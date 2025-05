Korunovace nového šéfa Viagem Ultras!

Máme nového vůdce kotle! Jak probíhala slavnostní korunovace? Kdo předal pomyslné žezlo? A jaká byla atmosféra? To vše najdete ve videu!



Coronation of the new Viagem Ultras leader!

There’s a new capo in town! How did the coronation go down? Who passed on the torch? And what was the atmosphere like? You’ll see it all in the video!