Moderátorky Ústí dostaly ochranku, stadion při šlágru poničili ultras Zbrojovky

Petr Bílek
  13:30
Zatím si užíval spíš sluníčkové chvíle, teď ale ústecký Viagem poznal i odvrácenou stranu fotbalu. Někteří vlajkonoši Zbrojovky Brno poničili při pátečním druholigovém šlágru Městský stadion, navíc klubové moderátorky kvůli neurvalým fanouškům musejí doprovázet bodyguardi.

„Už v Chrudimi na ně byli místňáci drzí, i teď se objevili nějací ochmatávači. Vůči našim moderátorkám se chovali nevhodně, ne všichni mají slušné fanoušky jako Ústí nad Labem,“ řekl majitel klubu Přemysl Kubáň. „A na to konto mají děvčata ochranku, která může proti nevychovaným příznivcům zasáhnout.“

Viagem si na vyzývavých moderátorkách postavil marketing. Na sociální sítě natáčejí videa, jejichž sledovanost je obrovská, a chodí také zpovídat fanoušky soupeřů. Jezdí i na venkovní zápasy. Obvykle jsou atrakcí, diváci se s nimi fotí. Že se mezi nimi najdou jedinci nenávistní, sprostí nebo oplzlí, to Kubáně nepřekvapilo. „Začalo to už ve třetí lize v Mostě, kde měli nejhorší fanoušky, co jsme viděli. Tam se objevily i rasistické pokřiky.“

Habanec: Zaplaťpánbůh za miliardáře, pomáhá to všem. Těší ho i nárůst fanoušků

Už předem do Ústí volal brněnský SLO neboli Supporter Liaison Officer, člověk, který koordinuje fanoušky a jedná s klubem.

„Upozornil nás, abychom s holkami nechodili do kotle a nedělali tam rozhovory. Já odpověděla, že to nemáme v úmyslu. Zvlášť když jsme četli některé nehezké komentáře na jejich fanouškovských stránkách,“ přiblížila Viktoria Kubáňová, členka představenstva FK Viagem. „Ale taky jsem řekla, že pokud někdo z fanoušků Brna bude pobíhat po stadionu, moderátorky ho slušně požádají o rozhovor.“

Téměř dvousethlavý kotel Zbrojovky, který svůj tým jinak podporoval parádně, skandoval Vyvalte ko*y, přijeli Zbrojováci!, což šlo slyšet i v televizi. Ke krizové chvilce došlo také u štábu moderátorek.

„Dělali jsme rozhovor a hostující příznivci schválně pokřikovali, aby nám to znepříjemnili. Tříčlenná ochranka se málem servala s brněnským fanouškem. Pán chtěl hrábnout na Sabinu, tak ho ochranka zastavila, nadávali si,“ líčila Kubáňová, jak bodyguardi muže umravňovali. „Chápu, že náš marketing se nemusí všem líbit nebo na něj někteří žárlí, ale to neznamená, že chlapi si budou dovolat na ženy.“

Ústecký Městský stadion v utkání proti Brnu, které lídr soutěže vyhrál 1:0, zažil první zátěžový test hostujícího sektoru.

A bylo docela rušno, hlavně o přestávce. Někteří z kotelníků Zbrojovky zapálili sedačky či reklamní bannery a prolomili dvě pole plotu. Vnikli na tartan a následovala strkanice s pořadateli, kteří situaci uklidnili. „Pomohl tomu i jejich fanouškovský koordinátor,“ děkoval hlavní pořadatel Martin Bílek.

Fanoušci Brna v Ústí.

Policie zasahovat nemusela, škodu ústecký klub vyčísluje. „U Zbrojovky mě to nepřekvapilo, bylo to dopředu vyhodnocené jako rizikový zápas. Klub posílil pořadatelskou službu, stejně to nezabránilo škodám na majetku. Budeme posílat fakturu do Brna, ať to za ty lidi zaplatí. Zapálit umělohmotnou sedačku je celkem jednoduché, to holt zvládne i průměrný Brňák,“ rýpnul si Kubáň se smíchem.

Hosté na ústeckém stadionu, který patří městu, okupují malou tribunu ležící naproti hlavní. Není to vyloženě sektor pro soupeře, neboť plot není tak bytelný. V současnosti klub se změnou nepočítá, ale v první lize už by ji udělat musel.

„Myslím, že ve druhé lize k tomu není důvod. Tohle je poprvé, co se objevil nějaký problém, že by něco poškodili ve větším měřítku. I kdyby byl sektor jinde, chovali by se jako zvěř a škodu by způsobili tam,“ zdůraznil Kubáň. „Budeme to řešit, až budeme připravovat stadion na první ligu. Sektor hostů bychom přesunuli jinam, nejspíš do oblouku. Zápasy v nejvyšší soutěži jsou ještě rizikovější, Baník Ostrava a podobně.“

Události ze střetnutí s Brnem, které sledovalo bezmála 2 500 lidí, ústecký klub odsoudil na sociálních sítích.

