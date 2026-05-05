Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Trest na 15 let mu zmírnili, teď Hladíka fotbal prošetřuje za manipulace znovu

Autor:
  14:08
Před dvěma lety si vyslechl verdikt, který mu změnil život. A o kterém se stále soudí. Patnáctiletý zákaz působení ve fotbale pro Michala Hladíka, tehdejšího hráče třetiligového Frýdlantu nad Ostravicí, nakonec etická komise fotbalové asociace zmírnila na čtyři roky. Teď s ním však zahájila řízení znovu. Například kvůli zápasu, který se odehrál jen šest dnů před rozhodnutím o zmíněném trestu.

Fotbal, hřiště, míč. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Na zajímavý případ upozornil v úterý ráno server iROZHLAS.cz, načež během dopoledne etická komise zveřejnila vyrozumění o zahájení disciplinárního řízení.

Hladík je specifický tím, že už za manipulace zápasů v trestu dávno je, tenkrát se řešily utkání z let 2019 a 2021. S novou vlnou korupční kauzy se však objevily další skutečnosti, které ho spojují ještě s dalšími zápasy.

Zaprvé podle komise údajně ještě v roce 2022 poskytl úplatek ve výši 70 tisíc korun Jiřímu Remiášovi, aby svým výkonem ovlivnil zápas mezi dorostenci Baníku a Českých Budějovic.

A poté v lednu 2024 údajně za úplatu sám ovlivnil svým výkonem podle domluvených instrukcí, tedy že padne určitý počet branek, zápas mezi Opavou a Frýdlantem nad Ostravicí.

Trest ve fotbale za ovlivnění zápasů: Hladík má zákaz na 15 let a pokutu milion

Což je zápas, který zmiňují podle citovaného serveru i policejní dokumenty.

V nich se objevují někdejší hráč opavské rezervy Marek Kostka a také známý člen sázkařské mafie Daniel Černaj, oba obvinění v současné kauze.

Právě Černajovi údajně před utkáním Kostka napsal, že „budou sázet, že od patnácté minuty budou vstřeleny více než dvě branky“. Černaj se poté ujišťoval, jestli hráči, kteří do utkání nastoupí, o manipulaci vědí. A Kostka odpovídal, že se „bavil pouze s Frýdlantem“.

Právě na straně hostů je jediným zmiňovaným fotbalistou Hladík. „Je patrné, že zápas, který byl sehrán v rámci zimní přípravy mezi týmy SFC Opava a Beskyd Frýdlant nad Ostravicí, byl manipulován, kdy se na tomto měli podílet hráč z SFC Opavy Wehovský a z týmu Frýdlantu minimálně hráč Michal Hladík,“ cituje iROZHLAS.cz z policejních spisů.

Korupční kauza v českém fotbale

V kauze týkající se podvodných sázek a ovlivňování zápasů bylo na konci března obviněno 32 lidí. Etická komise FAČR zahájila v první březnové „vlně“ 47 disciplinárních řízení.

Sázka však tenkrát nevyšla. „V prvním poločase bylo M. Kostkou vsazeno, že po 15. minutě padnou dva a více gólů, jenže toto se nestalo. Jedním z důvodů bylo i to, že hráč Michal Hladík nezařídil pokutový kop. Díky tomuto Marek Kostka přišel, jak sám píše, o 270 tisíc korun,“ pokračuje.

Hladík se navíc jen o šest dnů později od etické komise dozvěděl, že za své ještě starší skutky nesmí hrát fotbal v následujících patnácti letech.

Tehdy to byl největší a nejrozsáhlejší úkon, který etická komise proti matchfixingu provedla. Kromě Hladíka byli potrestáni také Filip Firbacher či Javier Neruda.

„Etická komise rozhodla o prakticky nejzávažnějším případu match-fixingu po dobu své činnosti. Udělila vysoký trest panu Hladíkovi, který byl organizátorem a k ovlivňování zápasů přemlouval další hráče, naléhal na ně,“ řekl tehdejší předseda etické komise Jan Eisenreich ve videonahrávce pro média.

