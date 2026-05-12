Kubáň o baráži: Vždy děláme maximum možného. A liga? Nejchudší bychom nebyli

Ondřej Bičiště
Petr Bílek
,
  8:00
Pořád to zní hodně bláznivě, ale už to není jen čirá utopie. Fotbalový Viagem, nováček druhé ligy, je ve hře o postup do nejvyšší soutěže. Na jaře vyhrál osm z dvanácti zápasů a dvě kola před koncem ho dělí čtyři body od baráže.
Ústí nad Labem, 27. 2. 2026, 2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - SK Hanácká Slavia Kroměříž. Přemysl Kubáň, majitel Viagemu. | foto: Petr Bílek, MF DNES

„Kdybychom si to hodili do nějakého pravděpodobnostního modelu, tak šance postoupit je pořád hodně nízká. Museli bychom se dostat do baráže, pak ji vyhrát a ještě získat licenci. Ale my vždy děláme maximum možného,“ usměje se majitel klubu Přemysl Kubáň.

Ústí cílilo na lepší střed tabulky, postup chce do tří let. Favorité ale na jaře ztrácejí a Viagemu se tak otevírá nečekaná možnost zabojovat o třetí místo a v baráži vyzvat prvoligistu. „Dokud existuje šance, tak má smysl o ni bojovat. Kdybyste se zeptal kluků v kabině nebo trenérů, všichni vám řeknou to samé: Pojďme vyhrát oba zápasy a uvidíme, na co to bude stačit.“

Marcolino, kasovní trhák Ústí? I v lize je takových málo, tvrdí Habanec

Může to stačit na účast v baráži o první ligu?
Snažím se nedávat si žádnou naději, není to teď důležité. Ještě dva zápasy zpět jsme byli z tohoto hlediska odepsaní, byli jsme ve středu tabulky. Ale věřím tomu, že kluci chtějí udělat maximum, že by mohli příští dva zápasy vyhrát a ještě bychom se mohli nahoře pohybovat.

Postup do první ligy už letos je pro vás pořád utopie?
Je to předčasné, o postupu bych se asi ani nechtěl bavit. V momentu, kdy budeme postupovat, což bude reálně za dvě až tři sezony, na to budeme mít sportovně i ekonomicky. Co můžu ovlivnit, za to dám ruku do ohně, co úplně nemůžu, to je infrastruktura. Město se musí rozhodnout, jestli chce hrát první ligu, nebo ne, my ji každopádně někdy hrát budeme.

Po průměrném podzimu se na jaře Ústí rozjelo, co je ta tou změnou?
Po podzimu došlo k výraznému posílení realizačního týmu i kádru, přišli tři hráči do základní sestavy a nikdo neodešel, čili jsme silnější. Předvádíme pěkné výkony, soupeře ve většině zápasů přehráváme, z tohoto hlediska jsme spokojení. A tím, jak ty týmy před námi dokolečka ztrácely, tak jsme se k tomu lehce přimotali. Slovy klasika se teď musíme soustředit na nás, zkusíme vyhrát poslední dva zápasy. To je naprosto klíčové, abychom mohli vůbec nad něčím přemýšlet. Doufám, že přijde co nejvíc lidí na domácí zápas se Slavií B, kdy jindy, když ne teď. Celkově je to zatím vynikající výsledek, celá sezona dohromady. Ať už ze sportovního, nebo marketingového hlediska.

FK Viagem Ústí nad Labem - Viktoria Žižkov. Ústí slaví gól.

Na tým není tlak, že musí hrát o postup, a vyhrává, naopak soupeři, kteří vyhlásili útok na první ligu, ztrácejí. Má to vliv?
To já nevím, ve fotbale se to povídá. Odolnost těch hráčů a lidí, co se v tom pohybují, mi přijde obecně nižší, než na co jsme třeba zvyklí my v nemovitostech. Je možné, že ta hlava obecně pracuje víc. Pro nás platí, že ať poslední výsledky dopadnou jakkoliv, se sezonou můžeme být spokojení. Dosud nejlepším výsledkem nováčka druhé ligy bylo páté místo, není teď jediný důvod, abychom vytvářeli tlak na naše hráče či sportovní vedení. Sami chtějí vyhrávat, je vidět, že tým je soudržný, hraje v dobré formě. Jestli hraje roli, že jsme byli víc v klidu, možné to je. Uvidíme, jak to dopadne na konci.

Co ještě chybí, abyste splňovali podmínky pro udělení prvoligové licence?
Potřebujeme řešit vyhřívání trávníku, které tam sice je, ale není v dobrém stavu. Také musíme udělat úpravy na stadionu z hlediska počtu sedaček, to zvládneme rychle. A pak některé další technické záležitosti. Infrastrukturu řešíme celou sezonu, pracujeme na tom kontinuálně, jednáme s městem. Jinak ekonomicky jsme na to připravení, v tom by problém nebyl. Uvidíme, co nám osud přichystá, z pozice vedení si teď sedneme dvakrát na tribunu a budeme se dívat, jak to dopadne.