Jako z Hollywoodu. Vrtulník přistál na hřišti a Ústí dostalo „potetované“ dresy

„Rivalita ano – ale pouze na hřišti. Chceme, aby na naše zápasy chodili lidé bez obav, aby se na stadionu cítily bezpečně celé rodiny s dětmi. Fotbal má přinášet radost a spojovat, ne ničit a rozdělovat,“ apeloval Viagem. „Děkujeme všem, kteří se při zápase se Zbrojovkou chovali s respektem – k soupeři, ke stadionu i k okolí. Zároveň děkujeme i fanouškům Zbrojovky, kteří se chovali tak, jak se na sportovní fanoušky patří. Rozhodně všechny neházíme do jednoho pytle!“

Ústecký kouč Svatopluk Habanec děkuje fanouškům po porážce.
14. 6. 2025, FK Viagem Ústí nad Labem - Jiskra Domažlice, odveta baráže o postup do 2. ligy. Moderátorky Sabina Jakšová a Denisa Gudelj (vpravo).
Ústí nad Labem, 19. 9. 2025, FK Viagem Ústí nad Labem - 1. SK Prostějov, druhá liga. Ústecké moderátorky.
Vlevo Tomáš Kott, vpravo Patrik Žitný.
37 fotografií
Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Frýdek-Místek vs. Polanka n/OFotbal - 7. kolo - 8. 10. 2025:Frýdek-Místek vs. Polanka n/O //www.idnes.cz/sport
8. 10. 15:30
  • 1.25
  • 4.47
  • 7.06
Finsko vs. LitvaFotbal - Skupina G - 9. 10. 2025:Finsko vs. Litva //www.idnes.cz/sport
9. 10. 18:00
  • 1.48
  • 3.99
  • 7.15
Česko vs. ChorvatskoFotbal - Skupina L - 9. 10. 2025:Česko vs. Chorvatsko //www.idnes.cz/sport
9. 10. 20:45
  • 3.22
  • 3.20
  • 2.36
Malta vs. NizozemskoFotbal - Skupina G - 9. 10. 2025:Malta vs. Nizozemsko //www.idnes.cz/sport
9. 10. 20:45
  • 45.00
  • 16.80
  • 1.05
Kypr vs. BosnaFotbal - Skupina H - 9. 10. 2025:Kypr vs. Bosna //www.idnes.cz/sport
9. 10. 20:45
  • 4.21
  • 3.42
  • 1.88
Rakousko vs. San MarinoFotbal - Skupina H - 9. 10. 2025:Rakousko vs. San Marino //www.idnes.cz/sport
9. 10. 20:45
  • 1.00
  • 45.00
  • 50.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Sparta - Slavia 1:1, fotbalové derby bez vítěze. Hosté vedli, pak se v deseti ubránili

Fotbalové derby číslo 315 vítěze nemělo. Slávisté na Spartě brzy vedli zásluhou Kušeje, ale do poločasu na konečných 1:1 vyrovnal Rrahmani. Domácí nevyužili víc než dvacetiminutovou přesilovku, když...

Inter - Slavia 3:0, chyba Staňka i jediná střela na bránu. Dva góly dal Martínez

Od naší zpravodajky v Itálii Potřetí v historii se představili na San Siru. Jenže poprvé nedali slávističtí fotbalisté ani gól. Naopak dostali pořádnou lekci. S Interem Milán, finalistou minulého ročníku Champions League,...

Plzeň - Malmö 3:0, tři góly i červené karty. Domácí mají první výhru, soupeř nestíhal

Plzeňští fotbalisté slaví první výhru v základní fázi Evropské ligy. Švédské Malmö porazili jednoznačně 3:0, přičemž celé utkání od začátku kontrolovali. Úvodní gól vstřelil kapitán Vydra, prosadili...

KVÍZ: Tomáš Rosický slaví 45. Co víte o něm a jeho kariéře?

Není to tak dávno, co ještě elegantně kroužil po hřišti. Po aktivní kariéře ale hned přesedlal do funkcionářského křesla a stal se sportovním ředitelem ve Spartě, kde už získal dva tituly a dostal se...

Sparta - Shamrock 4:1, přesvědčivá výhra, u třech gólů Sadílek, trefil se i Haraslín

Sparťanští fotbalisté základní část Konferenční ligy začali vítězstvím. V repríze loňského souboje o Champions League porazili irský Shamrock Rovers přesvědčivě 4:1. U tří branek byl středopolař...

