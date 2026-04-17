Ústí dál válí. Otázku na baráž jsem čekal, smál se trenér Habanec

„Po porážce s Příbramí jsme koukali skoro dolů, teď máme pět bodů na třetího. Když na tuhle sérii navážeme dvěma třemi výhrami, fakt tam budeme,“ žasl záložník Daniel Richter, gólový strůjce středeční výhry 1:0 nad Chrudimí. „Ale náš cíl je být do 8. místa, to je reálné.“
Ústí sezonu rozjelo báječně, jenže konec podzimu a start jara pokazilo. Teď je o týmu zase slyšet.
„Jednu dobu Přemek říkal, že se miska vah mezi marketingem a fotbalem vyrovná,“ tvrdil trenér Svatopluk Habanec o majiteli Kubáňovi. „Já marketingu nevelím, ale vidíte, že sledovanost je veliká, sociální sítě jsou mocné. Ale moje povolání je trénovat, tak trénuji.“
A dobře, nováček se po rozpačitém období nadechl, postupně porazil Artis, Táborsko, České Budějovice a naposledy Chrudim.
„Baráž? Přesně takovou otázku jsem čekal,“ rozesmál se Habanec na tiskové konferenci. „Je to úsměvné, nechává nás to klidnými. Máme nadstandardní formu, ale tabulka se mnou nedělá nic. I při postupech jsem říkal, že nejvíc jsem si oddechl, když jsme byli zachránění. Pan majitel z toho šel do mdlob. A přestože to teď na papíře ještě není, myslím, že už jsme se udrželi.“
Za vzestupem vidí i zimní posílení o Peterku, Ullmana či Marcolina. „Od Artisu to nejsou jen výhry, ale i dobré výkony. Příště na Žižkov čekám ještě větší návštěvu.“ Na Chrudim přišla tisícovka diváků. „Předtím máme Prostějov, hraje o žití a nežití, ale nejedeme tam na výlet. Chceme ukázat, že mančaft má sílu a posily ho pozvedly.“
Díky posledním výsledkům ústecké sebevědomí roste. „Je to super, věříme, že se to bude odrážet i na naší hře, že budeme ještě jistější na balonu. Máme před sebou ještě sedm zápasů a chceme jich co nejvíc zvládnout,“ přeje si Richter.
Pomalejší ústecký rozjezd přičítá i těžkým terénům na začátku jara. „Pro mě je extrémní rozdíl, jestli hraju na dobrém hřišti, nebo ne. Mám hru založenou na dobrém prvním doteku, snažím se něco vymyslet. To samé Moula (Moulis) či Novas (Novotný). My máme v týmu víc takových typů hráčů než čistě bijců, takže terény teď hrají pro nás.“
A také absence tlaku, který naopak tíží favority Artis či Táborsko.
„Mají kvalitní hráče, nevím, co jim nefunguje. Když jsme hráli na Artisu my, dali nám dost prostoru, mohli jsme kombinovat, herně šlo o náš nejlepší zápas na jaře. Těžko říct, co se u nich děje,“ překvapují jarní ztráty favoritů ústeckého tvůrce hry. „Nikdo to nečekal. Je možné, že mají na sebe větší tlak, my jsme v pohodě. Náš cíl je být do osmého místa, na to máme kvalitu, tam chceme směřovat.“
Ale aktuální forma v kombinaci s čistými hlavami nakonec klidně mohou Viagem vystřelit až do baráže.