„Zkárované“ Ústí! Dál sviští druhou ligou, na dresu mělo další virální hlášku

„Ty dresy tady měly bejt už 4 minuty, ty ma*ore! Děleeeej!“ stálo na fotbalových stejnokrojích při zápase se Spartou B; k tomu fotka telefonujícího Káry, jedince s jednociferným počtem zubů, o kterém se psalo jako o praotci dezolátů.

Před zápasem hráči hořeli zvědavostí, do čeho se tentokrát navléknou. „Přijdeme do kabiny, oni nám ty dresy přinesou a já je hned vyfotím kamarádům. A dneska mě to extrémně pobavilo,“ usmíval se autor tří podzimních gólů Antonín Fantiš. „Kára, to je sranda, pouštěl jsem si to pořád. Jeho svatební video jsem hltal.“

Viagem si nechává šít nové dresy v italské Boloni, a protože jsou na míru, firma Macron je kvůli vyšší časové náročnosti zatím nedodala. Marketingové oddělení klubu toho využilo ke kampani na „nejkrásnější dresy na světě“, jak napsalo na první provizorní trikoty. Na druhých stálo: „On ty dresy snad dal do jinýho hrníčku, ne?“

Bizár v sobotu třetím dílem skončil, což je možná škoda, neboť někdo na sociálních sítích zábavně nadhodil: „A příště bába pod kořenem!“

Marketingový ředitel klubu Matěj Svojše však tvrdí: „Šlo o závěr trilogie vínových dresů, které jely na žertovnou notu, aby pobavily fotbalové příznivce. Nápad na vtip s Jiřím Károu dostal náš grafik s tím, že hláška má obrovskou fanouškovskou základnu. Na další domácí zápas již budou kompletně nové dresy.“

Zda už ty revoluční, které budou pro domácí utkání světle modré a pro venkovní v pánské růžové barvě, Svojše ještě neprozradil.

„Každopádně na nové dresy budeme mít ochrannou známku na design. Nedají se k ničemu přirovnat a nejsou ničemu podobné. Ostatní týmy se neustále kopírují, náš styl bude naprosto jiný, jedinečný,“ stupňuje marketingový ředitel napětí fanoušků. Prozradil alespoň, že motivy na dresu budou ústecké.

V sobotu opět pobavily nejen dresy, ale také druholigový nováček. Rezervě Sparty doma nasázel po taktickém výkonu tři góly, ten poslední od Davida Černého bral dech – exkluzivní návštěvu 3 368 diváků potěšil exkluzivní střelou. Brankáře hostů přehodil z vlastní poloviny a la Patrik Schick a jeho nádherná trefa na Euru 2021 proti Skotsku.

„Chtěl bych se po takovém gólu zkárovat!“ smál se hrdina Černý v narážce na originální dresy s Jiřím Károu. „Bohudík mám rodinné povinnosti, budu hlídat malého. Nechám to na příští víkend, který snad bude volný, když hrajeme v Příbrami už v pátek. Vstup do druhé ligy máme snový.“