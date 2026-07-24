Ústí chce baráž. Kubáň: A sázkařská špína? Nenechme si produkt kazit příživníky!

Už letos probleskla naděje na administrativní postup Viagemu kvůli korupčnímu skandálu Karviné, pár dní klub z města nad Labem figuroval jako jeden z náhradníků, než ho z listiny vyškrtli. „Podle našeho výkladu bychom měli být oslovení po Artisu my, ne Dukla. Ale stejně bychom pak na devadesát procent sestoupili. Půjdeme nahoru přirozenou cestou.“
Jak jste sledovali šachy kolem Karviné, její vyloučení z ligy, odvolání podané a pak stažené?
Dopadlo to, jak dopadlo. Tak nějak se předpokládalo, že Artis svoji možnost postupu využije. Skončilo to naprosto logicky a teď už není podstatné, kdo by přišel v případném doplňování na řadu.
Přesto - původně o vás Ligová fotbalová asociace mluvila jako o třetím náhradníkovi, za týden už ne. Máte pro to vysvětlení?
Nemyslím si, že šlo o změnu soutěžního řádu. Když Táborsko postup vzdalo, nechal jsem si rychle vypracovat detailní analýzu situace, kdyby náhodou odmítl i Artis. Ačkoli to bylo nepravděpodobné, chtěl jsem na to být připravený jako profesionál. Všechno se točilo kolem toho, že čtvrtý klub z druhé ligy není explicitně zmíněn v bodě, v němž se to řešilo.
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Měli jste tedy být na řadě?
Podle našeho výkladu se dá předpokládat, že čtvrtým tým druhé ligy by osloven býti měl v případě, že nikdo další není na řadě. Dukla podle nás neměla být oslovená vůbec, nicméně chápu, že ona má pohled opačný. Pak by se muselo řešit, ke kterému výkladu by se přiklonily dotčené orgány. Podle nás bychom měli být na řadě my.
Nakonec Artis kývl, takže se všechno vyřešilo samo.
Ano, dneska už se nedozvíme, jak by to dopadlo. A možná je dobře, že to nemusíme řešit. Kdybychom totiž postoupili, měli bychom víc než devadesátiprocentní pravděpodobnost sestupu. My půjdeme přirozenou cestou postupného zlepšování kádru a výkonnosti. Věřím, že je jen otázkou času, kdy nahoře budeme hrát.
Je pro vás dobře nebo špatně, že Artis druhou ligu opustil a naopak je v ní Karviná, vítěz poháru?
Artis už by šel do této sezony trošku poučenější, viz posily, které udělal. Myslím, že to je plus minus jedno. Karviná skončila osmá v první lize, měla se zúčastnit evropských pohárů, po sportovní stránce šlo o výborně fungující mančaft, odskočený. Přestože u nich došlo k výrazné obměně, pořád jsou v kádru velmi nadstandardní hráči na druhou ligu. A stejně tak k tomu dělají posily. Karviná je pro mě favorit číslo 1. A pak Dukla. Oba kluby pracují s větším rozpočtem než my.
A dál?
Potom je skupina několika týmů, ze které někdo může překvapit - a mezi nimi chceme být. Stačí mít pár zápasů štěstí a vyskočíte. Mezi pár nadprůměrných řadím Vlašim, možná Příbram, možná nás.
Štve vás, že český fotbal zase zabředl do korupčního bahna, že to je pořád dokola? Teď se řeší hlavně sázkařská špína.
Věřím, že se to bude jen zlepšovat. Úkolem majitelů je podporovat takovou kulturu v klubu i ve fotbale obecně, která pomůže tento způsob myšlení eliminovat. Buďme aktivní a nenechme si kazit produkt příživníky a šejdíři!
Proč se to neustále děje?
