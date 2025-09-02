Ústecký trenér Habanec je v nemocnici. Vyhráli jsme pro něj, vzkázal tým

Petr Bílek
Ondřej Bičiště
,
  18:30
Chtěli, ať se jejich kouči Svatopluku Habancovi udělá v nemocnici líp. Jenže on ústecké fotbalisty v šatně při oslavě infarktového vítězství naoko huboval přes obrazovku: „Teď budu muset ještě na vyšetření na kardio!“
Ústečtí fotbalisté se radují z gólu v utkání proti Českým Budějovicím.

Ústečtí fotbalisté se radují z gólu v utkání proti Českým Budějovicím. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Ústí nad Labem, 31.8. 2025, FK Ústí nad Labem - České Budějovice, 2. fotbalová...
25. 7. 2025, Viagem Ústí nad Labem - Vlašim, druhá liga. Domácí trenér...
Ústí nad Labem, 31.8. 2025, FK Ústí nad Labem - České Budějovice, 2. fotbalová...
Ústí nad Labem, 31.8. 2025, FK Ústí nad Labem - České Budějovice, 2. fotbalová...
11 fotografií

Ale samo sebou, nováček druhé ligy svého trenéra neskutečným závěrem nedělní bitvy s exligovými Českými Budějovicemi pohladil na duši. Deset minut před koncem Viagem ztrácel 1:2, nakonec vyhrál 3:2 a do rauše se dostali hráči, realizační štáb, bezmála dva a půl tisíce diváků i pacient Habanec na lůžku.

„Obrovský emoční kolotoč,“ zářil jeden z jeho asistentů Jozef Šišjak. Na tiskovou konferenci přišly obě Habancovy pravé ruce sympaticky ruku v ruce, tedy i Vladimír Beker, jenž popsal vztah, jaký mezi nimi panuje. „Sváťa sám nadhodil: Budeme říkat my, ne já. Vážíme si toho, někteří hlavní jsou víc direktivní.“

Grundza uklízel ghetto, teď je na dresu. Nepřizpůsobiví o pomoc nestojí, říká herec

Postupového trenéra hospitalizovali minulou sobotu s neupřesněnými zdravotními lapáliemi (Šišjak je z úcty k Habancovi nechtěl prozradit), ve středu už může být doma, po reprezentační pauze na lavičce. Tým hraje bez něj, ale pro něj, postoupil v poháru přes Králův Dvůr a nalosovali mu ligový Zlín, teď paralyzoval Dynamo finišem snů. Po něm promluvil Habanec k hráčům skrz videoaplikaci.

„Byl strašně šťastný, říkal, že si všechno sedlo jak prd.. na hrnec, i střídání,“ tlumočil Beker. Náhradníci rozhodli: Černý proměnil penaltu, v poslední minutě Richter kopal roh a Toure, Angličan s českými a senegalskými kořeny, udeřil ze svého prvního kontaktu s míčem po pouhých deseti sekundách své druholigové premiéry. Pohádka.

„Se Sváťou jsme v kontaktu každý den, voláme si, řešíme, děláme všechno spolu,“ prozradil Šišjak. „Dal nám pravomoc, můžeme se rozhodnout, ale my ho respektujeme jako hlavního trenéra, nejdeme si porovnávat... nechci to říkat neslušně. Prostě nechceme se vyvyšovat, jsme pokorní, jsme tým!“

Projevilo se to i ve chvíli, kdy Ústí báječným finišem otočilo zápas s Českými Budějovicemi. Oba zaskakující trenéři v euforii vběhli slavit na hřiště. „Výbuch radosti byl obrovský, vletěli jsme tam, ani jsem si to neuvědomoval, a dostali jsme žluté karty. Fotbal takové příběhy přináší,“ usmíval se Šišjak.

