Cíl třineckých fotbalistů pro druholigové jaro? Pouze záchrana

Přípravu Třinečtí zakončili domácí prohrou s rezervou Baníku Ostrava 1:3, ale trenér Martin Zbončák si nijak nezoufá.

„Závěr přípravy jsme sice měli neúspěšný, prohráli jsme třikrát za sebou, ale jsme nachystaní dobře,“ prohlásil Zbončák. „K tomu se nám vracejí hráči, kteří byli zranění. Věříme, že jaro v sobotu nastartujeme úspěšně, že to zvládneme.“

Po podzimu z týmu odešli Denis Nieslanik a Matteo Burgo na hostování do MFK Frýdek-Místek a Christián Šteinhübel do Pohronie a Erik Puchel do Púchova.

Naproti tomu posilami by měli být Aleš Nešický, jenž přišel na hostování z Karviné, David Gáč, který se vrátil z hostování v Senici, René Dedič z Příbrami a Ondřej Machuča ze Seredě.

„Doplnění mužstva se nám povedlo,“ řekl trenér Zbončák. „Hlavně Dedič a Nešický by měli zodpovídat za ofenzivu, měli by být hlavní tahouni. To je ale jedna věc, druhá je, jak rychle se sžijí s týmem. Oba mají předpoklady, aby nám pomohli.“ A jeví se tak?

„Nešický na tréninku i v zápasech prokazuje kvalitu. Pokud mu vydrží zdraví, bude velkým přínosem. Věříme v to,“ odpověděl Martin Zbončák.

Dodal, že v zápasech, které odehrál, patřil k lepším hráčům i střední záložník Ondřej Machuča. „Je hodně pracovitý, pohybuje se na velkém prostoru,“ pochvaloval si kouč.

Jak si vede útočník René Dedič? „Prošel covidem a trochu doháněl nějaké tréninkové manko. Ale kvalitu potvrzuje. Jen bohužel zatím nedává góly, v čemž na něj spoléháme,“ podotkl Zbončák. „Ve hře je však platný. Udrží míč, sklepne ho, dostává se do šancí. Tak snad mu to na jaře začne padat.“

Jeho výhodou je, že zná třinecké prostředí, neboť právě odtamtud zamířil do Opavy a poté do Příbrami. „To ano. Opravdu je to jen o tom, kdy se nastartuje gólově,“ řekl trenér.

Třinecké prostředí dobře zná i obránce David Gáč. „Musel ale na operaci. Měl zlomenou ruku a má v ní šrouby. Zatím trénuje individuálně, ale příští týden se k nám připojí naplno,“ uvedl Zbončák.

Jaro podle něj bude těžkou bitvou o záchranu. Třinec má se 14 body na čtrnácté příčce, poslední znamenající záchranu, náskok jednoho bodu před Chrudimí a čtyř před Žižkovem. Naproti tomu na jedenácté Ústí nad Labem ztrácí čtyři body.

„Nic jiného než zachránit pro Třinec druhou ligu neexistuje. Ke všemu Chrudim nedávno zvládla dohrávku z podzimu, porazila Vlašim (4:2), a je už jen bod za námi,“ připomněl Martin Zbončák. „Bude to náročné pro všechny týmy dole. Ohrožených je více. I Příbram, která oslabila možná vinou horší ekonomické situace. Namočený je tam Vyškov. Rozhodovat bude forma, zdravotní stav hráčů, štěstí. A ze začátku asi nebudou nejlepší terény, takže to bude především velký boj.“