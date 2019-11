Matějka: Střílím, aby si mě v Plzni všimli. Ústí spoléhá na něj i cizince

„Mates má útočné dovednosti a taktiku v krvi, všude, kde hrál, střílel góly. Fortune má jiné přednosti, pěkně se to mixuje,“ pochvaluje si trenér Aleš Křeček. Někdy je staví spolu, někdy jednoho dostřídá, záleží také na soupeři.

„Když jsem proti Chrudimi nehrál od začátku, byl jsem zdravě naštvaný. Ale bylo by zbytečné se urazit a dělat scény. Chtěl jsem jako střídající hráč odpovědět gólem, což se povedlo,“ blažilo dravce Matějku, který v Ústí hostuje z Plzně. „Možná tam budu v zimě prodlužovat smlouvu,“ prozradil.

A třeba si vystřílí i comeback do mateřského klubu. „Nevím, kolik gólů má Krmenčík, kolik mi bude stačit na návrat. Prostě se jich budu snažit dávat co nejvíc, aby si toho někdo v Plzni všiml,“ předsevzal si. Už tak letos prožívá nejlepší éru své kariéry. „Loňských šest branek ve 2. lize už jsem překonal. Padalo mi to i na půlročním hostování v Domažlicích ve 3. lize, tam jsem se trefil čtrnáctkrát, ale Ústí je o level výš. Letos jsem skóroval párkrát za sebou, to pomůže každému útočníkovi. Dostal jsem se na vlnu.“

Vlnu, po níž chce jednou dosurfovat zpátky do Plzně. „Jsem její odchovanec, je můj sen odmalička za áčko hrát. Teď tam je výjimečná generace, která bojuje o tituly, je těžké se mezi ně propracovat. Ale budu makat dál,“ bouchá se do prsou; polevit nehodlá: „Ve fotbale se všechno může změnit rychle. Povede se vám jeden půlrok, pár zápasů a můžete být jinde. Příkladů je spousta. Věřím, že když budu trpělivý, povede se to. Plzeň nebo jiná 1. liga, tohle je moje ambice.“

Matějka se chce neustále zlepšovat. „Snažím se na tréninku hodně pracovat a myslím, že se mi to vrací. Co víc můžete dělat než trénovat a přidávat si. S asistentem Bédou Vrabcem pilujeme střelbu. Pořád dokola, v tom se dá neustále zlepšovat. S několika kluky občas zůstáváme po tréninku,“ vykresluje. „Je to i o sebevědomí, i kluci mě víc hledají, protože vědí, že góly dávat umím. Důležité bylo, abych získal důvěru kluků i sám sebe. A to se mi daří.“

Už třetí sezonu si Matějka kroutí v ústeckém dresu, tedy vyjma domažlického intermezza. A letos mu vyrostla zajímavá konkurence v podobě Basseye. I Nigerijec předtím sázel třetiligové góly za Radotín, než ho Ústí přesadilo o patro výš. Přišel s vizitkou nejlepšího kanonýra 3. ligy s 23 zásahy.

„Taky se mu daří. Má sice míň odehraných minut než já, ale je taky produktivní. Konkurence neuškodí, žene vás dopředu,“ vítá ji Matějka. I Křeček si přetlak v sestavě pochvaluje. „Máme tři útočníky, protože i Drame je víc útočník než záložník.

Bassey zase není typická devítka, takže klasický hroťák je jediný Mates,“ přibližuje trenér. „Bassey je takový tulák po hřišti, mužstvo se musí naučit na něj a s ním hrát. On se toulá, nedrží pozici. Pro soupeře to může být složité, protože je to nečitelné, ale složité je to i pro jeho spoluhráče.“

Bassey ještě potřebuje zapracovat na taktice. „Měl jsem dlouhý rozhovor s jeho agentem. Cizinci mají svoji kulturu, mentalitu, taktiku a disciplínu. Pokud bude chtít hrát fotbal na vyšší úrovni, musí tyhle věci zlepšit. Způsob napadání, jak, kdy, s kým. To hraje zatím proti Fortunovi,“ tvrdí Křeček. „V ofenzivě jsme díky konkurenci variabilní, takže možná víc než dřív sledujeme soupeře, abychom mu přizpůsobili hru.“

A útočníci chtějí neustále dokazovat svou kvalitu, Ústí z toho těží. „Když mi trenér řekne, ať mu ukážu, že patřím na hřiště, chci to udělat,“ hecuje se Matějka. V pátek proti Hradci Králové stál kvůli trestu za žluté karty, dvakrát se prosadil Drame.