Souvisí to se stavem společnosti. Bude trvat desítky let, než se v míře korupce dostaneme k Finsku, Norsku. Bůhví, kdy to bude. Můžeme s tím bojovat minimálně tak, že se takových akcí neúčastníme. Říkal jsem majiteli Dukly Matěji Turkovi, že když jsme hráli loni, přišly mi naše zápasy čisté. Samozřejmě když se sází na utkání, co s tím chcete dělat? Je potřeba to pořádně vyšetřovat a rozdávat tresty, postupně se snad bude prostředí v českém fotbale zlepšovat.
Váš tým se zlepšuje neustále, naposledy jste byli čtvrtí. Co žádáte po mužstvu tentokrát?
Zaprvé budeme potřebovat, abychom neměli smůlu. Faktor štěstí je ve fotbale procentuálně významný. Pro představu, loni jsme štěstí poměrně měli - skončili jsme sice čtvrtí, ale datově jsme měli skončit osmí. Se sportovním ředitelem Kubou Dobiášem si pro sebe říkáme, že do sezony startujeme ne ze čtvrtého, ale z osmého místa. Rád bych, abychom hráli o barážová umístění. Myslím, že máme kádr, který by to mohl zvládnout.
V zimě jste zásadně změnili fungování klubu, jak se to propsalo do chodu prvního týmu?
Vnímáme posun. Klub se po Dobiášově příchodu změnil po sportovní stránce, Kuba vytvořil datově-skautingové oddělení. Pak došlo i k výrazné obměně realizačního týmu a jeho posílení o některé nové pozice. Řekl bych, že trénujeme výrazně víc než loni. A taky jsme zavedli individualizovaný přístup k rozvoji hráčů, kteří jsou v kádru. V letní pauze se už začaly projevovat kroky ohledně datové analýzy. Posily, které přicházejí, už jsou produkty našeho systému.
Jako milovník bizáru musíte být rád, že máte nejspíš nejvyšší brankářský tandem světa - posily Holý i Savič měří shodně 206 cm.
To je spíš náhoda, než že by to měl být bizár. Já věřím, že ve sportovní oblasti žádné bizarní prvky nemáme. A že ani nevzniknou. (směje se) Datově oba vypadali velmi dobře.
Do obrany přišli Španěl Sellés a Yaméogo z Burkiny Faso. Je váš kádr silnější než loni?
Jsme přesvědčení, že ano. Ze základní sestavy odešel gólman Grigar, ten je nahrazen víc než adekvátně. A zpevnili jsme obranu, věříme, že bude kvalitnější. S posilováním nekončíme, do středu zálohy přichází Berelidze, mládežnický reprezentant z gruzínské jednadvacítky. A máme ještě v merku minimálně jednu posilu do základní sestavy.
Zůstal i kanonýr Marcolino z Gabonu, váš klenot a jarní objev. Byl ve hře jeho prodej?
Dostali jsme na něj minimálně jednu konkrétní nabídku, jednalo by se rekordní částku v historii ústeckého fotbalu, ale odmítli jsme ji. Každý je na prodej, o tom je ekonomika sportovních klubů, minimálně naše určitě. Představujeme si o něco lepší peníze. Jsme připravení na to, že se mu bude na podzim dařit. A pak se uvidí, jak se situace kolem něj vyvine.
Za kolik jste ho mohli prodat?
Bavíme-li se v českých korunách, nabídka byla vyšší než patnáct milionů.
Je těžké odmítnout takový balík peněz?
Není. Rozhodujeme se racionálně, víme, jakou má hodnotu a jakou ji s vysokou pravděpodobností mít bude, pokud se mu bude dařit. My máme rozpočet na druhou ligu zajištěný, nejsme nucení prodávat. V nemovitostním Viagemu řeším větší dilemata než tohle.
Rozpočet klubu jste nafoukli?
Navýšený je o patnáct procent oproti loňsku, přesnou částku říkat nechci. Rozšířil se realizační tým, posílilo se jeho technické zázemí. A určitým způsobem byla navýšená platová hladina kádru. Je o něco kvalitnější než loni a bude širší, s tím jsou spojené náklady. Jsem ale přesvědčený, že se nám podaří navýšit i příjmy, ať sponzoring nebo jinou podporu. Věřím, že budeme pracovat s podobným minusem jako loni bez ohledu na to, jestli někoho prodáme a kdy. Do nuly to dorovná zase Viagem. Prodávat budeme, ale za adekvátní částky.
