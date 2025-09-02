Ale samo sebou, nováček druhé ligy svého trenéra neskutečným závěrem nedělní bitvy s exligovými Českými Budějovicemi pohladil na duši. Deset minut před koncem Viagem ztrácel 1:2, nakonec vyhrál 3:2 a do rauše se dostali hráči, realizační štáb, bezmála dva a půl tisíce diváků i pacient Habanec na lůžku.
„Obrovský emoční kolotoč,“ zářil jeden z jeho asistentů Jozef Šišjak. Na tiskovou konferenci přišly obě Habancovy pravé ruce sympaticky ruku v ruce, tedy i Vladimír Beker, jenž popsal vztah, jaký mezi nimi panuje. „Sváťa sám nadhodil: Budeme říkat my, ne já. Vážíme si toho, někteří hlavní jsou víc direktivní.“
|
Grundza uklízel ghetto, teď je na dresu. Nepřizpůsobiví o pomoc nestojí, říká herec
Postupového trenéra hospitalizovali minulou sobotu s neupřesněnými zdravotními lapáliemi (Šišjak je z úcty k Habancovi nechtěl prozradit), ve středu už může být doma, po reprezentační pauze na lavičce. Tým hraje bez něj, ale pro něj, postoupil v poháru přes Králův Dvůr a nalosovali mu ligový Zlín, teď paralyzoval Dynamo finišem snů. Po něm promluvil Habanec k hráčům skrz videoaplikaci.
„Byl strašně šťastný, říkal, že si všechno sedlo jak prd.. na hrnec, i střídání,“ tlumočil Beker. Náhradníci rozhodli: Černý proměnil penaltu, v poslední minutě Richter kopal roh a Toure, Angličan s českými a senegalskými kořeny, udeřil ze svého prvního kontaktu s míčem po pouhých deseti sekundách své druholigové premiéry. Pohádka.
„Se Sváťou jsme v kontaktu každý den, voláme si, řešíme, děláme všechno spolu,“ prozradil Šišjak. „Dal nám pravomoc, můžeme se rozhodnout, ale my ho respektujeme jako hlavního trenéra, nejdeme si porovnávat... nechci to říkat neslušně. Prostě nechceme se vyvyšovat, jsme pokorní, jsme tým!“
Projevilo se to i ve chvíli, kdy Ústí báječným finišem otočilo zápas s Českými Budějovicemi. Oba zaskakující trenéři v euforii vběhli slavit na hřiště. „Výbuch radosti byl obrovský, vletěli jsme tam, ani jsem si to neuvědomoval, a dostali jsme žluté karty. Fotbal takové příběhy přináší,“ usmíval se Šišjak.
Po předchozích třech porážkách v řadě přitom v Ústí veselo nebylo. „Proběhly i nějaké věci na tréninku, co jsme si museli s týmem vyříkat,“ připustil dusnější atmosféru po sérii nezdarů Beker. „Příprava byla náročná. Týden nebyl jednoduchý, ale velice se to pročistilo a na place to bylo vidět. Řekli jsme týmu, že jsme pro něj servis, že si na nic nebudeme hrát, že budeme hrát hlavně pro Sváťu. Pořád byl tady s námi. Když takhle otočíte výsledek, jsou to ve fotbale nejhezčí zápasy.“
|
Ústecký, či Teplický kraj? Rivalita Monteků a Kapuletů ze severu baví i žhaví
S Habancem byli asistenti nonstop v kontaktu. Při zápase řešili střídání a taktiku. „A po každém tréninku jsme si volali, kdo má formu, desítky hodin jsme se zabývali rozbory budějovické hry. A výsměchy, že Dynamo prohrálo několik zápasů, to neexistovalo. Měli jsme vůči němu obrovský respekt,“ zdůraznil Beker. Vypíchl jeho smrtící náběhy. „Ještě v poslední minutě to ukázali, mohli srovnat. Naštěstí Grigar si počkal a sólo vychytal, pak rozhodčí pískl konec. Už v poločase Sváťa hlásil: Remíza není prohra. Ale tohle? Krásné!“
Díky veleobratu se Viagem dál drží v širší druholigové špičce, je pátý jen s tříbodovou ztrátou na lídra Táborsko. „Kdybychom si před sezonou řekli, že z osmi zápasů budeme mít 15 bodů, brali bychom to všichni. Náš sen a cíl je držet se v horní půlce tabulky,“ nepouští se ústecké předsezonní vize ani Beker. Průběh podzimu ale naznačuje, že ani baráž o první ligu by pro Ústí nemusela být nedostupným snem.
Hlavní je teď ovšem něco jiného, což chápou Beker i Šišjak: „Ať se Sváťa vyléčí! Ať je už zdravý.“