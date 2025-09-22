Ústí se zadrhlo, podle Habancovy průměrové tabulky se ovšem drží plánu

Petr Bílek
  13:28
Ústecký propad? Trenér druholigového nováčka Svatopluk Habanec mluví o práci v mezích plánu. Vytvořil si vlastní průměrovou tabulku a v ní se stále fotbalový Viagem pohybuje v požadované úrovni. „Není třeba mít hlavy dole,“ burcoval po poslední porážce, domácí 1:2 s Prostějovem.
Do soutěže vletěla parta kolem nezničitelného brankáře Tomáše Grigara raketově, po úvodních čtyřech výhrách v řadě ji kdekdo pasoval na postupovou baráž. Jenže z posledních šesti kol čtyřikrát prohrála a zřítila se na osmé místo. Už před sezonou však Habanec mluvil o cíli pohybovat se mezi pátou až osmou příčkou.

„Průměr bodu na zápas znamená boj o záchranu, 1,5 bodu je klidný střed a se dvěma body se hraje o první pětku. Teď jsme na 1,6 bodech,“ spočítal, že deprese není na pořadu dne.

Prostor pro zlepšení však taky vidí. „Chybí nám větší hladovost, najít recept, jak se dostat do ještě větších šancí. Proti Prostějovu jsme měli celkově 13 střel, ale jen pět na branku. Potřebujeme trefovat, abychom měli závary, rohy, body. I zkušení míjeli cíl.“

Jako z Hollywoodu. Vrtulník přistál na hřišti a Ústí dostalo „potetované“ dresy

Habanec se vrátil na lavičku po odmlce, kterou strávil v nemocnici kvůli operaci slepého střeva. „Po ní jsem se cítil asi týden špatně, každý následující den byl o maličko lepší. Před zápasem s Prostějovem už jsem byl většinový účastník tréninku. Koučování mi nedělalo problém, i když jsem se trochu oslabený cítil,“ přiznal bývalý trenér Zbrojovky či Slovácka. „Hlavně jsem nechtěl, aby se mluvilo o mně.“

Bavilo se především o nových dresech a jejich neotřelém představení. Klub opěvovaný i proklínaný za dráždivý marketing je dodal chvíli před zápasem vrtulníkem, který usedl na trávník. Mají být nejkrásnější na světě, což je slogan, kterým chtěl Viagem upoutat.

„Asi nejsem od toho, abych dresy hodnotil. Je jedno, co mám na sobě. Je to nějaká vizitka klubu,“ tvrdil obránce David Březina. „Jsme rádi, že se o tom mluví. My hráči jsme ve finále placení, abychom na sebe brali odpovědnost i tlak, který je na nás skrze média vyvíjený. Je to prostě dres jak každý jiný, jen má prvky, co ostatní ne.“

Fotbalová trenérka Barbora Štěpánová pózuje v novém dresu a ukazuje vlka na rameni.

Nové dresy budou v permanenci: ve středu doma pohár s prvoligovým Zlínem, v neděli zápas na půdě čtvrtého Žižkova, další pátek šlágr s vedoucí Zbrojovkou Brno.

„Potřebujeme nabrat síly a srovnat zdravotní stav mančaftu, takže v poháru sestavu protočíme. Minuty rozporcujeme, rozmělníme,“ avizuje Habanec. „Některé prostějovské hráče v našem vzájemném utkání chytaly křeče, my dělali, že nás nechytají, že chceme dohrát. Ale taky jsme naběhali velkou porci kilometrů.“

Viagem zkusí účastníka nejvyšší soutěže nachytat. „Zlín hraje účelný fotbal, založený na některých individualitách, které jsou hodně důrazné. Co tam dělá Broňa Červenka za trenérskou práci, mi přijde úctyhodné,“ smekl Habanec. I jeho práce v Ústí si superlativy zaslouží.

Březina je zpět: Je paráda být s kluky, kteří vtipkují

Do druhé ligy dotáhl fotbalisty Ústí nad Labem jako kapitán, v ní však nastoupil obránce David Březina poprvé od začátku až v pátek proti Prostějovu. Konečně totiž doléčil zlomeninu klíční kosti. A comeback veselý nebyl, musel skousnout domácí porážku 1:2. „Asi jsme si vybrali štěstěnu v minulých zápasech,“ posteskl si osmadvacetiletý hráč, který sbíral prvoligové starty v Opavě.

FK Viagem Ústí nad Labem - 1. SK Prostějov, druhá liga. Ústecký David Březina.

Jak jste se v zápase cítil?
Dobře. Byli jsme na balonu, což mi chutná víc než soubojový fotbal. Síly samozřejmě ubývaly. Můžete trénovat, jak chcete, ale zápasový mód natrénovat nejde. Závěr byl pro mě těžký.

Chyběl vám fotbal?
Hodně, i skrz kabinu. Zapracovával jsem se do týmového procesu přes běhání nebo část tréninku, pak jsem se odpojil. A když přijdete do kabiny, spadne to z vás. Nevnímáte tolik, co se vám stalo, chcete být s kluky, kteří vtipkují. Odvede vám to hlavu jinam.

Bál jste se o rameno?
Nebál. S trenéry jsem komunikoval po celou dobu návratu. Tréninkový proces byl nastavený tak, že klíční kost vydrží. Otestoval jsem to v modelových zápasech a v pohodě. Necítím nic a všechno je, jak má být.

Co zápas ukázal?
Že máme fotbalovou kvalitu, ale když se budeme dopouštět chyb jako v pátek, nemůžeme pomýšlet na úspěch. Góly jsme Prostějovu darovali, bohužel jsme se na ten svůj nadřeli víc než oni. O to víc prohra mrzí, předvedený výkon nebyl vůbec špatný.

Ve středu hostíte v poháru Zlín, zaskočíte ho?
Když jsme zažili pohár jako třetiligoví, tak jsme viděli, že ligovým týmům stačí hrát z bloku. Vypracují si jednu dvě šance a jednu z nich promění. Rozhoduje se ve vápnech, nemyslím, že jsou proti nám nadlidi.

Brzy narazíte i na vedoucí Zbrojovku. Bude časem ve druhé lize odskočená?
Musíte brát, jakou mají týmy z Brna, nejen Zbrojovka, ale i Artis, finanční základnu. Vyhlásili, že budou bojovat o postup. S vysokým rozpočtem se hraje jinak, můžete si dovolit lepší hráče i servis, ale ten v Ústí taky není špatné. Naši majitelé nejsou z fotbalového prostředí, tak se nám snaží vytvořit komfort náš trenér.