Stadion, který vlastní město, bude splňovat prvoligové parametry v jakém horizontu?
Pracuje se na kamerovém systému. Vedení města přislíbilo, že na příští sezonu dojde k navýšení rozpočtového rámce a vyhřívání trávníku bude ze strany města zainvestováno. Máme volební rok, finální rozhodnutí pravděpodobně bude v gesci nového zastupitelstva. My komunikujeme napříč politickými stranami a já jsem optimista v celoústecké shodě na věci.
Jak vám zatím imponuje nový, energický kouč David Oulehla?
Trenér se bude posuzovat hlavně podle výsledků a výkonů. Co můžu posoudit na první dobrou, je, že výrazně víc trénujeme. Tréninkový proces už je na úrovni, jakou jsme si představovali, tedy na prvoligové. Máme individuální tréninky, chceme zajistit optimální rozvoj hráčů, aby se jim vyplatilo k nám chodit. Hlavně těm rozvojovým z ciziny, aby viděli, že náš projekt je pro ně ideální, pokud se chtějí posunout relativně rychle nahoru.
Realizační tým je široký i mezinárodní, máte v něm Kanaďana se slovenskými kořeny i Španěla.
Myslím, že realizační štáb do sebe dobře zapadl. Je to pracovně docela zfanatizovaný tým v dobrém slova smyslu, což je přesně to, co mám rád. Tedy, když se hodně pracuje. S tím můžu být spokojený. Samozřejmě to nemusí stačit. Uvidíme, jak odstartujeme sezonu.
Jako majitel žádáte fotbal, který bude přinášet body, nebo tlačíte i na atraktivní herní projev?
Neprobíhají požadavky tohoto typu ode mě k trenérovi. Řeším věci se sportovním ředitelem - aby se správně vybírali hráči, aby se správně vyjednávali, správně podepsali, správně uvedli do tréninkového procesu, aby proces vypadal správně. Aby všechny části, jak jdou za sebou chronologicky, probíhaly co nejlépe. Někde na konci dne se to sečte a bude z toho nějaký výsledek.
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Marketingově o vás bude v příští sezoně zase slyšet?
Máme nějaké vtipné kauzy, ale nemůžu je odstartovat rozhovorem. Naprogramovali jsme si vlastní CRM systém pro správu klubu - provoz, marketing a sponzoring se díky tomu řídí efektivněji. Nasadili jsme nový web, eshop, děláme si vlastní videotéku Ústí Play. Budeme pokračovat fanouškovskou aplikací. Pomalu se z hlediska marketingu dostáváme tam, kam se dostat technologicky máme. V tom nám hodně pomáhá AI, můžu vyčlenit programátory z Viagemu, což nám usnadňuje realizační rychlost oproti minulosti.
A trpěl jste při zápasech českého týmu na mistrovství světa?
Netrpěl, protože jsem na ně vůbec nekoukal. Neviděl jsem ani minutu našich zápasů, nezajímalo mě to. Až na konci šampionátu jsem měl zapnutá obě semifinále, ale při tom jsem stejně dělal něco na počítači.
Zrušte baráž! Ať jdou dva nahoru přímo, liga se oživí, navrhuje ústecký kouč
Stop baráži! Tentokrát ne v hokeji, ale ve fotbale. I když si ústecký Viagem vytyčil baráž o první ligu jako svůj letošní cíl, jeho kouč David Oulehla horuje za její zrušení a návrat k přímému postup dvou nejlepších druholigových týmů. „Baráž by vůbec neměla být, měly by jít dva týmy nahoru a dva dolů jako dřív. Takhle je liga prakticky uzavřená, ještě nikdy se nestalo, aby druholigový barážista přešel přes prvoligistu,“ štve ústeckého trenéra.
