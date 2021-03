Třinečtí se chystají na jarní start fotbalové národní ligy

„Víme, že máme ještě nedostatky, ale máme na čem stavět. Na bojovnosti, na maximálním výkonu. To je základ číslo jedna,“ prohlásil třinecký trenér František Straka.



Prioritou je pro něj udržení národní ligy. V ní je Třinec po podzimních 12 kolech jedenáctý. Všech patnáct bodů nasbíral v posledních sedmi kolech, v nichž neprohrál. Před dvanáctým Blanskem má šestibodový náskok.

„Dokud neuděláme poslední krok, nebudeme mít jistotu záchrany a každý zápas bude hodně důležitý,“ upozornil Straka. „Připravujeme se tak, abychom co nejdříve byli v pásmu, kdy si řekneme: Oukej, teď to máme jisté. To je náš cíl.“

V přípravě Třinečtí odehráli šest utkání, přičemž zvítězili jen nad rezervou Žiliny 2:1. Remizovali v Karviné 0:0 a podlehli Baníku B 0:2 a Tychám a Prostějovu 1:5 a Líšni 0:1.



„Jen se modlím, abychom neměli zdravotní problémy, poněvadž kádr nemáme veliký,“ řekl František Straka. „Doufám, že se nastartujeme v ten správný moment.“

V zimě klub získal na přestup 22letého záložníka Matyáše Buneše z Bohemians Praha 1905 a na hostování útočníka Mohameda Tijaniho z Baníku Ostrava. Naproti tomu brankář Jiří Ciupa se vrátil do Karviné a záložník Tomáš Zlatohlávek do Olomouce. Do Baníku přestoupil středopolař Lukáš Cienciala, ale sezonu dokončí v Třinci.



Třinečtí se zatím připravovali jen na umělé trávě. „Jsem však překvapený, jak naše hřiště vypadá celkem dobře i po té kalamitě, co tady byla. Ta byla brutální, hlavně ty mrazy,“ řekl František Straka. „Tráva pomalu schne. Teď se musím postarat o jedno, poprosit toho nahoře (dívá se do nebe), aby počasí vydrželo a mohli jsme hrát a trénovat na trávě, protože to je teď pro nás nejdůležitější.“