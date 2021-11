Zpět na hřiště! McDonald’s Cup začne po dvou letech v tradiční podobě

Největší fotbalový turnaj v České republice je určen pro děti z prvních stupňů základních škol a pořadatelé pevně věří, že se do jeho 23. ročníku zapojí desítky tisíce dětí z celé země.



„Jsme rádi, že opět můžeme být součástí McDonald’s Cupu. Rozvoj pohybu u dětí, a je jedno, jestli fotbalem či jinou aktivitou, je extrémně důležitý. Tento turnaj má dlouhou tradici a jsme hrdí, že u toho můžeme být,“ říká předseda FAČR Petr Fousek. Kromě Fotbalové asociace ČR, společnosti McDonald’s a Asociace školních sportovních klubů turnaj podporuje i mezinárodní organizace UEFA.

„Pandemie měla negativní dopad na všechny fotbalové akce včetně úrovně grassroots a tedy i v otázce pohybu a zdraví dětí. Nedostatek pohybové aktivity byl totiž obrovský. To se týkalo i oblasti školního fotbalu, což je sektor, který UEFA podporuje prostřednictvím specializovaného čtyřletého projektu,“ řekl Frank K. Ludolph, ředitel oddělení technického rozvoje UEFA.

„Při návratu k fotbalu a sportování obecně jsme všichni museli být kreativní a vstřícní. Spolehliví partneři jsou pak v tomto ohledu zcela zásadní. Fotbal v podobě školního pohárového turnaje v České republice je dobrým příkladem projektu, který již mnoho let vytváří příležitosti ke hře pro tisíce dětí,“ dodává Frank K. Ludolph.

Patrony 23. ročníku turnaje jsou český reprezentant a útočník Sparty Adam Hložek a reprezentantka působící v anglickém West Hamu Kateřina Svitková. „I já jsem byl obyčejný kluk z Ivančic, prošel jsem stejným turnajem a dnes jsem tam, kde jsem. Chtěl bych dětem ukázat, že to jde, že se to dá dotáhnout do profesionálního fotbalu i do reprezentace,“ říká Hložek.

„Být ambasadorkou McDonald’s Cupu pro mě znamená hrozně moc. Nikdy jsem ho nehrála, a jsem proto ráda, že do něj konečně mohu být zainteresovaná, protože si myslím, že je to skvělá akce pro děti,“ prohlásila Svitková.

„Věřím, že ať už po sportovní nebo životní stránce, i co se týče vzdělání, mám dětem co předat. Doufám, že pro to budu mít prostor, a těším se na to,“ doplňuje fotbalistka, která zároveň studuje VŠE v Praze.

Pro děti od šesti let

Do nového ročníku McDonald’s Cupu se mohou zapojit kluci a děvčata ve věku 6 až 11 let. Turnaj se hraje ve dvou kategoriích, a to A (žáci 1. – 3. třídy ZŠ) a B (žáci 4. a 5. tříd ZŠ). Vítězné týmy poté postupují okresními a krajskými koly až k celorepublikovému finále, kde se rozhodne o absolutním vítězi.

Turnaj startuje na podzim a kopíruje školní rok. Do posledního ročníku, který proběhl v roce 2018 v běžném režimu, se zapojilo zhruba 80 tisíc dětí ze čtyř tisíc základních škol po celé republice. Pro účast je nutná registrace každého týmu, a to ideálně přímo na stránkách turnaje www.mcdonaldscup.cz.