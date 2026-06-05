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Udrží se Jihlava ve druhé lize? Klub vyhlíží verdikt asociace s optimismem

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  10:04
Pátek je dnem, kdy má padnout definitivní rozhodnutí o nejbližší budoucnosti FC Vysočina. Jihlavský A-tým sice na konci sezony obsadil ve druholigové tabulce sestupovou patnáctou příčku, ovšem Moravskoslezskou fotbalovou ligu zřejmě v příštím ročníku hrát nebude. Naopak, potvrdit by se mělo setrvání ve druhé lize.
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Momentka ze zápasu druhé ligy mezi fotbalisty Českých Budějovic a Jihlavy. | foto: MAFRA

„Věřím, že to pro nás dopadne dobře – že problémy dalších dvou druholigových klubů nám pomůžou se v soutěži udržet,“ svěřil se s přáním sedmatřicetiletý jihlavský obránce Vít Beneš.

Jeho důvěra přitom pramení ze zpráv, které se od úterý začaly neoficiálně šířit po internetu. Konkrétně takové, že České Budějovice a Chrudim nedostaly licenci pro další druholigovou sezonu, tudíž se sestup Jihlavy konat nebude.

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„Samozřejmě jsem si přál, aby licenční řízení pro nás dopadlo dobře. Už jsem ale zažil moc věcí, takže jsem to neprožíval jako nějaký životní zápas,“ uvedl podnikatel František Vaculík, který býval dlouhá léta faktickým šéfem jihlavského fotbalu. „Pokud to dopadlo, jak jsme si přáli, jsme rádi a jede se dál. Myslím si, že mužstvo máme dobré. Šanci hrát druhou ligu si zaslouží,“ dodal otec současného šéfa klubu Lukáše Vaculíka.

Ani on ale zatím nic na sto procent neví. Oficiálně totiž Výkonný výbor FAČR výsledky svého zasedání zatím nezveřejnil. Naopak, už dopředu se mluvilo o tom, že Ligová fotbalová asociace (LFA) oznámí složení profisoutěží až v pátek. „Do té doby klub nemůže nic prezentovat,“ zmínil v jedné diskusi na sociálních sítích člen marketingové sekce FC Vysočina Petr Jindra.

Každopádně do Českých Budějovic už měla dorazit informace, že tamní Dynamo nesplnilo licenční podmínky a druhou ligu v další sezoně tudíž hrát nebude.

Jihlavský Omotoye (v žlutém) sice vstřelil gól Českým Budějovicím, Jihlava ale i tak prohrála.

Zásadním důvodem byl přitom chybějící stadion na celý příští ročník. A nově údajně vyplavaly na povrch také dluhy, které měl mít klub vůči hráčům i dalším klubům.

Podobná situace nastala i v Chrudimi. Její potíže se sice zprvu zdály řešitelné, ovšem ve finále se opona zatáhla také nad tímto klubem.

„Ono se o variantě, že některé kluby nemusí dostat licenci, mluvilo už před koncem soutěže. Také proto jsme si dali za cíl poslední tři zápasy zvládnout za tři body, abychom se dostali aspoň na patnácté místo před Spartu B. Z předposlední příčky by totiž tím pádem byla naše šance na záchranu mnohem vyšší,“ prozradil hlavní kouč Marek Nikl.

Rovněž on čeká na páteční verdikt s napětím. Smlouvu s jihlavským klubem má sice uzavřenou pouze do 30. června, ovšem svoje angažmá na Vysočině by si podle všech náznaků mohl prodloužit.

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„Bavíme se průběžně, a to i o variantě, kdyby se spadlo do třetí ligy. Nějaké možné dohody připravené jsou,“ přiznal Nikl.

Pokračování v Jihlavě nevylučuje ani stoper Beneš. V jeho případě však hraje udržení druholigové příslušnosti zřejmě mnohem zásadnější roli. „Mám smlouvu do konce června. A podle toho, jak dopadne dění kolem sestupu nesestupu, přijde na řadu další jednání,“ připustil zkušený fotbalista.

Letošní situace budiž varováním

Vesměs všichni z klubu, včetně fanoušků, jsou si skoro jisti, že pátek skončí pro A-tým happy endem. Otázkou je, zda bude pro všechny letošní nepříjemná „skorosestupová“ anabáze dostatečným varováním.

„Já věřím, že určitě ano. Že si uvědomíme, že je potřeba zatnout zuby a hrát co nejlépe hned od začátku, aby se podobná situace neopakovala. Protože spoléhat na to, že někdo nedostane licenci, to nelze každý rok,“ uznal Beneš.

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Faktem je, že profesionální fotbal není levná záležitost. Chuť, bojovnost a touha uspět jsou sice pro klub vždy pořádným pohonem, ovšem nutností je také dostatek peněz na účtu.

„Co se týká vstupu nového investora do FC Vysočina, nějaká jednání probíhají. V této fázi to ale nechci dál komentovat, věci nejsou v pozici, abych mohl říct definitivní ano,“ uvedl Vaculík.

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Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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