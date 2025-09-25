Dvojka Ústí popichuje Grigara: Chová se jak patnáctiletý, naučil mě karty a víno

Petr Bílek
  17:35
Přezdívají mu Něma, ale němý není, naopak pusu nezavře. Je ho plná kabina a ve středu bylo i hřiště; v poháru proti Zlínu chytal brankář ústeckých fotbalistů David Němec jako ďas, jen díky němu skončil zápas milosrdnou porážkou 0:2. Roli dvojko-trojky zvládá bez urážení, naopak s jedničkou Tomášem Grigarem tvoří v šatně tandem vyhlášených uličníků.
Ústí nad Labem, 24. 9. 2025, FK Ústí nad Labem - Zlín, 3. kolo fotbalového MOL...

Ústí nad Labem, 24. 9. 2025, FK Ústí nad Labem - Zlín, 3. kolo fotbalového MOL Cupu. Vpravo ústecký brankář David Němec. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Ústecký brankář David Němec inkasuje gól v zápase se Zlínem.
„Mám rád dobrou atmosféru, srandičky k tomu patří. S Grigym se třeba schováme, na kluky vybafneme a oni se leknou,“ popisuje pětadvacetiletý gólman, co s veteránem vyvádí.

Jejich klukoviny poznal i asistent trenéra Jozef Šišjak – a rozhodně jim je nezakazuje. „Chodíme do posilovny na vysoké škole, takový podzemní bunkr. Kluci zhasli, to je tam pak totální tma, a když se ostatní vypotáceli ke dveřím, oni je vylekali. Jsou někdy jak děti!“ rozesmál se Šišjak. „Jenže to je dobře, tohle v kabině potřebujete.“

Ostatně, i na dálku se štengrují. Když Němec dostal na tiskové konferenci po vyřazení od Zlína otázku, co ho člen ligového Klubu legend naučil, okamžitě vyhrkl: „Karty a pít víno! Ne, to si dělám srandu.“ Po odmlce doplnil: „Když jsou nějaké slabiny, snažíme se to trénovat. Diskutujeme spolu. Celý život chytal ligu a slušně, má nám co předat.“

Jako z Hollywoodu. Vrtulník přistál na hřišti a Ústí dostalo „potetované“ dresy

Aby ne, když Grigar si v nejvyšší soutěži odkroutil 20 sezon, většinu v Teplicích, zbytek ve Spartě. Přesto opakuje, jak se cítí mlád. „Já mu říkám, že je mu sice 42 let, ale chová se jako patnáctiletý,“ kření se Němec. „Samé srandy, tréninky dobré, pořád hrajeme nohejbal.“

Ačkoli i legrace není bezmezná. „Nevím, jestli kluci z Grigyho nemají strach. Někdy křičí tak, až se otřásají okna na stadionu,“ přiblížil Šišjak.

Viagem točí brankáře tři: trenéři ve druhé lize místo zarezervovali Grigarovi, v poháru se střídali Němec s Janem Čtvrtečkou. A rotují i na pozici dvojky ve druhé nejvyšší soutěži.

„Mají výbornou miniskupinku. Slyšíme z lavičky, že se podporují a hecují. To my jako trenéři vidíme rádi. Někdy jdou brankáři proti sobě, závidí si, nepřejí si, jsou naštvaní, což dělá v kabině bordel. U nás žádné konflikty nejsou, všichni tři jsou charakterově výborní!“ smeká Šišjak kšiltovku, která k němu neodmyslitelně patří.

Ústecká jednička Tomáš Grigar v bílo-zlatém dresu.

Grigarovi parťáci nejsou jen stafáží, jak ukázal Němec proti Zlínu. Kolik on chytil šancí! Hlavně hostujícího Matěje Koubka přiváděl k šílenství. Ostatně, znají se z Ústí, kde útočník před lety taky působil.

„Nesmírně mě štve, že jsem Němu alespoň jednou neprostřelil. Umím si představit, že od něj už mám zprávu v mobilu a popíchne mě,“ mrkl Koubek. „Pamatuji, že v Ústí i díky němu byla sranda, bylo to tady hrozně soutěživé, zdravé prostředí. Pořád jsme se hecovali. I trenér Jarošík a po něm Jarolím tréninky stylizovali do malých a velkých her. A Něma měl skvělou morálku, na nic se nevykašlal, i když věděl, že přes Tvrdoně – tehdy nejlepšího brankáře druhé ligy – se těžko dostane do brány.“

Což je podobné i teď.

„Já asi nejsem úplně egoista. Beru věci, jak jsou. Dokud někdo neumírá, je to jen fotbal. Kdyby chytal Grigy na houby, byl bych naštvaný, že sedím. Ale on chytá skvěle! Já jsem přející člověk, ani neumím být zlý. Karty jsou rozdané. Jen teď v poháru jsem Grigyho vyhodil z brány se slovy: Jsi starý, už na to kašli,“ vtipkoval Němec zase.

VIDEO: Zákrok roku? Pětiletky? Kariéry? Nezmar Grigar v generálce ohromil

A popíchl i Koubka, kterého svými zákroky mučil: „On je super, akorát zavře oči a střílí, musí víc mířit! Ale vážně: hrál dobře a věřím, že když bude nastupovat v lize, bude góly dávat.“

U Němce to na základní sestavu za Grigarem nevypadá, přesto nezoufá a stále zůstává pozitivně naladěný. „Já jsem týmový hráč, nikdy nejsem naštvaný. Když Grigy pomáhá mužstvu, jsem šťastný.“

Tudíž šťastný je, protože exligový harcovník platí za ústeckou oporu.

Dvojka Ústí popichuje Grigara: Chová se jak patnáctiletý, naučil mě karty a víno

