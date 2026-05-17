Ústí se rozloučilo s Grigarem a spol., Habanec poslal body do nebe. Zůstane?

Petr Bílek
  15:14
Bylo jich pět. Poklekli, každý držel svoji zarámovanou fotografii v ústeckém dresu. Nad nimi rozesmátí spoluhráči. Ústecký fotbal se sympaticky a dojemně rozloučil s hráči, kteří končí. Jsou mezi nimi i členové ligového Klubu legend Tomášové Grigar a Vondrášek. Navzdory vítězství 2:1 nad béčkem Slavie se Viagem rozloučil i s barážovou nadějí, přesto je senzačně čtvrtý.
Ústecký fotbal se po zápase se Slavií B rozloučil s pěticí hráčů, končí mimo jiné Tomáš Grigar a Tomáš Vondrášek.

Ústecký fotbal se po zápase se Slavií B rozloučil s pěticí hráčů, končí mimo jiné Tomáš Grigar a Tomáš Vondrášek. | foto: FK VIAGEM Ústí nad Labem

„Sahali jsme na baráž, ale to je pro mě spíš úsměvné. Nedokázal jsem si představit, že to Táborsko a Artis do ní nedotáhnou,“ řekl ústecký trenér Svatopluk Habanec, z výhry dojatý. „Ve čtvrtek mi umřel tatínek, posílám mu tři body do nebe.“

Na syna by byl pyšný, pod jeho velením Ústí na jaře zářilo, z posledních 10 zápasů osm vyhrálo a stresovalo soupeře usilující o postup do první ligy. „Strašně moc si ceníme toho, kam jsme se během jara vyšplhali. V zimě se slušně posílilo, což se odrazilo i ve výsledcích. Strašně bychom si přáli, abychom čtvrtí i zůstali.“

Sbohem, legendo? Když Ústí sežene lepšího brankáře, končím, slyšel Grigar

Viagem může ohrozit už jen Příbram, která má před posledním kolem o tři body méně a lepší vzájemnou bilanci. Ústí končí v Jihlavě, která je předposlední a chce se vyhnout sestupu, Příbram končí v Opavě.

Partu z města nad Labem opouští pětice hráčů, kterým aplaudovalo bezmála sedmnáct stovek fanoušků, krásná návštěva. Své působení uzavírají brankář Jan Čtvrtečka, Vojtěch Čítek, Jakub Emmer a hlavně dvě exligové persony, osmatřicetiletý Tomáš Vondrášek a gólman Tomáš Grigar, který je ještě o pět let starší.

„Je potřeba jim strašně moc poděkovat. Grigy tady strávil dva roky, Vondy rok. Oba zaslouží obrovský kredit za to, jak se v klubu zapsali. Bude se na ně hodně vzpomínat, jedna generace končí, druhá začíná,“ pronesl Habanec.

Oba veteráni ustupují ne kvůli výkonnosti, ale proto, že klub staví postupový tým. „Myslím, že zrovna Grigy už má nějakou domluvenou funkci v Teplicích.“

A co Habanec? Natáhne svoji úspěšnou ústeckou misi? Vedení klubu mu předložilo nabídku. „Teď jsme měli anglické týdny a děla se spousta dalších věcí,“ nevyjádřil se ještě kouč. „Teď na jednání bude větší prostor a klid.“

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Tvrdík po skandálu odsoudil fanoušky: Nepřijatelné, největší ostuda za 11 let

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, promlouvá k fanouškům.

Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...

Padl první doživotní zákaz. Slavia trestá fanouška, co napadl sparťana Surovčíka

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...

Ke sparťanskému brankáři se v závěrečných vyhrocených momentech pražského derby přiblížil zezadu a chrstnul mu kelímek s pivem přímo do obličeje. Teď už jeden z viníků předčasně ukončeného zápasu na...

Bývalý člen ultras o situaci z derby: Bylo to naplánované. Šlo jim o prestiž, ne o Slavii

Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu. (9. května 2026)

Býval členem ultras fotbalového Baníku, kteří patří k těm nejradikálnějším v české lize. I díky tomu má pan Jaroslav vhled do bezprecedentní situace, která se odehrála v sobotním pražském derby mezi...

Fotbalisté Manchesteru United se radují z gólu Matheuse Cunhy.

Šest zápasů nabízí nedělní program 37. kola fotbalové Premier League. Manchester United zvítězil 3:2 nad Nottinghamem, v 16 hodin nastoupí mimo jiné Wolverhampton proti Fulhamu a v 18.30 se představí...

