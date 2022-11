Třinecký úkol pro druholigové jaro: najít střelce. Vrátí se Dedič?

„Měli jsme velmi dobrý vstup do soutěže, dařilo se nám venku, dávali jsme góly, ale někdy ve třetině podzimu se to trochu zlomilo. I přes výraznou převahu jsme nevyhráli v Olomouci a měli jsme zvládnout domácí utkání s Vyškovem,“ připomněl třinecký trenér Martin Zbončák remízy 0:0 a 1:1.

„A pak jsme doma prohráli s Chrudimí (0:2). Tam se to zaseklo. Dlouhodobě nás sráželo nevyužívání šancí.“

Habusta upozornil, že nebyl soupeř, který by je přehrál, proti němuž by vyloženě propadli. Souhlasil, že bohužel neproměňovali příležitosti. „Když nám v létě odešel do Plzně Dedič, zbyl nám na hrotu i přes mnohá jednání jen Venca Juřena. Samiec se vracel po roce, po těžkém zranění. To nás doběhlo. Když se nedařilo Vencovi, neměli jsme možnost nasadit kvalitu. Nechci brečet, ale Dedič je rozdílový hráč a s ním nám ubylo deset dvanáct gólů. Prali jsme se s tím silou vůle.“

Zbončák uznal, že jsou v těžké situaci. „Ale věřím, že budeme úspěšní, pokud někoho přivedeme a okysličíme tým směrem dopředu.“

Ve hře je i návrat Reného Dediče, který v Plzni v první lize ve třech zápasech odehrál jen 32 minut. „Uvidíme, s ním bychom byli silnější,“ podotkl Martin Zbončák. „Plzeň se musí rozhodnout, ale nespíme, jednáme. Ale tak tomu bylo i v létě, kdy jsme věděli, že po odchodu Dediče budeme mít problém. Oslovili jsme spoustu hráčů, jenže to nedopadlo.“

Zbončákovi chybí střelec, protože, jak upozornil, o 18 branek se podělilo deset hráčů, přičemž nejvíce – tři – vstřelil Tomáš Omasta.

Přesto kouč našel na podzimu i nějaké pozitivum. „Tím je, že jsme měli malou marodku. A pak, kluci jsou pracovití. Uvědomují si chyby. S morálkou není problém. Jen nám v zápasech trochu chybí kvalita, což nás sráží,“ podotkl Martin Zbončák.