„Umí dobře přihrát, podržet těžší míče. Je správně nastavený a je to na dobré cestě,“ věří jihlavský trenér Marek Jarolím. „Budeme na něm dál pracovat, aby zvyšoval kvalitu týmu, pomáhal týmu. A pak samozřejmě pomůže i sám sobě.“
Čekání na první gól ho nestresuje
Dobře, ale od útočníka se čekají především góly. A největším Omotoyeho úspěchem byla zatím přihrávka na úvodní gól domácího zápasu s Příbramí, který vstřelil Miroslav Křehlík.
„Nikdo si nepřeje dát gól víc než já. Jako útočník chci vstřelit branku v každém zápase. Pořád to mám v hlavě, ale není to pro mě tlak. Spíš mě to motivuje do dalšího zápasu,“ usmívá se Omotoye. „Vím, že když nedávám góly, musím týmu pomoct jinak. Nějak to vyvážit,“ pokračuje. „Soustředím se na věci, které se dějí během zápasu. Na tým. To dělám, budu v tom pokračovat a věřím, že góly přijdou.“
Ideální příležitost k tomu bude mít nejen Omotoye, ale celá Jihlava ve středu, kdy se Vysočina od 18 hodin v rámci prvního kola MOL Cupu představí v Chotěboři. Na hřišti týmu působícím ve čtvrté lize.
Dva pasy, tři možné reprezentace
Příběh Tyreseho Omotoyeho je zajímavý už jenom tím, že dvaadvacetiletý útočník má dva pasy – nigerijský a britský. Přesto, že se narodil v Belgii, za kterou odehrál v mládežnické reprezentaci i jedno přípravné utkání, v šesti měsících se jeho nigerijští rodiče přestěhovali do Velké Británie.
„Říkám, že jsem se narodil v Belgii, žiju v Anglii, ale mám nigerijský původ. Všechny tři tyto části jsou součástí mě. Hlásím se ke všem třem,“ hrdě říká Omotoye. Zároveň by mohl reprezentovat jednu ze všech tří zemí. „Kdokoliv mi v budoucnu zavolá, půjdu hrát. Nejsem ničím limitovaný,“ hlásí.
Omotoye je odchovancem anglického klubu z Norwiche. „První smlouvu jsem podepsal, když mi bylo dvanáct. Prošel jsem akademií, kde jsem byl do devatenácti,“ popisuje Omotoye, jenž si za Norwich City zahrál také druhou nejvyšší anglickou ligu – EFL Championship. „Je to podle mě sedmá nejlepší liga na světě. Hrál jsem ve velmi dobrém týmu s hráči jako Bundia nebo Pukki,“ zmiňuje argentinského a finského fotbalistu.
Herní styl Jihlavy mu sedí
Později však kvůli hernímu vytížení zamířil na hostování, oblékal dresy Swindon Town, Leyton Orient, Carlisle United a naposledy celku páté anglické ligy Forrest Green. „Letos v létě mi agent řekl o zájmu klubu z Jihlavy. Už dříve jsme se bavili o tom, že mě láká odejít do zahraničí, zkusit něco nového. Takže když se příležitost objevila, přijel jsem sem na týden, rozhlédnout se a zahrát si pár zápasů,“ zmiňuje Omotoye starty v přípravě.
Na Vysočině se mu hned zalíbilo. „Cítil jsem, že herní styl týmu mi sedí. Že ze mě dokáže dostat to nejlepší. Něco, co bylo dříve potlačené,“ myslí si Omotoye. „To byl důvod, proč jsem se rozhodl sem přijít.“ Rád by totiž restartoval kariéru. „Chci samozřejmě hrát na co nejvyšší úrovni. Ale myslím, že v tuto chvíli mé kariéry je pro mě Jihlava ideální místo,“ tvrdí.
O České republice toho přitom věděl málo. „Abych byl upřímný, slyšel jsem o Praze. Znám Petra Čecha, protože fandím Chelsea, a Tomáše Rosického. Ale tím moje znalosti České republiky končily,“ připustil Omotoye.
„Ale věřím, že se novému prostředí přizpůsobuji docela snadno. Pro mě je to skoro stejné, jako když jsem doma, se svou rodinou,“ myslí si. „Přijdu na trénink, snažím se zapojit s klukama do rozhovoru, říct něco česky. Ti, co mluví anglicky, se mnou pokecají.“
Nemýlíte se, opravdu se letní posila snaží komunikovat česky. „Zatím chystám základy, slova jako čau a dobrý. Právě slovo dobrý jsem slyšel od prvního dne, snad každý den,“ usmívá se. „Čeština je těžký jazyk, ale chci se ho naučit, co budu moct. Přál bych si najít někoho, kdo by mě mohl učit,“ dodává.