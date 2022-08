Start jsme si představovali jinak, netají třinecký gólman Hasalík

„Představovali jsme si start jinak, chtěli jsme nějaké body, ale soupeř nás bohužel potrestal góly z brejků,“ prohlásil jedenadvacetiletý třinecký brankář Lukáš Hasalík, který začínal v Hostašovicích na Novojičínsku, ale do Třince přišel před minulou sezonou ze Slovanu Liberec.

V úvodu jste zmařil velkou šanci zkušenému Michalu Papadopulosovi. Co jste si v tu chvíli pomyslel?

Že jsem se tím chytil a že nám to pomůže, abychom uhráli nějaké body. Ale pak jsme inkasovali a nestačili s tím nic udělat.

Vyčítáte si některý z gólů, který vám Karvinští dali?

Jsem takový, že u každého gólu přemýšlím, co jsem mohl udělat více. Vždy si ale vše rozebereme s trenérem a řekneme si, co se dalo udělat jinak.

Výsledek je pro vás krutý, jednoznačný, ale zápas takový nebyl. Nemohli jste na Karvinou více zatlačit?

Také si myslím, že jsme měli za stavu nula jedna i nula dva nějaké šance, ze kterých jsme mohli skórovat. Když nic, alespoň by výsledek vypadal lépe.

Minulou sezonu jste bojovali pouze o záchranu. To byste rádi změnili. Je pro vás vysoká porážka velkou komplikací?

Snad nebude. Samozřejmě že to chceme změnit. Náš tým má kvalitu na to, abychom se v tabulce pohybovali výše. Jen to musíme ukázat.

V sobotu hrajete v Prostějově. Týden nato hostíte Duklu Praha, která rovněž patří k aspirantům na postup. Souhlasíte, že nemáte snadný los?

Jednoduchý není, ale ve druhé lize si žádného lehkého soupeře stejně nevybereme. Musíme se soustředit na každý zápas, ať jde o rezervu Slavie Praha, nebo Příbram. Do každého utkání musíme jít s ambicemi vyhrát. Doufám, že příští utkání se nám vydaří lépe než to s Karvinou.