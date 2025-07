Ústí is back! Zpátky ve druhé lize po třech letech. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Na premiéru proti Jihlavě (2:1) navázal páteční, taktéž zábavný domácí úspěch nad Vlašimí (4:1). A městem na Labi cloumá fotbalová horečka. „Parádní start, ale jak teď jedeme hodně nahoru, nerad bych, abychom brzy jeli dolů. Je potřeba mít neustále zdvižený prst a hlavně správně regenerovat,“ nenechá Habanec mužstvo na hrušce.

Fanoušci, kterých vždy na stadion dorazilo přes dva tisíce, se královsky baví. Naposledy nevídaným gólovým lobem kolenem Ladislava Kodada či famózními zákroky nezničitelného veterána Tomáše Grigara, který chytá jako bůh. „Je nadstandardní gólman druhé ligy, ne-li první. Pomáhá nám ve všem, čaruje. Nechci tady skákat šipky, ale klobouk dolů. Věk je u něj jen kosmetický jako u Vondráška.“

Postupový kouč chválí i jiné opory mužstva, které si zkušenostmi nezadá ani s prvoligovými kádry. „Tonda Fantiš nasadil vysokou laťku a jede, dokud nestřídá. Od branek na hřišti i je, za kariéru jich nemá málo,“ vyzdvihl bývalého ligistu Zlína, Ostravy či Příbrami, který zatím drží bilanci co zápas, to gól.

25. 7. 2025, Viagem Ústí nad Labem - Vlašim, druhá liga. Domácí trenér Svatopluk Habanec.

„A na to, že máme málo obránců, musím pochválit organizaci celé čtyřky, která proti Vlašimi hrála nadstandardně. Filip Novotný to korunoval gólem a půl,“ zmínil jeho trefu i střelu, kterou si soupeř srazil do vlastní branky.

Oslavy návratu do druhé ligy přes třetiligovou baráž ještě nevyprchaly a Ústí už muselo dřít na druhou ligu, to Habanec cítí. „Chybí nám delší příprava, na hřišti je to vidět. Naštěstí čerpáme z euforie z postupu,“ míní ctitel atraktivního fotbalu. Skóre po dvou kolech má Viagem 6:2, žádný zanďour! „Moje historie je plná výsledků 4:2, 3:3, 2:2. Na nula nula nemáme taktiku postavenou.“

Hodnocení, zda je entrée do nové sezony úspěšné, či nikoli, si Habanec ještě schovává. „Až páté kolo rozhoduje o vstupu do soutěže,“ nechce dělat rychlé soudy.

Ještě vyhlíží dvě až tři posily. „Okno je velké, až do září. Potřebujeme hráče nejen kvůli konkurenci, ale i vzhledem k anglickým týdnům, které nás čekají.“ První je už teď, ve středu Viagem hraje v souboji nováčků v Kroměříži, v sobotu hostí béčko Sparty.