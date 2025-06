Vondrášek posílil Ústí. Žádný důchodce, biologicky mu je třicet, hlásí kouč

„Přestože je Vondymu 37 let, biologicky vypadá maximálně na třicet. Všichni teď budou říkat, že pořád děláme důchodce, zrovna Vondy ale k důchodovým borcům nepatří,“ pousmál se trenér Svatopluk Habanec. „Očekávám, že donese pozitivní energii. Znám ho strašně dlouho, v Ústí se mnou před lety už nějakou dobu působil.“

Sokolovský rodák Vondrášek patří k ikonám Teplic, v jejichž dresu zasáhl do 15 prvoligových sezon a 346 zápasů. Další, tu minulou, přidal v Dukle, za kterou zvládl 23 startů. V bývalém armádním klubu mu vypršela smlouva, Dukla mu další nenabídla, a tak zamířil zase blíž domovu.

„Počítám s ním minimálně na dvě pozice, na krajního obránce a křídlo. Mohl by suplovat i krajního stopera. Sedneme si na to a řekneme si, jakým způsobem ho využijeme,“ uvažuje Habanec. „Ještě na začátku jara hrál ligu, předpokládám, že kvůli nataženému svalu až tak moc neztratil.“

FK Viagem Ústí nad Labem - Jiskra Domažlice, odveta baráže o postup do 2. ligy. Tomáš Vondrášek, hráč Dukly, na tribuně.

Vondrášek měl po konci v Dukle i jiné možnosti. „Divil jsem se, že jsem ještě nějaké nabídky měl, ale ty ostatní nedávaly smysl pro rodinu. Bylo by to zase stěhování, delší dojíždění. Ústí byla jasná volba, nad ničím jiným jsem nepřemýšlel,“ řekl zkušený obránce, který bydlí v Krupce u Teplic.

I s Ústím by se rád podíval do nejvyšší soutěže, kterou pomohl vybojovat pro Duklu. „Třeba nám prvních pět zápasů sedne a řekneme si, že by to šlo, opřeme se do toho a zkusíme o postup zabojovat. Ale byl bych v tom opatrný, těch vlčáků bude hodně. Uvidíme po rozjezdu sezony.“

Do Klubu legend, kde jsou hráči s nejméně 300 ligovými starty, patří z ústeckého kádru ještě brankář Tomáš Grigar (376) a ofenzivní tahoun Antonín Fantiš (336).

V lize působili i Pavel Moulis (152), Marek Červenka (81), Ladislav Kodad (65), David Černý (54), kapitán David Březina (11) a Adam Čičovský (6). Kývne-li na pokračování angažmá raper Kučera, který se přes léto věnuje koncertům, bude to dalších 258 ligových startů v týmu. Celkem by jich tedy bylo 1 708.