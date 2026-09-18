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Ústí postoupí přímo, Karviná ustojí kauzu a půjde do ligy z baráže, přeje si Goj

Ondřej Bičiště
  16:30
Patrik Goj slaví gól do jihlavské sítě.

Patrik Goj slaví gól do jihlavské sítě. | foto: Ondřej Bičiště, MAFRA

Vlevo Tomáš Kott, vpravo David Jambor.
Vlevo Jan Peterka, vpravo Baba Khalid Labaran.
Ústečtí fotbaloví fanoušci prožívají zápas.
Hráči Jihlavy slaví gól v zápase s Ústím.
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Jak by vypadal happy end letošní druholigové sezony pohledem fotbalového ofenzivního záložníka Patrika Goje? Postup do nejvyšší soutěže by oslavilo jeho Ústí nad Labem a také mateřská Karviná, která se zapletla do korupční kauzy a byla potrestána administrativním sestupem z nejvyšší soutěže. „My postoupíme z prvního místa, Karviná se z kauzy oklepe a půjde nahoru z baráže,“ vysnil si ideální scénář čtyřiadvacetiletý středopolař.

I když už druhou sezonu kope za Viagem, Karviná mu zůstala v srdci. Působil tu od dětství až do dospělého béčka. Když se pak dočetl o zapojení klubu do sázkařské a korupční kauzy, šokovalo ho to. „Nevím, co je pravda, co ne. Jestli je to už všechno uzavřené. Nevidím do toho, ale mrzelo mě to.“

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Když se v minulém ročníku Karviná pohybovala uprostřed prvoligové tabulky, určitě by ho nenapadlo, že se letos bude s Ústím přetahovat o prvenství v tabulce o patro níž. „To se samozřejmě předvídat nedalo, ale teď jsem rád, že si dvakrát zahraju proti svému bývalému klubu,“ těší se Goj.

Po osmi kolech je Karviná druhá, Ústí třetí, kluby od sebe dělí jen skóre. O bod víc má první Dukla. Viagem promarnil šanci skočit do čela v minulém kole, kdy si připsal první porážku v sezoně - doma nečekaně zakopl s Jihlavou (1:2).

„Neřekl bych, že by nás svazovalo, že jsme mohli jít na první místo, nemysleli jsme na to. Hlavní problém byl, že nám chyběla soubojovost a dravost, to musíme do příště změnit,“ velí hráč, jenž loni za Ústí odkopal 24 zápasů a dal 2 góly. Letos se poprvé trefil právě proti Jihlavě ve svém šestém startu. „Ale ve výsledku bych to vyměnil za tři body. Když dáte gól, ale prohrajete, je to hořkosladké.“

Ústečtí fotbaloví fanoušci prožívají zápas.

Goj v nové sezoně zatím nemá stálé místo v základní jedenáctce, do sestavy naskočil za zdravotně indisponovaného Idumba, jehož skolila viróza. Od trenéra Davida Oulehly pak slyšel chválu za povedený záskok. „Určitě to potěší, ale je to týmový sport a jako tým jsme neuspěli.“

Slabší byla i návštěva, zatímco minule na rezervu Slavie dorazilo 2 700 diváků, na Jihlavu to bylo o devět stovek méně. „Je jasné, že Slavia je zvučnější soupeř, lidi se na ni chtějí podívat, i když je to béčko. Vždy se může stát, že přiveze nějakého hráče z prvního týmu,“ chápe Goj.
Všiml si, že atmosféra během duelu s Vysočinou byla komornější než proti Slavii. „V minulém utkání byli fanoušci víc slyšet z tribuny, ale my to stejně moc nevnímáme a snažíme se soustředit jen na hru.“

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Goj věří, že Viagem fanoušky dokáže přitáhnout i na méně atraktivní zápasy. „Budeme určitě rádi, když budou chodit a zaplňovat tribuny, ale my musíme předvádět hezký fotbal, který jsme naposledy bohužel nedoručili. Tak snad v příštím domácím zápase.“

Ten bude hodně šťavnatý, 9. října dorazí Opava s exústeckým koučem Svatoplukem Habancem. Ještě před reprezentační pauzou nastoupí Viagem v neděli na hřišti rezervy Ostravy.

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