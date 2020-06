Vypnutý a zapnutý Třinec. Máme víc zápasů než frajeři z NHL, vtipkuje Valenta

„Trošku jsme si dělali srandu, že máme víc zápasů jak frajeři z NHL,“ zubil se záložník Jiří Valenta po nedělní remíze 3:3 v Ústí nad Labem. „Nevím, jak to zvládneme, ale je lepší hrát než trénovat. Fyzicky nachystaní jsme, měli jsme prakticky pět měsíců přípravu. Nebudeme si hrát na chudinky, že máme hodně zápasů. Kašleme na to, jdeme to zvládnout!“

Třinec nastoupil poprvé od 15. června, jen dva dny nato musel do karantény kvůli onemocnění nejmenovaného fotbalisty koronavirem. „V nouzovém stavu mohli hráči s rouškou ven, běhali po lese, měli pohyb, teď jsme byli zavření doma. Někdo v bytech, někteří mají baráky, ti to měli lepší,“ vykládal trenér Svatopluk Habanec. „Já si nechával od kamaráda nosit jídlo přes plot. Nikam jsem nešel; předpokládám, že díky mobilům jsme monitorovaní, a kdybych se objevil někde v krámu a přišel měšťák, mám obrovský průšvih.“

Valenta líčil: „Osm dní jsme byli úplně vypnutí, nemohli jsme nic, byli jsme jen doma. Pak jsme se zvedli z gauče, šli jsme si zatrénovat třikrát na hodinku po šesticích a jeli jsme osm hodin do Ústí.“

Zápas se hrál v neděli, až v sobotu v noci se mužstvo dozvědělo, že do Ústí vyrazí. Sobotní vlna testování členů klubu nepřinesla žádný pozitivní nález covidu-19. „Testy jsme měli v osm ráno s tím, že do večera dají vědět. Došlo mi kolem půl jedenácté večer, že jsme všichni v pohodě a můžeme odcestovat,“ popisoval Valenta sled událostí.

V předminulém týdnu sice kontrolní testy v třineckém klubu dopadly negativně, ale hráč, v jehož rodině se nákaza vyskytla, absolvoval odběry samostatně a jeho výsledek vyšel pozitivní. „Žena jednoho našeho hráče dělá v domově důchodců, kde je 26 nakažených. Jmenovat nemůžu. Jsme pod dohledem lékaře i na tréninku. Do středy, kdy nám končí karanténa, to už vydržíme. Bude to 14 dní, co jsme se s tou osobou neviděli,“ podotkl trenér Habanec.

Hráči už se těší, až se vrátí do normálního režimu. „Vždycky nám řeknou program, co dělat, ale kolikrát nám plány změní dvakrát denně. Tři testy jsme měli negativní, ještě jeden asi bude z povinnosti a nechají nás být, protože to je šílené,“ odfoukl si Valenta.

Vinou tří odložených zápasů se Třinec propadl tabulkou na 13. místo a ještě nemá stvrzenou záchranu. „Já na tabulku nekoukám, to je strašidelný,“ oklepal se Valenta, autor dvou nedělních gólů.

Kvůli třinecké karanténě se posunul konec profesionálních soutěží. „Chtěli jsme 2. ligu dokončit, chtěl to strašně rychle i svaz. Neodehrát zápas v Ústí, termíny by se už nestihly,“ míní Habanec.