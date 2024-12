Unikát, Ústí doma za podzim nedostalo gól. Hrdina Grigar chytil i dvě penalty

Ústecký brankář Tomáš Grigar poté, co vyrazil penaltu v zápase s Českou Lípou. | foto: Petr Bílek, MF DNES

„Nedostat za podzim doma gól? Nezažil jsem to jako hráč ani trenér,“ žasl sám Habanec, strůjce ústeckého vzestupu, který vyústil v titul půlmistra třetiligové skupiny B.

Nikdo v žádné z celostátních soutěží od první do čtvrté ligy ani v krajských přeborech stejný kousek nezopakoval. Slavia jako prvoligový lídr doma inkasovala třikrát, Zlín coby druholigový půlkrál dvakrát. Pětadvacet tabulek, jen v jedné – té s Ústím na čele – svítí doma nula v kolonce obdržených branek.

„Popravdě ani já to nezažil,“ souzněl s trenérem David Březina, kapitán Viagemu, který je pod unikátem coby jeden z tmelů obranné vozby podepsaný zásadně.

On však vyzdvihuje někoho jiného. Poslední instanci, brankáře. „Je to zásluha celého týmu, ale všichni víme, že tomu hodně pomohl Tomáš Grigar,“ jmenoval rekruta z Teplic, který je se 117 nulami třetím nejlepším brankářem ligové historie. „Na začátku sezony chytil dvě penalty, což nám dalo pevnou půdu pod nohama do dalších zápasů. Vnitřní klid, že když na něj něco pustíme, podrží nás,“ ocenil kapitán jednačtyřicetiletého mazáka.

Přínos dvojnásobného mistra se Spartou vyzdvihl i Habanec. „Grigy nás podpořil, když něco obrana pustila. Stal se rozdílovým hráčem, jeho ligové zkušenosti se projevily v kabině i na hřišti,“ cítil trenér.

Ústecký trenér Svatopluk Habanec.

Jedna domácí ústecká nula patřila Davidu Němcovi, který za zraněnou jedničku zaskakoval v derniéře proti Brozanům. Zato v poháru se na Městském stadionu roztrhl gólový pytel, Kladno v thrilleru udeřilo čtyřikrát, ligová Plzeň v krásné bitvě zrovna tak.

„Obrana je základ, ale my náš výkon směřujeme do ofenzivy. Zaměstnávat soupeře v útočné fázi znamená, že nemají tolik příležitostí,“ drží se Habanec hesla, že nejlepší obrana je útok. „Nebyl zápas, v němž bychom nedominovali na střely, držení míče nebo rohy

Cílem ústecké renesance je návrat do druhé ligy. Podle sportovního manažera Lukáše Zoubeleho se projevuje Habancův rukopis. Armu už v minulosti dovedl mezi elitu.

„Sváťa držel kabinu a někteří hráči pod ním rozkvetli, třeba Červenka,“ ukázal Zoubele na bratra hokejového mistra světa, jenž se 14 góly vládne kanonýrům soutěže. „Nevyhovující kádr jsme v létě obměnili, postupně jsme se zlepšovali. Vrcholem podzimu byl výkon proti Plzni. Nezažil jsem, že by tady hlavní tribuna skandovala Ústí, Ústí! Měl jsem husí kůži.“

Mají ji i soupeři, když cestují na ústecký stadion. Ovšem spíš ze strachu.