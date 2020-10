Třinečtí fotbalisté už trénují, ale na zápas si musejí počkat

„Teď jsem se dozvěděl, že i Vlašim šla na přetestování. Mají tam nějaké pozitivní hráče a co vím, tak ode dneška jsou v karanténě,“ řekl včera generální manažer Třince Karel Kula.

„My ale dál trénujeme, i když ve čtvrtek nás čekají ještě jedny testy, abychom tuto anabázi uzavřeli. Jinak jsme čistí a můžeme se dál připravovat.“

Nejbližší zápas tak Třinec čeká doma 17. října od 15.30 s Hradcem Králové. „Jestli se něco nezmění. Je to hodně nepříjemné, když pořádně nevíte, co bude. Musíme však reagovat na situaci podle toho, jak se vyvíjí. Vždyť zápas s Vlašimí odkládáme už počtvrté...“ dodal Kula.

„Ale musíme vše brát, jak to je. Nový trenér aspoň bude mít více prostoru seznámit se s hráči, okouknout mančaft.“ František Straka upozornil, že třinecký tým pro něj není neznámý. Ostatně do Slezska se vrátil po roce, poté co odešel z prvoligové Karviné, kterou předtím zachránil v nejvyšší soutěži.

Tam se potkal s Erikem Puchelem, Tomášem Weberem i brankáři Jiřím Ciupou a Martinem Pastornickým. „A když jsem byl v Karviné, tak jsem jezdil i na zápasy Třince. Někteří hráči tady zůstali. Prostředí znám,“ uvedl Straka.

Tento týden mu do kádru nově přibyl třiadvacetiletý francouzský stoper Martin Matondo Ngimbi, jehož Třinečtí získali ze Zlína.

Ngimbi je v Česku od roku 2017, přičemž prošel Vlašimí, Benešovem, Táborskem a Varnsdorfem. Od letošního ledna byl ve Zlíně, ale zatím za něj v lize ani jednou nenastoupil. „Potřebovali jsme posílit obranu,“ uvedl Karel Kula. „Je vysoký. Je to typický stoper. Nám uprostřed obrany zatím hráli Habusta a Janoščín, což ale nejsou typičtí stopeři, takže to pro ně bylo nezvyklé. Teď tam máme i Gáče, výběr je větší, zvedla se nám konkurence.“

Třinci ale stále chybí zraněný obránce Imrich Bedecs. „Začal lehce vyklusávat. Nechceme jeho návrat uspěchat. Budeme rádi, když bude v pořádku na zimní přípravu,“ řekl Karel Kula.