Pohárový svátek s rozpaky. Uherský Brod přivítá Jablonec na umělé trávě

Už je to více než jedenadvacet let, co si fotbalisté ČSK Uherský Brod naposledy zahráli v národním poháru s prvoligovým soupeřem. Po Sigmě Olomouc, se kterou tehdy ve druhém kole prohráli těsně 1:2, v úterý přivítají Jablonec. Hraje se od 15 hodin.