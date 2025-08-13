Čau, dobrý! Omotoye shání učitele češtiny. Jihlavu vidí jako ideální místo na restart

Jan Salichov
  10:10
Pět druholigových startů, 306 odehraných minut, žádná vstřelená branka. Pokud se na fotbalistu FC Vysočina Tyreseho Omotoyeho podíváte pouze optikou statistik, zřejmě vás ničím zásadním neupoutá. Pokud však mládežnického reprezentanta Belgie sledujete na trávníku, rychle uvěříte, že má jihlavskému týmu rozhodně co nabídnout.

Tyrese Omotoye na tréninku fotbalistů Forrest Green. | foto: Profimedia.cz

„Umí dobře přihrát, podržet těžší míče. Je správně nastavený a je to na dobré cestě,“ věří jihlavský trenér Marek Jarolím. „Budeme na něm dál pracovat, aby zvyšoval kvalitu týmu, pomáhal týmu. A pak samozřejmě pomůže i sám sobě.“

Čekání na první gól ho nestresuje

Dobře, ale od útočníka se čekají především góly. A největším Omotoyeho úspěchem byla zatím přihrávka na úvodní gól domácího zápasu s Příbramí, který vstřelil Miroslav Křehlík.

„Nikdo si nepřeje dát gól víc než já. Jako útočník chci vstřelit branku v každém zápase. Pořád to mám v hlavě, ale není to pro mě tlak. Spíš mě to motivuje do dalšího zápasu,“ usmívá se Omotoye. „Vím, že když nedávám góly, musím týmu pomoct jinak. Nějak to vyvážit,“ pokračuje. „Soustředím se na věci, které se dějí během zápasu. Na tým. To dělám, budu v tom pokračovat a věřím, že góly přijdou.“

Vyprodaná bitva o Brno vítěze nepoznala. Artis remizoval se Zbrojovkou 2:2

Ideální příležitost k tomu bude mít nejen Omotoye, ale celá Jihlava ve středu, kdy se Vysočina od 18 hodin v rámci prvního kola MOL Cupu představí v Chotěboři. Na hřišti týmu působícím ve čtvrté lize.

Dva pasy, tři možné reprezentace

Příběh Tyreseho Omotoyeho je zajímavý už jenom tím, že dvaadvacetiletý útočník má dva pasy – nigerijský a britský. Přesto, že se narodil v Belgii, za kterou odehrál v mládežnické reprezentaci i jedno přípravné utkání, v šesti měsících se jeho nigerijští rodiče přestěhovali do Velké Británie.

„Říkám, že jsem se narodil v Belgii, žiju v Anglii, ale mám nigerijský původ. Všechny tři tyto části jsou součástí mě. Hlásím se ke všem třem,“ hrdě říká Omotoye. Zároveň by mohl reprezentovat jednu ze všech tří zemí. „Kdokoliv mi v budoucnu zavolá, půjdu hrát. Nejsem ničím limitovaný,“ hlásí.

Omotoye je odchovancem anglického klubu z Norwiche. „První smlouvu jsem podepsal, když mi bylo dvanáct. Prošel jsem akademií, kde jsem byl do devatenácti,“ popisuje Omotoye, jenž si za Norwich City zahrál také druhou nejvyšší anglickou ligu – EFL Championship. „Je to podle mě sedmá nejlepší liga na světě. Hrál jsem ve velmi dobrém týmu s hráči jako Bundia nebo Pukki,“ zmiňuje argentinského a finského fotbalistu.

Herní styl Jihlavy mu sedí

Později však kvůli hernímu vytížení zamířil na hostování, oblékal dresy Swindon Town, Leyton Orient, Carlisle United a naposledy celku páté anglické ligy Forrest Green. „Letos v létě mi agent řekl o zájmu klubu z Jihlavy. Už dříve jsme se bavili o tom, že mě láká odejít do zahraničí, zkusit něco nového. Takže když se příležitost objevila, přijel jsem sem na týden, rozhlédnout se a zahrát si pár zápasů,“ zmiňuje Omotoye starty v přípravě.

Na Vysočině se mu hned zalíbilo. „Cítil jsem, že herní styl týmu mi sedí. Že ze mě dokáže dostat to nejlepší. Něco, co bylo dříve potlačené,“ myslí si Omotoye. „To byl důvod, proč jsem se rozhodl sem přijít.“ Rád by totiž restartoval kariéru. „Chci samozřejmě hrát na co nejvyšší úrovni. Ale myslím, že v tuto chvíli mé kariéry je pro mě Jihlava ideální místo,“ tvrdí.

