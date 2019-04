Hradec nastoupí v Třinci. Ideální příležitost k plusovým bodům

„Máme ideální příležitost mít ještě víc plusových bodů, než teď máme. Hraje se ještě o osmnáct bodů, sami jsme si způsobili to, že se týmy pod námi na nás dotáhly. Teď si to o druhé barážové místo rozdá pět nebo šest celků,“ uvedl kouč hradeckého mužstva Zdenko Frťala před dnešním zápasem 25. kola, který Hradec sehraje v Třinci.

Po zápasech na Žižkově a s Chrudimí půjde o třetí duel se soupeřem, jehož současnou největší starostí je boj o záchranu. „Ocitli se na pozicích, které po minulé úspěšné sezoně nečekali. Proto přišel impulz v podobě výměny trenéra. Jádro mají silné, mají se od čeho odpíchnout,“ charakterizoval dnešního soupeře kouč Frťala.

Jeho tým může využít příhodnou situaci jen čtyři dny poté, co výhrou 3:1 nad Chrudimí zastavil sérii bodových ztrát. „Bylo to pro nás důležité. Hráči to vnímali, snad jsme ze sebe shodili balvan,“ míní hradecký trenér.

Vypořádat se ale musí s tím, že vedle dlouhodobě zraněných budou chybět zkušení Plašil a Černý. „Zranění přibývají, ale pořád nás je dostatek na to, abychom byli silní,“ komentoval trenér současnou situaci zdravotního stavu hráčů.

Utkání v Třinci, které tam dnes začne v 17 hodin, je na programu netradičně už ve čtvrtek kvůli závodům BMX, které v okolí stadionu Rudolfa Labaje proběhnou o víkendu. „Je to netypický termín, ale věděli jsme o něm dlouho dopředu, tak jsme tomu tréninkový program přizpůsobili,“ poznamenal hradecký trenér.