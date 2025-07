Dresy jsou v jiném hrníčku. Ústí hrálo s legendární hláškou z Ano, šéfe!

„Dokud nedorazí naše revoluční sada s venkovní variantou v pánské růžové barvě, budeme postupně gradovat naši kampaň,“ prozradil marketingový ředitel klubu Matěj Svojše. „Dresy jsou na zakázku, takže to zabere nějaký čas, vyrábějí je v Boloni.“

Už v obnovené druholigové premiéře nastoupil tým s reklamním nápisem „Nejkrásnější dresy na světě již brzy v Ústí“ přes celou přední stranu. Nyní na stejném místě stálo: „On ty dresy snad dal do jinýho hrníčku, ne?“ A k tomu fotka klubové moderátorky Sabiny. Na sociálních sítích z toho byli někteří diskutují u vytržení.

Inspirací byl legendární rozhovor kuchaře Zdeňka Pohlreicha v Ano, šéfe! s učněm Pavlem, který mu krkolomně vysvětloval, že zlatý řetízek babičce neukradl, ale dal jej omylem do jiného hrníčku. Scénka z dílu vysílaného před deseti lety se stala hitem internetu, vzniklo a stále na ní vzniká nespočet editů.

„Když už na dresy čekáme, rozhodli jsme se pobavit fanoušky kauzou, která je v Ústí populární. A s tím klukem jsme loni na podzim dokonce dělali rozhovor, přišel totiž na náš zápas. A bylo to jedno z našich nejúspěšnějších videí,“ prozradil Svojše.

První dresy Ústí na Pavlu Moulisovi... ...a druhé na Antonínu Fantišovi.

Na síti TikTok rozhovor tehdejší moderátorky Táni Bystroňové s učněm Pavlem s ústeckou šálou kolem krku shlédlo 220 tisíc lidí, na Instagramu dostalo video devět tisíc lajků. „On očividně má svoje publikum, tak proč na to nenavázat.“

Režisér primáckého pořadu Martin Dušek před lety vzpomínal: „Z malého výjevu se stal velký fenomén. Hodně jsem na Pavla myslel, jak to asi nese, ale byl jsem si jistý, že to zvládne. Telefon nám nebral, pak se ale objevilo na internetu video, jak si z toho sám dělá legraci. Při vstupu na hokej natočil scénku, že si vstupenku omylem dal do jiného hrníčku.“

Nebodoval jen ústecký marketing, ale v unikátních dresech i tým trenéra Svatopluka Habance. Po gólu dali Novotný, který zařídil i vlastňák soupeře, Kodad a Fantiš. V brance nováčka soutěže kouzlil veterán Grigar, z kterého Vlašim šedivěla.

„Dresy? Víme, že jsme trošičku divní, ale divné je, že jsme hrozně sledovaní. Tohle jsme prostě my,“ bavil se kouč.

Nadchlo ho, že tři body skončily i podruhé v domácím hrníčku, tentokrát před 2 070 fanoušky: „Výsledek 4:1 je fantastický, z minima jsme vytloukli maximum. Jestli máme pět šancí a jednu pološanci a dáme čtyři góly, to je základ. Čarovali jsme Grigarem v brance. Měl jsem obavy, že minule jsme klekli v 60. minutě, teď to vypadalo už na třicátou. Když nás měl soupeř v kleštích, dostali jsme se do trháku.“

S plnými šesti body a skóre 6:2 je Viagem druhý za brněnskou Zbrojovkou. A baví nejen na hřišti, ale i mimo něj. Netradiční trikoty, vzadu s nápisem Provizorní dresy, půjdou do prodeje ve fanshopu. Do jakých se Ústí nasouká ve středu v Kroměříži?