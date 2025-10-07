„Už v Chrudimi na ně byli místňáci drzí, i teď se objevili nějací ochmatávači. Vůči našim moderátorkám se chovali nevhodně, ne všichni mají slušné fanoušky jako Ústí nad Labem,“ řekl majitel klubu Přemysl Kubáň. „A na to konto mají děvčata ochranku, která může proti nevychovaným příznivcům zasáhnout.“
Viagem si na vyzývavých moderátorkách postavil marketing. Na sociální sítě natáčejí videa, jejichž sledovanost je obrovská, a chodí také zpovídat fanoušky soupeřů. Jezdí i na venkovní zápasy. Obvykle jsou atrakcí, diváci se s nimi fotí. Že se mezi nimi najdou jedinci nenávistní, sprostí nebo oplzlí, to Kubáně nepřekvapilo. „Začalo to už ve třetí lize v Mostě, kde měli nejhorší fanoušky, co jsme viděli. Tam se objevily i rasistické pokřiky.“
Už předem do Ústí volal brněnský SLO neboli Supporter Liaison Officer, člověk, který koordinuje fanoušky a jedná s klubem.
„Upozornil nás, abychom s holkami nechodili do kotle a nedělali tam rozhovory. Já odpověděla, že to nemáme v úmyslu. Zvlášť když jsme četli některé nehezké komentáře na jejich fanouškovských stránkách,“ přiblížila Viktoria Kubáňová, členka představenstva FK Viagem. „Ale taky jsem řekla, že pokud někdo z fanoušků Brna bude pobíhat po stadionu, moderátorky ho slušně požádají o rozhovor.“
Téměř dvousethlavý kotel Zbrojovky, který svůj tým jinak podporoval parádně, skandoval Vyvalte ko*y, přijeli Zbrojováci!, což šlo slyšet i v televizi. Ke krizové chvilce došlo také u štábu moderátorek.
„Dělali jsme rozhovor a hostující příznivci schválně pokřikovali, aby nám to znepříjemnili. Tříčlenná ochranka se málem servala s brněnským fanouškem. Pán chtěl hrábnout na Sabinu, tak ho ochranka zastavila, nadávali si,“ líčila Kubáňová, jak bodyguardi muže umravňovali. „Chápu, že náš marketing se nemusí všem líbit nebo na něj někteří žárlí, ale to neznamená, že chlapi si budou dovolat na ženy.“
Ústecký Městský stadion v utkání proti Brnu, které lídr soutěže vyhrál 1:0, zažil první zátěžový test hostujícího sektoru.
A bylo docela rušno, hlavně o přestávce. Někteří z kotelníků Zbrojovky zapálili sedačky či reklamní bannery a prolomili dvě pole plotu. Vnikli na tartan a následovala strkanice s pořadateli, kteří situaci uklidnili. „Pomohl tomu i jejich fanouškovský koordinátor,“ děkoval hlavní pořadatel Martin Bílek.
Policie zasahovat nemusela, škodu ústecký klub vyčísluje. „U Zbrojovky mě to nepřekvapilo, bylo to dopředu vyhodnocené jako rizikový zápas. Klub posílil pořadatelskou službu, stejně to nezabránilo škodám na majetku. Budeme posílat fakturu do Brna, ať to za ty lidi zaplatí. Zapálit umělohmotnou sedačku je celkem jednoduché, to holt zvládne i průměrný Brňák,“ rýpnul si Kubáň se smíchem.
Hosté na ústeckém stadionu, který patří městu, okupují malou tribunu ležící naproti hlavní. Není to vyloženě sektor pro soupeře, neboť plot není tak bytelný. V současnosti klub se změnou nepočítá, ale v první lize už by ji udělat musel.
„Myslím, že ve druhé lize k tomu není důvod. Tohle je poprvé, co se objevil nějaký problém, že by něco poškodili ve větším měřítku. I kdyby byl sektor jinde, chovali by se jako zvěř a škodu by způsobili tam,“ zdůraznil Kubáň. „Budeme to řešit, až budeme připravovat stadion na první ligu. Sektor hostů bychom přesunuli jinam, nejspíš do oblouku. Zápasy v nejvyšší soutěži jsou ještě rizikovější, Baník Ostrava a podobně.“
Události ze střetnutí s Brnem, které sledovalo bezmála 2 500 lidí, ústecký klub odsoudil na sociálních sítích.
„Rivalita ano – ale pouze na hřišti. Chceme, aby na naše zápasy chodili lidé bez obav, aby se na stadionu cítily bezpečně celé rodiny s dětmi. Fotbal má přinášet radost a spojovat, ne ničit a rozdělovat,“ apeloval Viagem. „Děkujeme všem, kteří se při zápase se Zbrojovkou chovali s respektem – k soupeři, ke stadionu i k okolí. Zároveň děkujeme i fanouškům Zbrojovky, kteří se chovali tak, jak se na sportovní fanoušky patří. Rozhodně všechny neházíme do jednoho pytle!“