Sbohem, legendo? Když Ústí sežene lepšího brankáře, končím, slyšel Grigar

Mělo by Ústí už teď na první ligu sportovně i finančně?
Co se týká ekonomiky, tak bychom to určitě zvládli. Nemyslím, že bychom byli nejchudší klub v případě postupu. Po sportovní stránce je jasné, že každý postupující tým si žádá nějaké doplnění. Naše mužstvo určitě nebylo na začátku sezony koncipované na to, že by mělo hrát o postup či baráž. Sportovně i rozpočtově jsme se měli pohybovat v středu tabulky, a to plníme, dokonce jsme v lepším středu.

Stihli byste připravit i zázemí a stadion, pokud by Ústí slavilo první ligu už po této sezoně? Nebo byste žádali o výjimku?
Kdyby se to mělo stát, a tou dobou by to nebylo ještě připravené, tak bychom šli určitě touto cestou a žádali o výjimku. Ale jak říkám, za nás je postup reálný za dvě až tři sezony. Nepředpokládám, že si někdo v klubu myslí, že bychom teď měli řešit postup jako nováček druhé ligy. Teď nám jde hlavně o to, abychom po příštím kole ještě měli o co hrát.

Všichni sní o Barceloně, já ale o Ústí v první lize

Jedna a půl výhry. Fotbalový brankář David Němec, tmel ústecké kabiny, vystoupil ze stínu a chytá svou šanci. Zvlášť při možném konci nestárnoucí stálice Tomáše Grigara.

„Je jen na mně, jak se ukážu. Buď to zvládnu, anebo ne. Vždy chci být do zápasu připravený na sto procent a ten nahoře karty nějak rozdá,“ tvrdí gólman, jenž kvůli Grigarově zranění naskočil do druhého poločasu s Opavou a po své „půlvýhře“ slavil i devadesátiminutovou s béčkem Ostravy. Obě 2:1.

FK Viagem Ústí nad Labem - SFC Opava. Ústecký brankář David Němec.

Němcovi je šestadvacet a na pořádnou příležitost z pozice dvojky čeká. Jednou ji dostal, největší vytížení měl po ústeckém pádu do třetí ligy, to byl číslem 1. Jenže zrovna v šedivé sezoně, kdy klub ještě neměl silného majitele Viagem.

„Někdy je to těžké. Každý chce hrát, i já, samozřejmě. Ale když dotyčný přede mnou chytá dobře, nejde ani být naštvaný,“ drží se své pozitivní povahy. „Fotbal je týmový sport a tým je založený na partě. Když se daří mužstvu, jsem prostě strašně rád.“

Ale zase – ego každého pohladí, když je ústřední postavou. A pro Němce to v domácím klubu platí obzvlášť. „Všichni chtějí hrát v Barceloně, můj sen je hrát v Ústí nad Labem první ligu. Mám ho už od dětství, v klubu jsem dlouho,“ svěřil se Němec, který začínal v Neštěmicích, ale v Ústí je už od devíti let.

Čtyřicátník Grigar, člen ligového Klubu legend, se stará i o výkonnost svého parťáka. „Dělá nám i trenéra, některé situace rozebíráme, bavíme se o tom pořád. O jeho gólech, o našich. Ptá se na náš názor. Obrovská zkušenost s ním spolupracovat,“ váží si Němec.

Zatímco Grigar nový kontrakt dostane, jen když klub nesežene lepšího brankáře, s Němcem se počítá. „Už jsme nějak domluvení, měli bychom smlouvu prodloužit,“ prozrazuje.

I když má v letošní druhé lize jen dvě čárky a na první start se načekal do 27. kola, na nevytíženost si nestěžuje. „My ji tady máme všichni, s Honzou Čtvrtečkou se střídáme v B-týmu, z herního rytmu nevypadneme,“ těší ho. „Samozřejmě mě mrzí, že se Grigy zranil, to nepřeju nikomu. Nezávidím, když nechytám. Řídím se heslem Přej a bude ti přáno.“

Teď je mezi tyčemi a podílel se na splnění klubového cíle, tedy na umístění mezi pátou a osmou příčkou. Viagem dokonce atakuje baráž, je na dostřel třetímu místu.

Však už i Grigar povídal: „Dozadu hrajeme výborně, dopředu ještě lépe. Hrajeme hodně dobře, máme skvělou partu a soupeři musí mít strach, když jedou k nám nebo my k nim. Kdybychom hráli baráž, byla by to dobrá sranda.“ A nejen to. „Pro mě i další splněný sen,“ hlásí Němec.

