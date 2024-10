Sedm červených, nadávky a výhrůžky. Zápas v kraji ukončilo napadení sudích

Kromě popsané inzultace ve zprávě rozhodčích naleznete také záznam o vykopnutých dveřích v kabině, divácích na hrací ploše, příjezdu policie nebo ošetření obou asistentů v nedaleké chomutovské nemocnici.

Hosté po zápase podali protest a obviňují rozhodčí z tendenčního řízení a nepravdivě sepsané zprávy.

Ještě do poločasu to přitom vypadalo na celkem běžný zápas.

Frustrace duchcovských hráčů postupně gradovala hlavně ve druhé půli, první dvě červené viděli hosté po dvou žlutých kartách za nesportovní chování vůči rozhodnutí sudích.

Sporťák @SportakCZ Nedělní utkání 7. ligy mezi Údlicemi a Duchcovem se nedohrálo. Hráčům Duchcova v něm bylo uděleno celkem 7 červených karet.



Kromě výhružek došlo i k napadení rozhodčích, kteří po zápase zamířili do nemocnice na ošetření.😳 https://t.co/RwBQFnwczm

Už tam pořádně pracovaly nervy. „Já si tě najdu a trefím tě,“ měl podle zápisu křičet na rozhodčí Barnat. „Ty to máváš blbě a ještě se směješ,“ slyšel asistent od Holubičky.

Hosté se i bez zmíněných dvou ujali vedení 3:2. Když pak domácí v nastavení vyrovnali, strhla se mela, která vyvrcholila onou inzultací sudích. Hlavní poté zápas předčasně ukončil, potyčky ale neutnul.

„Ty z**de plešatej! Já si tě najdu a zabiju tě,“ křičel pak dle zápisu Fau poté, co vykopnul dveře od kabiny rozhodčích.

Po utkání ostatně sudí vyslechli i další výhrůžky. „Vím, kde bydlíš! Najdu si tě ve městě a chcípneš mi pod rukama!“ měl přidat Fišer. To ale hráči ve vyjádřeních pro server isport.cz hromadně popírají.

„Většina nesouhlasí, o výhrůžkách smrti nepadlo ani slovo,“ bránil se Fišer. „Uvedená slova v zápise jsem neřekl,“ kroutil hlavou Holubička.

Zpráva rozhodčího v zápisu o utkání mezi Údlicemi a Duchcovem.

Saifert rozdal další tři červené až po zápase, tu poslední dokonce dvacet minut po závěrečném hvizdu.

„Takové chování je nepřijatelné a uvědomujeme si, že něco bylo od nás přes čáru. Omlouváme se a mrzí nás to. Na druhou stranu je potřeba vnímat, že zápas byl od rozhodčích řízený tendenčně, což si každý může prohlédnout na videu,“ vyjádřil se pro Teplický Deník duchcovský hrající trenér Macháček.

Stejný názor pak hosté vyjádřili v oficiálním protestu, který je součástí zápisu o utkání.

„Rozhodčí zápas jednoznačně nezvládli a jejich arogantní chování na hřišti přispělo velkou měrou k celému incidentu a následné dohře,“ napsali hosté a uvedli několik konkrétních chyb, kterých se sudí dopustili.

Podívejte se na závěr utkání mezi Údlicemi a Duchcovem:

„Už v prvním poločase jsem cítil, že to pískání je tendenční. Upozorňoval jsem naše hráče, že přijdou sporné momenty, ať se ovládají. Já zažil spoustu brutalit a zářezů, ale to, jak zkušeně si to v sobotu rozhodčí hlídali, jsem ještě neviděl. Pak už jsem se výrokům rozhodčích jen smál, to ani nešlo nadávat,“ kroutil hlavou Macháček.

Kontroverzní hráči Za domácí Údlice mimochodem hraje také bývalý sudí Zdeněk Vaňkát, jemuž soud letos zrušil obvinění za zápasovou manipulaci. Současně sedí v dozorčí radě chomutovského zooparku. Vedle něj nastupuje také bývalý podnikatel a politik Matěj Drbohlav, jenž měl před šesti lety zosnovat zapálení auta manželky náměstka chomutovského primátora. Oba jsou spojení s hnutím PRO Jindřicha Rajchla. Zdroj: Teplický Deník

Tvrdí, že celou závěrečnou melu započal vystřídaný a vysprchovaný domácí Matys, jenž nejprve udeřil posléze inzultujícího Faua pěstí. „To byl spouštěč toho, co se pak odehrálo,“ tvrdí Macháček.

„Vůbec nevím, jestli tam vběhnul divák, nebo jestli to byl náš hráč,“ bránil se údlický sekretář a brankář Lux. „Nepostřehl jsem přesně, jestli tam byla nějaká fackovaná. Chápu i ty emoce Duchcova, ale tohle bylo za hranou.“

S tím však duchcovský kouč důrazně nesouhlasí.

„V zápise o utkání žádná zmínka o chování domácího hráče není. Není tam ani to, že náš Fišer byl chycený jiným údlickým hráčem pod krkem a povalený na zem. Celkově je zápis plný nepřesností. Řada citací není pravdivá. Přijde mi, že si to, co jsme řekli, rozhodčí tendenčně přibarvili, abychom z toho vyšli co nejhůř. Sedí jen moje citace. Chápu, že si nejde všechno pamatovat, ale proč si vymýšlejí?“ řekl Macháček.

Podle něj nesedí ani vykopnuté dveře. Zásah policie a následný odjezd sudích do nemocnice označil za komedii. „Dohráli to do konce, jeden asistent měl zavázané druhé rameno a druhý odešel s krční fixací, přitom na hřišti ho nikdo za krk nechytil.“

Hostující protest v zápisu o utkání mezi Údlicemi a Duchcovem.

„Já jsem z toho chování v šoku, každý se nás na to ptá,“ reagoval údlický Lux. „Pak se lidi diví, že rozhodčí nechtějí pískat, že jich je málo. Hrajeme B třídu, rozhodčí také mají kvalitu B třídy, tak co se kluci z Duchcova diví?“

„Jasně, i my děláme na téhle úrovni chyby,“ líčil duchcovský Macháček. „Jenže když rozhodčí nasekají těch chyb tolik, když je to od nich tendenční s cílem poškodit jeden tým… Ale teď budou potrestaní jen naši hráči, dostanou vysoké tresty, rozhodčí žádné a pojede se dál.“

Teď je na řadě disciplinární komise, která rozhodne, jak s celou situací naloží.