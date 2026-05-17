„Sahali jsme na baráž, ale to je pro mě spíš úsměvné. Nedokázal jsem si představit, že to Táborsko a Artis do ní nedotáhnou,“ řekl ústecký trenér Svatopluk Habanec, z výhry dojatý. „Ve čtvrtek mi umřel tatínek, posílám mu tři body do nebe.“
Na syna by byl pyšný, pod jeho velením Ústí na jaře zářilo, z posledních 10 zápasů osm vyhrálo a stresovalo soupeře usilující o postup do první ligy. „Strašně moc si ceníme toho, kam jsme se během jara vyšplhali. V zimě se slušně posílilo, což se odrazilo i ve výsledcích. Strašně bychom si přáli, abychom čtvrtí i zůstali.“
|
Sbohem, legendo? Když Ústí sežene lepšího brankáře, končím, slyšel Grigar
Viagem může ohrozit už jen Příbram, která má před posledním kolem o tři body méně a lepší vzájemnou bilanci. Ústí končí v Jihlavě, která je předposlední a chce se vyhnout sestupu, Příbram končí v Opavě.
Partu z města nad Labem opouští pětice hráčů, kterým aplaudovalo bezmála sedmnáct stovek fanoušků, krásná návštěva. Své působení uzavírají brankář Jan Čtvrtečka, Vojtěch Čítek, Jakub Emmer a hlavně dvě exligové persony, osmatřicetiletý Tomáš Vondrášek a gólman Tomáš Grigar, který je ještě o pět let starší.
„Je potřeba jim strašně moc poděkovat. Grigy tady strávil dva roky, Vondy rok. Oba zaslouží obrovský kredit za to, jak se v klubu zapsali. Bude se na ně hodně vzpomínat, jedna generace končí, druhá začíná,“ pronesl Habanec.
Oba veteráni ustupují ne kvůli výkonnosti, ale proto, že klub staví postupový tým. „Myslím, že zrovna Grigy už má nějakou domluvenou funkci v Teplicích.“
A co Habanec? Natáhne svoji úspěšnou ústeckou misi? Vedení klubu mu předložilo nabídku. „Teď jsme měli anglické týdny a děla se spousta dalších věcí,“ nevyjádřil se ještě kouč. „Teď na jednání bude větší prostor a klid.“