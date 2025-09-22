Ústí se zadrhlo, podle Habancovy průměrové tabulky se ovšem drží plánu

Do soutěže vletěla parta kolem nezničitelného brankáře Tomáše Grigara raketově, po úvodních čtyřech výhrách v řadě ji kdekdo pasoval na postupovou baráž. Jenže z posledních šesti kol čtyřikrát prohrála a zřítila se na osmé místo. Už před sezonou však Habanec mluvil o cíli pohybovat se mezi pátou až osmou příčkou.
„Průměr bodu na zápas znamená boj o záchranu, 1,5 bodu je klidný střed a se dvěma body se hraje o první pětku. Teď jsme na 1,6 bodech,“ spočítal, že deprese není na pořadu dne.
Prostor pro zlepšení však taky vidí. „Chybí nám větší hladovost, najít recept, jak se dostat do ještě větších šancí. Proti Prostějovu jsme měli celkově 13 střel, ale jen pět na branku. Potřebujeme trefovat, abychom měli závary, rohy, body. I zkušení míjeli cíl.“
Habanec se vrátil na lavičku po odmlce, kterou strávil v nemocnici kvůli operaci slepého střeva. „Po ní jsem se cítil asi týden špatně, každý následující den byl o maličko lepší. Před zápasem s Prostějovem už jsem byl většinový účastník tréninku. Koučování mi nedělalo problém, i když jsem se trochu oslabený cítil,“ přiznal bývalý trenér Zbrojovky či Slovácka. „Hlavně jsem nechtěl, aby se mluvilo o mně.“
Bavilo se především o nových dresech a jejich neotřelém představení. Klub opěvovaný i proklínaný za dráždivý marketing je dodal chvíli před zápasem vrtulníkem, který usedl na trávník. Mají být nejkrásnější na světě, což je slogan, kterým chtěl Viagem upoutat.
„Asi nejsem od toho, abych dresy hodnotil. Je jedno, co mám na sobě. Je to nějaká vizitka klubu,“ tvrdil obránce David Březina. „Jsme rádi, že se o tom mluví. My hráči jsme ve finále placení, abychom na sebe brali odpovědnost i tlak, který je na nás skrze média vyvíjený. Je to prostě dres jak každý jiný, jen má prvky, co ostatní ne.“
Nové dresy budou v permanenci: ve středu doma pohár s prvoligovým Zlínem, v neděli zápas na půdě čtvrtého Žižkova, další pátek šlágr s vedoucí Zbrojovkou Brno.
„Potřebujeme nabrat síly a srovnat zdravotní stav mančaftu, takže v poháru sestavu protočíme. Minuty rozporcujeme, rozmělníme,“ avizuje Habanec. „Některé prostějovské hráče v našem vzájemném utkání chytaly křeče, my dělali, že nás nechytají, že chceme dohrát. Ale taky jsme naběhali velkou porci kilometrů.“
Viagem zkusí účastníka nejvyšší soutěže nachytat. „Zlín hraje účelný fotbal, založený na některých individualitách, které jsou hodně důrazné. Co tam dělá Broňa Červenka za trenérskou práci, mi přijde úctyhodné,“ smekl Habanec. I jeho práce v Ústí si superlativy zaslouží.
Březina je zpět: Je paráda být s kluky, kteří vtipkují
Do druhé ligy dotáhl fotbalisty Ústí nad Labem jako kapitán, v ní však nastoupil obránce David Březina poprvé od začátku až v pátek proti Prostějovu. Konečně totiž doléčil zlomeninu klíční kosti. A comeback veselý nebyl, musel skousnout domácí porážku 1:2. „Asi jsme si vybrali štěstěnu v minulých zápasech,“ posteskl si osmadvacetiletý hráč, který sbíral prvoligové starty v Opavě.
