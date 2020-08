Fotbalový Třinec láká stopera Košúta. Ten řeší, co dál

Už ve středu odehrál za Třinec první poločas v duelu s Baníkem. „S Tomášem se známe dlouho, ze Slovácka,“ připomněl třinecký trenér Svatopluk Habanec společné prvoligové působiště. „Víme, co od sebe čekat, takže bych byl rád, aby u nás hrál. Byla by to v naší obraně jedna z jistot, klíčový hráč.“

Košút tento týden s Třincem trénuje, ale vyhlíží lukrativnější nabídku. „Do Česka bych se rád vrátil, ale čekám, co bude v zahraničí, jak se vyvine situace ve Španělsku i jinde, takže kde budu hrát, je u mě pořád docela dost otevřené,“ uvedl Košút.

„Budeme se snažit dát mu takovou nabídku, aby si u nás prodloužil svůj fotbalový věk,“ usmál se Habanec. „Je mu třicet, ale nikde není dané, že když mu to půjde, že se nevrátí do nejvyšší české soutěže.“ Troufl by si na ni?

„Ano,“ prohlásil stoper, který byl osm sezon ve Slovácku. „Vím, že na ni mám. Však jsem v ní odehrál nějakých sto šedesát zápasů. Ale dlouho jsem tu nebyl, nebyl jsem na očích. Musím být vidět, aby případní zájemci věděli, že jsem volný hráč. Zatím to ale nechávám na manažerovi. Připravuji se, trénuji a uvidím, co bude.“

Naproti tomu o návratu na Slovensko, kde hrál v letech 2018 a 2019 za Trnavu a Senicu, rodák z Piešťan neuvažuje. „Po minulých zkušenostech nemám chuť,“ přiznal.

158 duelů odehrál Tomáš Košút v 1. české lize, všechny za Slovácko

Rozhodně by se nebránil návratu do Španělska, kde od letošního ledna působil v třetí nejvyšší soutěži, v celku San Sebastian Reyes.

„Byl jsem tam spokojený, ale šéfové klubu ještě nevědí, jaký budou mít rozpočet na další ročník, a nevědí ani, jak se to vyvine s koronou,“ řekl Tomáš Košút.

V San Sebastianu se mu líbilo, byť tam byl šedesát dnů v karanténě. „A další dva týdny jsem měl karanténu, když jsem se vracel domů, což dohromady bylo docela dost,“ usmál se.

Bere nynější týden v Třinci jako jakousi startovní pozici do budoucna? „Třinec o mě zájem má, ale ještě jsme se nebavili o podmínkách, takže nemohu říct nic bližšího.“

S vedením Třince byl předběžně domluvený, že bude s týmem do dneška. „Mám i něco jiného, takže v sobotu si s trenérem sedneme a řekneme si, co a jak dále. Ale žiju s přítelkyní v Praze, což je od Třince docela daleko.“

Start nejvyšších domácích soutěží se blíží. Má být za dva týdny. Leč Košút nijak nespěchá.

„Mám toho v hlavě více. Sám se však musím rozhodnout, kde budu hrát, ale musím se cítit dobře a mít natrénováno, abych byl připravený a podával výkony, na jaké mám.“