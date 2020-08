Kouče Líšně těšily po výhře posily: Ale bránění standardek, to je evergreen

„V lize nebude lehkého zápasu, ani tento nebyl snadný. V kabině jsem ale v poločase říkal hráčům, že jsme lepší, že máme na to zápas otočit, a to se povedlo,“ věřil svěřencům Valachovič.

Zpravodajství z prvního kola druhé ligy

Divoká přestřelka jej však příliš netěšila, mrzely jej hlavně opakující se chyby z předchozích utkání. „Špatně jsme do toho vstoupili, už ve druhé minutě jsme po nedorozumění z penalty inkasovali. Do konce poločasu jsme pak herně byli lepší, ale po další naší chybě jsme inkasovali na 1:2. Bránění standardních situací už je náš evergreen,“ lamentuje trenér.

Líšeňským se ovšem podařilo vždy najít odpověď, hlavně díky staronovým tvářím Davidů Paška a Kršky. „V loňské sezoně jsme na krajních postech měli zvláštní výkyvy. Hráči nepodávali standardní výkony, a je vidět, že Pašek i Krška jsou už zkušení a hru jsme jimi hodně zkvalitnili,“ chválí Valachovič oba křídelníky. První jmenovaný totiž asistoval u prvních dvou branek, Krška pak vítěznou vstřelil.

Úplným nováčkem v oficiálním utkání byl pro Líšeň útočník Marek Szotkowski, posila ze Žižkova a autor prvního gólu. „Určitě je to povedený vstup do týmu. Gól je pro mě spíš bonus,“ uvedl. Spolu s Janem Silným tvoří na hrotu velmi nebezpečnou dvojici. „Museli jsme přizpůsobit naši hru oběma útočníkům. Szotkowski se Silným jsou podobné typy, nepříjemní pro soupeře. Tentokrát to vyšlo gólově lépe Szotkowskimu,“ libuje si Valachovič.

Líšeň před malým derby s Blanskem čeká ve středu pohárové utkání v Lanžhotě. Duel navíc kouči vyhovuje. „Tolik náročné to není. Prošli jsme si tím na jaře, je to pro nás normální. Dá se to využít k rozložení sil mezi širší soupisku a zároveň se tím může vykrystalizovat někdo nový do základní sestavy v lize. Podporuje to zdravou konkurenci,“ oznamuje Valachovič, který ani nehodlá polevovat v přípravě. „Naopak jsme přidali tréninky. Jsme mladé, pracovité mužstvo, které si to musí vydřít, a proto nechci zvolňovat,“ vysvětluje.