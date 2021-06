Můžeme být ještě výš, věří ústeckým fotbalistům trenér Jarolím

„Když si vezmete rozpočty ambicióznějších klubů, které skončily za námi, tak můžeme být se sezonou spokojeni. Určitý finanční hendikep dorovnáváme prací s mládeží, která tady funguje skvěle a dává smysl. Na tom bychom měli dál stavět,“ apeluje trenér David Jarolím, který v zimě vyplnil uvolněné místo po odchodu Jiřího Jarošíka.

Ústí nastřílelo jen 24 gólů ve 26 zápasech, to je třetí nejslabší bilance v soutěži. Může za to právě nezkušenost, defenziva se učí rychleji.

„Škoda série čtyř porážek. Je na čem pracovat, hlavně na útočné fázi, ale to není jen o útočnících. Zdůrazňuji i středovým hráčům, že jejich čísla a efektivita musí být větší,“ apeluje bývalý bundesligový hráč na tým. „Jako trenér mám styl založený na kompaktní hře, obrana nám fungovala, ještě musíme dávat víc gólů. Jsem náročný i sám na sebe, mělo by to být lepší.“

Jarolím pro příští sezonu počítá s mladým Francouzem Cantinem, který prodloužil smlouvu, chce i Nigerjice Ikugara a Faleyeho. „Přišli až po konci zimní přípravy, adaptace do týmu i prostředí u takových hráčů trvá déle. Ikugara jsme si ověřili i v mistráku, rád bych, aby pokračovali,“ uvedl kouč, který však přijde o krále druholigových brankářů Mariána Tvrdoně. Baží po něm Plzeň: „K fotbalu odchody patří, zase je to dobrá vizitka pro klub. Marián má všechno, co má gólman mít, i neskutečný potenciál. Věřím, že je schopný ho prokázat i v 1. lize.“

Jinak se ale razantní proměna ústeckého týmu nechystá. „Mužstvo má kvalitu, charakter je také dobrý. To musíme udržet. Nesmíme dopustit, aby odešlo třeba pět hráčů, to by bylo strašně moc. Vím, na koho sázet, jsou tu dobré typy. A samozřejmě tým potřebujeme i doplnit. Když někdo přijde, budou to zase mladí hráči, abychom je tady mohli rozvíjet,“ plánuje Jarolím.

Svou první štaci v roli hlavního kouče profesionálního týmu si užíval. „Mohl jsem jít k tátovi dělat asistenta do Mladé Boleslavi, ale já se rozhodl vydat vlastní cestou. Chtěl jsem být hlavní, baví mě to. I realizační tým dobře funguje, v příští sezoně můžeme skončit i výš,“ věří.

Utíkat z Ústí se zatím nechystá. „Každá štace vám něco dá. Jsem na začátku a určitě by pro mě nebylo dobré jít třeba hned do 1. ligy. Sbírat zkušenosti je důležité nejen pro hráče, ale i pro trenéra,“ uvědomuje si bývalý reprezentant.

Přípravu Arma odstartuje 21. června, do té doby mají hráči dovolenou a individuální plány. Jarolím doufá, že Ústí mu na podzim nebude cuchat nervy jako na jaře. „Vyhrát 1:0 je fajn, ale jsou to nervy. Rád bych i klidnější zápasy,“ přeje si.