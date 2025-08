„Za celou kariéru jsem nic takového ve svém týmu neviděl,“ žasl spoluhráč Antonín Fantiš, taky obávaný střelec, který po zápase dokonce před Černým z úcty poklekl.

„Myslím, že už to takhle v životě netrefí. Chyba gólmana? Nepočítáte, že to napálí ze 60 metrů. Já nebyl ničemu podobnému osobně nikdy přítomný a myslím, že to zažilo jen málo lidí. Všichni si pamatujeme Schicka na Euru,“ smekl sparťanský kouč Luboš Loučka.

„Gól? Třešeň na dortu. Dlouho jsem neviděl trefit branku z nějakých 55 metrů, to byl úplně vrchol,“ rozplýval se i domácí trenér Svatopluk Habanec.

Černý, hráč s ligovými zkušenostmi z Teplic a technickými dovednostmi vypilovanými ve futsale, naskočil do zápasu jako náhradník a minutu před koncem fantasticky zpečetil výsledek na 3:0.

Zatímco Schick, jehož trefa proti Skotsku byla vyhlášena nejhezčím gólem Eura 2021, pálil až po přeběhnutí půlící čáry, Černý napřáhl ještě před ní. Sparťanský gólman Daniel Kerl zařadil zpátečku, natáhl svých 197 centimetrů k břevnu, ale marně. Na balon nedosáhl.

Trefa ústeckého Davida Černého:

Tribuny explodovaly a fanoušci nevěřícně kroutili hlavami, smáli se, tleskali, křičeli, obličej si schovávali do dlaní.

Takovou parádu jsme viděli?!

„Už když jsem se rozcvičoval za bránou, všiml jsem si, že gólman Sparty se pohybuje vysoko. Pak jsem vběhl na hřiště a viděl jsem, že je venku z branky. Jenže šlo o můj druhý třetí dotek, a tak jsem Sváťovi nechtěl přivodit žílu na čele,“ šetřil Černý trenéra Habance. „Ještě jsem se toho zalekl, ale při druhé příležitosti už nebylo na co čekat.“

Po pasu od Čičovského zvedl hlavu, podíval se na Kerlovo postavení a poslal mu nečekanou navštívenku. Stačilo mu sedm minut, aby se stal hlavní hvězdou večera.

David Černý z Ústí ukazuje dres po svém gólu z vlastní poloviny.

„Kolem mě pět sedm metrů nikdo nebyl a já si pomyslel: Co můžu ztratit? Snažil jsem se míč trefit přes nárt, šajtli, aby se do branky stočil. Když brankář couval, říkal jsem si, sakra, asi to chytí, už to nedopadne. Dopadlo to pro mě nejlíp, jak mohlo,“ tetelil se blahem devětadvacetiletý útočník. „Mám fakt radost. Takový gól jsem v profesionální kariéře ještě nedal. Asi to je jednou za život, i když bych se za víc podobných nezlobil.“

V extázi si svlékl svůj dres s posvátnou desítkou a ukazoval ho křepčícím divákům, jichž se sešly víc než tři tisícovky. Někde mezi nimi seděl i jeho malý synek, poprvé fandil tátovi přímo na stadionu. „Přišla celá rodina, můj malý byl na prvním zápase. Líp to naplánovat nešlo,“ zářil Černý, který si svého blonďáčka vzal s sebou i na děkovačku.

Po zápase, v němž Ústí udrželo jako nováček stoprocentní bilanci, slyšel přirovnání k Schickovi. „Pár lidí mě hned obeznámilo s tím, že to byl stejný gól jako Páťův do sítě Skotska.“

I hráči Viagemu byli z jeho dalekonosného padáčku unesení. „Já úplně nadšený!“ zvolal Fantiš. „Když dal Čory gól, já už seděl na lavičce a udělal jsem pak asi nejrychlejší sprint v zápase, když jsem k němu běžel. Možná jsem měl ještě čip, půjde to zjistit. Měl jsem velkou radost, hodně jsem mu to přál, protože není v jednoduché pozici. Maká, snaží se pomoct.“

Během tří třetiligových sezon Černý nasázel v ústeckém dresu 44 branek, jenže po postupu se ještě do základní sestavy nevešel. „Je to věc trenérů. Klobouk dolů před Červem, loni dal 22 gólů ve třetí lize,“ poukázal na kanonýra Marka Červenku. „Já prostě na svoji šanci čekám a doufám, že přijde co nejdřív.“

Gólová nádhera ho k tomu může posunout.