Budou hrát s béčkem, potopí nás, bál se Baník. Teplický Frťala: Konspirace

Teplice, 16. 5. 2026, FK Teplice - Dukla, 4. kolo nadstavbové skupiny o...

Jsme zachránění, v posledních dvou kolech dáme nasát ligovou atmosféru dorostencům a hráčům z béčka, řekli si ve fotbalových Teplicích. Jenže tahle zdánlivě nevinná věta asistenta trenéra Ondřeje...

17. května 2026  11:48

Hvězdné jméno na lavičce. Xabi Alonso povede Chelsea, podepsal na čtyři roky

Trenér Realu Madrid Xabi Alonso během utkání se Celtou Vigo.

Novým trenérem fotbalistů Chelsea bude Xabi Alonso. Příchod španělského kouče na Stamford Bridge, o němž už dříve spekulovala média, v neděli potvrdilo vedení klubu Premier League....

17. května 2026  11:27

Ronaldo stále čeká na velkou trofej s an-Nasrem, v sobotu mu nevyšly dvě šance

Útočník Cristiano Ronaldo

Hvězdný portugalský útočník Cristiano Ronaldo se stále nedočkal velké trofeje na angažmá v an-Nasru, v sobotu měl přitom saúdskoarabský fotbalový klub dokonce dvě šance na zisk některé z nich. V...

17. května 2026  11:08

V Teplicích to bylo nepřijatelné, čílí se majitel Dukly. Volá po regulérnosti ligy

Matěj Turek, majitel fotbalové Dukly

Matěj Turek, majitel fotbalové Dukly, má okolnosti porážky 0:2 v Teplicích v předposledním kole prvoligové nadstavby za nepřijatelné. Sudí v čele s Ondřejem Berkou ve většině sporných situací...

17. května 2026  9:41

OBRAZEM: Bujaré oslavy, na tribuně i Pešír. Jak vypadalo ženské derby o titul?

Mistryně české ligy. Sparťanské fotbalistky oslavují zisk 34. titulu v nejvyšší...

Na zisk mistrovského titulu čekaly dlouhých pět let. Teď ho stvrdily sparťanské fotbalistky přímo na hřišti největšího rivala. Slavii v ligovém pražském derby porazily 2:0 a jaly se oslavovat. Za...

17. května 2026

Celou sezonu jsme se chtěli baráži vyhnout a teď za ni budeme rádi, mudruje Frydrych

Ostravský trenér Josef Dvorník a kapitán Michal Frydrych

Až jeho gól hlavou po rohovém kopu Daniela Holzera v první minutě nastaveného času definitivně uklidnil fotbalisty Baníku Ostrava. Kapitán Michal Frydrych rozhodl o výhře 2:0, což i díky výhře Teplic...

17. května 2026  6:24

Sudí, katastrofa! Někdo se zbláznil a já to nejsem, zlobil se kouč Dukly Šustr

Pavel Šustr, trenér fotbalistů Dukly

Když nabroušený Pavel Šustr, trenér fotbalistů pražské Dukly, kráčel na tiskovku po sobotní kalamitě v Teplicích, zvesela hlásil do pléna: „Dneska bude legrace!“ A byla.

16. května 2026  22:20,  aktualizováno  23:32

Sportovní duch vítězí, děkuje Ostrava do Teplic. Bez nich by to nešlo, řekl kouč

Transparent ostravských fanoušků během utkání proti Zlínu

Zachmuřené obličeje. Ponurá atmosféra. Nálada ostravských fanoušků před utkáním fotbalistů Baníku se Zlínem nebyla nijak optimistická. Po něm se přece jen trochu usmívali. Šance Ostravanů na záchranu...

16. května 2026  21:05

Artis i Táborsko si zahrají baráž o ligu. Béčko Sparty kleslo na poslední příčku

Quadri Adediran z Artisu Brno slaví gól proti Opavě.

Fotbalisté Táborska a Artisu Brno si v 29. kole druhé ligy připsali domácí vítězství a zápas před koncem soutěže si zajistili účast v baráži o postup mezi elitu. Jihočeši udolali Opavu 1:0 a zůstali...

16. května 2026  19:27

Manchester City ovládl Anglický pohár, ve finále porazil Chelsea gólem Semenya

Fotbalisté Manchesteru City slaví zisk Anglického poháru po výhře nad Chelsea.

Fotbalisté Manchesteru City ve finále Anglického poháru porazili Chelsea 1:0. Trofej získali po třech letech a poosmé celkově, čímž se v historických tabulkách vyrovnali Tottenhamu, Liverpoolu a...

16. května 2026  19:22