Po předchozích třech porážkách v řadě přitom v Ústí veselo nebylo. „Proběhly i nějaké věci na tréninku, co jsme si museli s týmem vyříkat,“ připustil dusnější atmosféru po sérii nezdarů Beker. „Příprava byla náročná. Týden nebyl jednoduchý, ale velice se to pročistilo a na place to bylo vidět. Řekli jsme týmu, že jsme pro něj servis, že si na nic nebudeme hrát, že budeme hrát hlavně pro Sváťu. Pořád byl tady s námi. Když takhle otočíte výsledek, jsou to ve fotbale nejhezčí zápasy.“

Ústecký, či Teplický kraj? Rivalita Monteků a Kapuletů ze severu baví i žhaví

S Habancem byli asistenti nonstop v kontaktu. Při zápase řešili střídání a taktiku. „A po každém tréninku jsme si volali, kdo má formu, desítky hodin jsme se zabývali rozbory budějovické hry. A výsměchy, že Dynamo prohrálo několik zápasů, to neexistovalo. Měli jsme vůči němu obrovský respekt,“ zdůraznil Beker. Vypíchl jeho smrtící náběhy. „Ještě v poslední minutě to ukázali, mohli srovnat. Naštěstí Grigar si počkal a sólo vychytal, pak rozhodčí pískl konec. Už v poločase Sváťa hlásil: Remíza není prohra. Ale tohle? Krásné!“

Díky veleobratu se Viagem dál drží v širší druholigové špičce, je pátý jen s tříbodovou ztrátou na lídra Táborsko. „Kdybychom si před sezonou řekli, že z osmi zápasů budeme mít 15 bodů, brali bychom to všichni. Náš sen a cíl je držet se v horní půlce tabulky,“ nepouští se ústecké předsezonní vize ani Beker. Průběh podzimu ale naznačuje, že ani baráž o první ligu by pro Ústí nemusela být nedostupným snem.

Hlavní je teď ovšem něco jiného, což chápou Beker i Šišjak: „Ať se Sváťa vyléčí! Ať je už zdravý.“

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Ostrava B vs. KroměřížFotbal - 2. kolo - 3. 9. 2025:Ostrava B vs. Kroměříž //www.idnes.cz/sport
3. 9. 17:00
  • 1.51
  • 4.26
  • 5.25
Admira Praha vs. Příbram BFotbal - 3. kolo - 3. 9. 2025:Admira Praha vs. Příbram B //www.idnes.cz/sport
3. 9. 17:00
  • 1.60
  • 3.88
  • 3.55
Kazachstán vs. WalesFotbal - Skupina J - 4. 9. 2025:Kazachstán vs. Wales //www.idnes.cz/sport
4. 9. 16:00
  • 6.24
  • 3.95
  • 1.53
Litva vs. MaltaFotbal - Skupina G - 4. 9. 2025:Litva vs. Malta //www.idnes.cz/sport
4. 9. 18:00
  • 2.07
  • 2.88
  • 4.22
Gruzie vs. TureckoFotbal - Skupina E - 4. 9. 2025:Gruzie vs. Turecko //www.idnes.cz/sport
4. 9. 18:00
  • 2.95
  • 3.46
  • 2.28
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Slavia proti Barceloně a Interu, v Lize mistrů potká i Arsenal, Kinského a nováčky

Poslední finalista. Jeden z nejslavnějších klubů planety. Dva velcí rivalové z Londýna. Loňský vítěz Evropské ligy. Nováčci z Norska a Kypru. To je los slávistických fotbalistů v Lize mistrů....

Riga FC - Sparta 1:0, hosté s postupem hazardovali, radují se i díky Vindahlovi

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku Sparťanští fotbalisté jsou v Konferenční lize, ale poslední krok protrpěli. V odvetě závěrečného předkola v Lotyšsku nezanechali dobrý dojem, na stadionu Skonto podlehli tamnímu Riga FC 0:1, v součtu...

Fotbalové přestupy ONLINE: Slavia řeší Prekopa, reprezentant Černý z Německa do Turecka

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

Nuda na Strahově, debakl 0:7 i Bořilovo bodlo. Slavia má v Lize mistrů staré známé

S pěti z osmi soupeřů, které jim čtvrteční los Ligy mistrů přisoudil, si slávističtí fotbalisté dají repete. Vybavíte si ještě sedmigólový debakl od Arsenalu? Slavnou remízu na San Siru s Interem?...

Baník - Celje 0:2, domácí v odvetě propásli start. V pohárech po další porážce končí

Ani třetí český tým nezvládl v odvetě závěrečného pohárového předkola vstřelit gól. Fotbalisté ostravského Baníku podlehli v utkání o Konferenční ligu slovinskému Celje i podruhé, doma po vlažném...

