízecí kampaň je jedním z jejích střípků,“ uvedla radní a poslankyně Eva Fialová. „Akce má upozornit na to, že odpadky patří do koše a popelnice, nikoli na zem. Uklízecí kampaň se sportovci je zaměřena na úklid lokalit, kam uklízecí čety sice chodí, ale většinu času stráví úklidem míst, která by měla být naší výkladní skříní a odpad na zemi by tu měl být minimální.“
Podle Fialové město oslovilo i ostatní sportovní kluby. „Sportovci jsou vzory, ke kterým lidé vzhlížejí a jejich chování je příkladem. Město sport aktivně podporuje a je moc milé vidět, že se sportovci dobrovolně zapojí do akce ve prospěch města, konkrétně do zlepšení jeho vizuální stránky, a všem předají pozitivní odkaz, že nám není město lhostejné,“ uvedla.
Limitované ústecké dresy budou cennou relikvií. „Udělali jsme jich nadpočet. Hráči je budou rozdávat lidem, kteří budou chodit uklízet pravidelně. Budou to památeční trikoty, které nepůjde koupit, ale musíte si je zasloužit,“ prozradil Svojše. „Zároveň je hráči při úklidových dnech můžou podepsat.“
Nápis a grafika jsou inspirované herní sérií Grand Theft Auto. Los Santos je fiktivní město, v němž se její děj odehrává.
„Hlavní postavy hry páchají kriminální činnost a jsou u toho cool, my chceme ukázat, že cool je naopak dělat něco záslužného pro svoje město,“ vysvětlil Svojše; na druhé straně trikotu je napsáno Úklid +1000, tedy ekvivalent odměny ve hře.
Druholigový nováček se stále nedočkal nových, revolučních dresů od italské firmy Macron. Dodávky váznou i jiným klubům. Kdy budou hotové, ještě není jasné.
Vzniklé vakuum Viagem nejprve využil k vtipné kampani. Hráči v premiéře nesli nápis „Nejkrásnější dresy na světě již brzy v Ústí“, pak na soupeře vyrukovali s populárními hláškami z internetu – „On ty dresy snad dal do jinýho hrníčku, ne?“ a „Ty dresy tady měly bejt už 4 minuty, ty ma*ore! Děleeeej!“
Teď už jdou žerty stranou, nastal čas osvěty.