Fotbal zavedl baráž od sezony 2018/19, do té doby postupovaly dva nejlepší týmy přímo a dva nejhorší z první ligy sestupovaly. Teď jde nahoru jen vítěz a druhý a třetí v tabulce bojují proti čtrnáctému a patnáctému celku nejvyšší soutěže. Jenže druholigové mužstvo v sérii doma - venku ještě nikdy neuspělo. „Myslím, že na Slovensku je to stejné, baráž moc smysl nedává. Ať jdou dva nahoru a liga se oživí,“ navrhuje Oulehla.
Moc se mu nelíbil ani způsob řešení korupční a sázkařské aféry, do které se zapletla i prvoligová Karviná. Po jejím vyloučení z nejvyšší soutěže se řešilo, zda její místo získá sestupující Dukla, nebo některý z neúspěšných účastníků baráže. „Je to netransparentní, lidi tomu nerozumí, ptají se mě na to. Vyvolává to emoce a myšlenky, co tam být nemají.“
Pokud jde o viníky aféry, Oulehla by trestal přísně. „Když je to prokázané, tak doživotní zákaz, to je jednoznačné. Kolikátá je to už aféra? Vždyť je pořád něco. A když vidím tu letošní listinu rozhodčích... Pořád jsou s něčím spojovaní a pořád se tam vrací, nerozumím tomu,“ kroutí hlavou kouč. „Nemáme dobrý mediální obraz a je to škoda. Fotbal je národní sport a měl by se budovat bez afér.“
Oulehla v Ústí vystřídal v létě Svatopluka Habance, s ambiciózním Viagemem chce bojovat o špičku. Vedení vyhlásilo útok na baráž. „Majitel to platí, má právo vyhlašovat cíle. Minulou sezonu bylo Ústí čtvrté, což bylo možná až nad očekávání i díky různým okolnostem a štěstí. Ale tím to nechci shazovat, určitě na to musíme navázat a udělám vše, abychom byli co nejvýš,“ slibuje.
Do ligy se chce Ústí prodrat do dvou až tří let, zkusí to už letos? „Událo se tady hodně pozitivních změn, ale myslím, že je tu ještě strašně moc rezerv na to, aby se vstoupilo do ligy. Nevím, jestli je klub na to nachystaný, ještě je potřeba udělat nějaké vnitřní kroky, zprofesionalizovat to. Aby to nebylo jen na rok, když do ligy přijdete,“ upozorňuje Oulehla.
Mužstvo posílili brankáři Holý a Savič, stoper Bachirou i defenzivní záložník Berelidze, kouč žádá ještě nejméně dva hráče. „Jednoho útočníka - desítku, kreativního hráče. Zatím na tento post máme jen Moulise a mladého Bzuru. Ten vypadá velmi dobře, ale potřebuje ještě čas. A pak chci ještě jednoho wingbeka,“ nastínil dvaačtyřicetiletý trenér.
Mrzí ho zranění španělského nováčka Sellése. „Potenciálně je to velká posila, jenže má dlouhodobější zdravotní trable. Řeší se to.“ Kapitánem týmu zůstává Peterka. „Je to přirozený lídr, společně s Moulisem a Fantišem jsou to tři největší osobnosti, které mužstvo vedou správným směrem.“
Dobrých výsledků chce Viagem dosahovat atraktivní hrou. „Chceme být kombinační, aktivní, aby se to lidem líbilo. Být přímočaří, dokázat hru zrychlit. A být nepříjemní ve standardních situacích, to je pro mě strašně důležitý bod,“ tvrdí vůdce ústecké lavičky.
Do druhé ligy Viagem vstoupí pátečním domácím zápasem s nováčkem Kladnem. „Čeká se, že vyhrajeme, to samozřejmě chceme, ale byl bych na pozoru. Kladno je zvyklé z třetí ligy vítězit a taky dost posílilo.“ Jako favorita soutěže Oulehla vidí Karvinou. „Vysoko bude i Dukla, uvidíme, co Táborsko, kde došlo k nějakým změnám. A nahoře samozřejmě chceme být i my.“