Široký kádr? Připravujeme se na poháry, žertuje Jarolím. Vysočina bude drsně sekat

O České republice toho přitom věděl málo. „Abych byl upřímný, slyšel jsem o Praze. Znám Petra Čecha, protože fandím Chelsea, a Tomáše Rosického. Ale tím moje znalosti České republiky končily,“ připustil Omotoye.

„Ale věřím, že se novému prostředí přizpůsobuji docela snadno. Pro mě je to skoro stejné, jako když jsem doma, se svou rodinou,“ myslí si. „Přijdu na trénink, snažím se zapojit s klukama do rozhovoru, říct něco česky. Ti, co mluví anglicky, se mnou pokecají.“

Nemýlíte se, opravdu se letní posila snaží komunikovat česky. „Zatím chystám základy, slova jako čau a dobrý. Právě slovo dobrý jsem slyšel od prvního dne, snad každý den,“ usmívá se. „Čeština je těžký jazyk, ale chci se ho naučit, co budu moct. Přál bych si najít někoho, kdo by mě mohl učit,“ dodává.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Brumov vs. ProstějovFotbal - 1. kolo - 13. 8. 2025:Brumov vs. Prostějov //www.idnes.cz/sport
13. 8. 17:00
  • 20.00
  • 9.89
  • 1.07
Karlovy Vary vs. ŽižkovFotbal - 1. kolo - 13. 8. 2025:Karlovy Vary vs. Žižkov //www.idnes.cz/sport
13. 8. 17:00
  • 13.10
  • 7.08
  • 1.15
Lanžhot vs. OpavaFotbal - 1. kolo - 13. 8. 2025:Lanžhot vs. Opava //www.idnes.cz/sport
13. 8. 17:00
  • 15.20
  • 8.70
  • 1.10
Sp. Brno vs. HodonínFotbal - 1. kolo - 13. 8. 2025:Sp. Brno vs. Hodonín //www.idnes.cz/sport
13. 8. 18:00
  • 7.13
  • 5.62
  • 1.26
Varnsdorf vs. BrozanyFotbal - 1. kolo - 13. 8. 2025:Varnsdorf vs. Brozany //www.idnes.cz/sport
13. 8. 18:00
  • 2.50
  • 3.92
  • 2.21
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Rangers - Plzeň 3:0, skotská lekce v boji o Ligu mistrů, český tým vůbec nestačil

Plzeňským fotbalistům se postup do závěrečného předkola kvalifikace Ligy mistrů výrazně vzdálil. Ve Skotsku podlehli Rangers po slabém výkonu jednoznačně 0:3 a v domácí odvetě, která se hraje příští...

Sparta - Ararat 4:1, domácí rychle prohrávali, k obratu vedl svižný výkon

Sparťanští fotbalisté nakročili do závěrečné fáze kvalifikace Konferenční ligy. V úvodním utkání 3. předkola po nepovedeném začátku, kdy v sedmé minutě inkasovali a následně hru výrazně zlepšili,...

Baník - Austria 4:3, domácí v bláznivém zápase přišli o náskok, spasil je Prekop

Pořádně divoký zápas viděli fanoušci v Ostravě. Fotbalisté Baníku na úvod 3. předkola Konferenční ligy porazili Austrii Vídeň 4:3. Už po čtyřech minutách prohrávali, pak výsledek otočili na 3:1, ale...

Plzeň - Rangers 2:1, spousta šancí, chvílemi drama. Postup v Lize mistrů byl ale daleko

Plzeňští fotbalisté odvetu 3. předkola Ligy mistrů proti skotským Rangers nevzdali a zdánlivě ztracený dvojzápas výrazně zdramatizovali. Domácí vítězství 2:1 jim však v součtu s úvodní porážkou 0:3...

Sparta - Olomouc 1:0, málo zábavy i gólů, rozhodl Rrahmani, hosté dohrávali v devíti

Sparťanští fotbalisté vyhráli, ale fanouškům moc zábavy nenabídli. Proti Olomouci se v utkání 4. kola Chance Ligy prosadil jen Rrahmani a zajistil vítězství 1:0. Hosté, kteří po vyloučení gólmana...

A zase Lyon! Na těžkou výzvu si věří i bohém Karabec. Ale proč přišla až teď?