Ústecký trenér Habanec je v nemocnici. Vyhráli jsme pro něj, vzkázal tým

Chtěli, ať se jejich kouči Svatopluku Habancovi udělá v nemocnici líp. Jenže on ústecké fotbalisty v šatně při oslavě infarktového vítězství naoko huboval přes obrazovku: „Teď budu muset ještě na...

2. září 2025  18:30

Další z reprezentantů se stěhuje, Černý přestoupil z Wolfsburgu do Besiktase

Fotbalový reprezentant Václav Černý si vyzkouší zahraniční angažmá ve čtvrté zemi a šestém klubu. Po návratu z hostování ve skotských Rangers přestoupil z Wolfsburgu do Besiktase Istanbul. V klubu,...

2. září 2025  18:09

Máme kuchaře v autobuse, to vyprávím všude. Šulc s Karabcem o zážitcích v Lyonu

Situace z nich rázem udělala výborné kámoše. I z řeči těla poznáte, že si Pavel Šulc s Adamem Karabcem rozumí. A to nejen na hřišti, které teď společně brázdí v barvách francouzského Lyonu, kam oba...

2. září 2025  17:45

Fotbalové přestupy ONLINE: Slavia řeší Prekopa, reprezentant Černý z Německa do Turecka

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

1. září 2025  12:18,  aktualizováno  2.9 17:20

Beauguel se vrací na české trávníky. Vítěz ligy s Plzní posílí Artis Brno

Francouzský fotbalista Jean-David Beauguel, někdejší vítěz nejvyšší soutěže s Plzní a král ligových střelců ze sezony 2021/22, se po dvou a půl letech v zahraničí vrací na české trávníky. Jak během...

2. září 2025  12:39,  aktualizováno  16:34

Rozhazuje Olomouc s rozmyslem? Neudělali jsme harakiri, dušuje se Janotka

Na reprezentační sraz pro něj přiletěl vrtulník s agentem Jiřím Müllerem, v pondělí po obědě přistál vedle Androva stadionu, v jehož útrobách si domluvil lukrativní smlouvu. Pak opět nasedl do...

2. září 2025  15:30

Přesuny gólmanských hvězd. Donnarumma je v City, Ederson odešel do Fenerbahce

Přesun slavných brankářů mezi velkými kluby: Gianluigi Donnarumma po „vyhazovu“ z Paris St. Germain přestoupil do Manchesteru City, odkud zase bývalá jednička Ederson zamířil do Fenerbahce Istanbul....

2. září 2025  13:12

Velký přestup v české lize stvrzen. Nabídku z Olomouce jsem nečekal, přiznal Beran

Za fotbalovou reprezentací přijel v pondělí z Jablonce. Až národní mužstvo příští týden po přípravném utkání v Hradci Králové proti Saúdské Arábii bude opouštět, vyrazí do Olomouce, kde během srazu...

2. září 2025  12:12

Robinho zůstává za znásilnění ve vězení, soud zamítl jeho žádost o propuštění

Bývalý fotbalista Robinho zůstane v Brazílii ve vězení, kde si odpykává devítiletý trest za účast na hromadném znásilnění. Nejvyšší soud v pondělí oznámil, že většinou hlasů zamítl jeho žádost o...

2. září 2025  10:04

Ztratili jsme kvalitu. Hapal a Mikloško o odchodech, zraněních i doplnění kádru

Tiéhi netrefil odkrytou branku, Prekopův únik zmařil brankář Koutný a v dobrých střeleckých pozicích neuspěli Rusnák a Boula. Vinou mizerné koncovky fotbalisté Baníku prohráli v neděli 0:1 v...

2. září 2025  9:40

Grundza uklízel ghetto, teď je na dresu. Nepřizpůsobiví o pomoc nestojí, říká herec

Nejdříve pomáhal uklízet v předlickém ghettu, pak se Grundza dostal na provizorní dres ústeckých fotbalistů. S ním na hrudi domácí tým Viagemu zametl s Českými Budějovicemi díky pohádkovému...

2. září 2025  8:40

Vytrucoval si přestup a je nejdražším hráčem anglické ligy. Isak míří do Liverpoolu

Pro všechny strany je to velká úleva po vleklých dohadech, které by si znovu nejspíš s radostí odpustily. Newcastle v závěru přestupového okna prodává švédského útočníka Alexandera Isaka do...

1. září 2025  11:21,  aktualizováno  22:49

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.