Kvalifikace na MS ve fotbale 2026: program, skupiny, Češi, kde sledovat?

Čeští fotbalisté bojují o účast na mistrovství světa v roce 2026. Kvalifikace evropských týmů odstartovala na konci března. V přehledném článku najdete jaký je hrací systém, program českého týmu i...

4. září 2025  8:49,  aktualizováno  7.10 12:50

Slovák se rozhádal s reprezentací kvůli cestě na sraz. Je to absurdní, nechápe

Fotbalové Slovensko může udělat zásadní posun k přímému postupu na mistrovství světa 2026. Tamní reprezentací před zápasy v Severním Irsku a s Lucemburskem ale zmítá bizarní kauza kolem brankáře...

7. října 2025  12:38

Slavia si stěžuje na sudí v derby: Nevíme, proč nezasáhl VAR. Chceme slyšet záznam

Komise rozhodčích, která se v pondělí zabývala situacemi z víkendové fotbalové ligy, potvrdila chyby sudích v derby mezi Spartou a Slavií, kde měl červenou kartu vidět za ostrý zákrok domácí Patrik...

7. října 2025  9:47,  aktualizováno  10:25

Jsme teď v křeči na obou stranách hřiště, mrzí jihlavského kouče Jarolíma

Výsledková krize. Jinými slovy se aktuální rozložení fotbalistů FC Vysočina nazvat nedá. Druholigový jihlavský tým nevyhrál už v šesti po sobě jdoucích soutěžních utkáních (včetně poháru), naopak si...

7. října 2025  9:23

Těšil jsem se na kuchaře! Vydra o návratu do repre, střelecké formě i trápení Plzně

Na reprezentační sraz měl jet už v září, na poslední chvíli se ale musel kvůli zranění omluvit. A tak se Matěj Vydra návratu do národního týmu po takřka čtyřech letech dočkal až teď, před říjnovými...

7. října 2025  9:04

Janošek opět za nula. Sportovní úsek Olomouce vede Janotka, manažer se hledá

Fotbalová Sigma si zvyká na novou éru, ve které už sportovní úsek klubu neřídí vlivný funkcionář Ladislav Minář. Ten po jedenácti letech v klubu skončil na žádost nového spolumajitele Pavla Hubáčka....

7. října 2025

Trenére, nepřiletím. Ukradli mi pas! Depay zaskočil Koemana, možná nebude hrát

Nejlepší střelec v historii nizozemské fotbalové reprezentace Memphis Depay má problém. Možná totiž přijde o čtvrteční zápas kvalifikace mistrovství světa s Maltou. V Brazílii, kde hraje za...

7. října 2025  6:50

Italská a španělská liga v zahraničí? UEFA souhlasí, jde však o výjimku, tvrdí Čeferin

Italská a španělská fotbalová liga mohou odehrát soutěžní zápasy v zahraničí. Jejich záměr v pondělí schválila Unie evropských fotbalových asociací (UEFA). Současně však v prohlášení zdůraznila, že s...

6. října 2025  20:10

Jubileum, potíž s brankářem i úleva kvůli Schickovi. Dalič vyhlíží zápas v Česku

Začalo to 9. října 2017 na Olympijském stadionu v Kyjevě. Na den přesně po osmi letech v Praze legendární trenér chorvatských fotbalistů Zlatko Dalič povede národní mužstvo své země už posté. „Je v...

6. října 2025  17:20

Ustřižený copánek, kšiltovka na hlavě. Teplice změnily rituály a utekly dnu

Ušmiknutý Nyarkův copánek, na hlavě trenéra kšiltovka. Fotbalové Teplice zkoušely všechno možné včetně změny rituálů, aby konečně šatnou zněl vítězný pokřik, a zabralo to. Víkendovou bitvu na...

6. října 2025  17:01

Z Bragy odjel jako lídr, v reprezentaci se rozkoukává. Horníček se těší na Modriče

Na přesun skutečně moc času neměl. V Lisabonu, portugalském hlavním městě, dochytal velký zápas na Sportingu zhruba ve čtvrt na jedenáct večer a druhý den už se hlásil na svém premiérovém srazu...

6. října 2025  16:10

Vydra měl v derby dostat rovnou červenou kartu. Chybovali sudí na hřišti i u videa

Sparťanský záložník Patrik Vydra měl v nedělním derby (1:1) za zákrok na slávistu Ivana Schranze dostat červenou kartu. Oznámila to komise rozhodčích. Chyboval hlavní sudí Jan Všetečka i...

6. října 2025  15:05

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.