Bylo zřejmé, že by ve Spartě zůstal nerad. Zaprvé nepatřil mezi vyvolené. Zadruhé si vyzkoušel, jak chutná fotbal venku, což bývá dost návykové. Jenže Hamburk, kterému jako host pomohl zpátky do...

13. srpna 2025  10:29

Čau, dobrý! Omotoye shání učitele češtiny. Jihlavu vidí jako ideální místo na restart

Pět druholigových startů, 306 odehraných minut, žádná vstřelená branka. Pokud se na fotbalistu FC Vysočina Tyreseho Omotoyeho podíváte pouze optikou statistik, zřejmě vás ničím zásadním neupoutá....

13. srpna 2025  10:10

A teď Šulcíka, přeje si Vydra. Po Rangers mrzutý nebyl: Obrat? Asi nadlidský úkol

Když měl plzeňský kapitán Matěj Vydra po vyřazení z kvalifikace Ligy mistrů odpovědět, kterého soupeře by si vybral v Evropské lize, kterou má Viktoria jistou, nejdřív chvíli tápal, než mu došlo:...

13. srpna 2025  9:30

Program a výsledky Plzně v evropských pohárech 2025/26

Cesta fotbalistů Viktorie Plzeň v Lize mistrů 2025/26 skončila. Po úspěšném obratu se Servette Ženeva nestačili ve třetím předkole na skotské Rangers. V prvním utkání dostali svěřenci Miroslava...

13. srpna 2025

To mohlo klapnout. I když Plzeň v Lize mistrů nebude, zjistila: jde to i bez Šulce

Taky jste najednou měli dojem, že to přece jen může klapnout? Pouze za poločas dvanáct střel. Z toho jedna gólová. Čtyři rohy. Minimálně tři velké šance. Taky osmnáct doteků v soupeřově vápně je...

13. srpna 2025  7:29

Baňky poprvé v Edenu. Fotbalistky Slavie vyhlížejí start ligy. A pátý titul v řadě?

Když hrály fotbalistky Slavie letos v květnu v pražském Edenu naposledy, zvítězily 5:0 a získaly mistrovský titul. Teď si atmosféru velkého stadionu zopakují. Jen ne proti Spartě, nýbrž Baníku...

13. srpna 2025  6:59

Olomouc zná soupeře pro boj o Evropskou ligu, vyzve švédské Malmö. Slovan prohrál

Fotbalisté Malmö po debaklu 0:5 na hřišti FC Kodaň v odvetě 3. předkola Ligy mistrů vypadli a ve 4. předkole Evropské ligy narazí na Olomouc. Hanáci sehrají první zápas 21. srpna ve Švédsku, odvetu...

12. srpna 2025  23:30

Koubek: Objevili jsme osvícenou cestu, jak dál. Výhru s Rangers si budeme připomínat

Za pár dnů mu bude čtyřiasedmdesát a ve fotbale prožil vlastně všechno. Jen Liga mistrů Miroslavu Koubkovi, trenérovi fotbalové Plzně, stále uniká. „Sen, který se mi už nenaplní,“ naznačil po úterním...

12. srpna 2025  22:59

Plzeň - Rangers 2:1, spousta šancí, chvílemi drama. Postup v Lize mistrů byl ale daleko

Plzeňští fotbalisté odvetu 3. předkola Ligy mistrů proti skotským Rangers nevzdali a zdánlivě ztracený dvojzápas výrazně zdramatizovali. Domácí vítězství 2:1 jim však v součtu s úvodní porážkou 0:3...

12. srpna 2025,  aktualizováno  21:44

Karabec míří do Francie za Šulcem. Lyon ho získal na roční hostování s opcí

V aktuálním ročníku neodehrál za Spartu ani minutu a s jeho odchodem se počítalo. Teď už je jasné, že fotbalista Adam Karabec stráví minimálně následující sezonu ve Francii, kde bude hostovat v...

12. srpna 2025  20:10,  aktualizováno  20:32

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Fotbalové přestupy ONLINE: Karabec míří do Lyonu, Černý by mohl za Juráskem

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách se za chvíli opět rozběhnou a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, už je v plném proudu. S kým půjdou celky do nové sezony? A kdo bude...

12. srpna 2025  15:58

Protest podal i Baník Ostrava, nelíbí se mu výkon sudích v derby s Karvinou

Baník Ostrava podal protest proti výkonu hlavního sudího Jana Všetečky a videorozhodčího Marka Radiny v utkání 4. kola fotbalové ligy s Karvinou. Informoval o tom na klubovém webu. Už v pondělí...

12. srpna 2025  15:31

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.