Napojení na Černaje, nabádání k nekalým praktikám. Olomoucký Elbel nesmí hrát

Od té doby se případ ovlivňování výsledků v českém fotbale pořádně rozrostl. Většina indicií se točí kolem zmíněného Černaje či Jakuba Prokeše, někdejšího manažera třetiligového Startu Brno.

Právě s Černajem se Hladík potkal nejdřív v Otrokovicích (Zlínsko), kde řádil rovněž obviněný Pavel Býma, a poté ve Frýdku-Místku či Vratimově, kam se Frýdek-Místek stěhoval.

Hladík však stejně jako kdysi vinu odmítá.

„V této záležitosti jsem nebyl ze strany policie nijak kontaktován a důrazně odmítám jakékoliv tvrzení o manipulaci z mé strany. O tom, že bych se měl na údajné manipulaci podílet, se dozvídám poprvé až od vás,“ reagoval v úterý pro iROZHLAS.cz Hladík.

Odvolací komise fotbalové asociace mu sice trest zkrátila na čtyři roky, Hladík se přesto brání žalobou, která je aktuálně před Vrchním soudem v Praze.

V lednu Hladíkovi etická komise vyměřila další trest ve výši 75 tisíc korun za prodlení z nezaplacené čtvrtmilionové pokuty z původního trestu. Teď proti němu otevírá další řízení.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Táborsko akademie vs. DomažliceFotbal - 33. kolo - 5. 5. 2026:Táborsko akademie vs. Domažlice //www.idnes.cz/sport
5. 5. 17:00
  • 4.86
  • 4.29
  • 1.36
Arsenal vs. AtléticoFotbal - - 5. 5. 2026:Arsenal vs. Atlético //www.idnes.cz/sport
5. 5. 21:00
  • 1.59
  • 4.28
  • 5.85
Bohemians B vs. PísekFotbal - 33. kolo - 6. 5. 2026:Bohemians B vs. Písek //www.idnes.cz/sport
6. 5. 16:30
  • 1.70
  • 3.48
  • 3.43
Kroměříž vs. Slavia BFotbal - 27. kolo - 6. 5. 2026:Kroměříž vs. Slavia B //www.idnes.cz/sport
6. 5. 17:00
  • 2.15
  • 3.56
  • 2.95
Ostrava B vs. Zbrojovka BrnoFotbal - 27. kolo - 6. 5. 2026:Ostrava B vs. Zbrojovka Brno //www.idnes.cz/sport
6. 5. 17:00
  • 3.70
  • 3.53
  • 1.88
Č. Budějovice vs. JihlavaFotbal - 27. kolo - 6. 5. 2026:Č. Budějovice vs. Jihlava //www.idnes.cz/sport
6. 5. 17:00
  • 2.26
  • 3.25
  • 2.98
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte fotbalové trenéry podle fotky? Otestujte své znalosti

Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek v akci při utkání s Dánskem.

Mají trochu nevděčnou roli. Úspěch mužstva stojí do velké míry právě na nich, navíc jsou často těmi prvními, kteří odskáčou neúspěšné výsledky. Řeč je o trenérech, v tomto případě o těch fotbalových....

Spláceli dluh prostitucí? Mafii nevyšla sázka, Černaj měl ztrátu jedenáct milionů

Korupce ve fotbale - ilustrační foto

Na veřejnost se dostávají další detaily z fotbalové sázkařské kauzy. V policejních spisech se rozebírá i utkání zimní Tipsport ligy mezi Opavou a rezervou Sigmy Olomouc (0:2), kde měla sázkařská...

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, skupiny, s kým hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

V létě 2026 čeká sportovní fanoušky historická událost. Mistrovství světa ve fotbale se vůbec poprvé odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci budou i...

PSG - Bayern 5:4, epická podívaná na úvod semifinále LM. Lepší pozici získal obhájce

Chviča Kvaracchelija a Nuno Mendes slaví gól v semifinále Ligy mistrů s...

Obhájce trofeje Paris St. Germain v úvodním semifinále fotbalové Ligy mistrů přestřílel doma Bayern Mnichov 5:4. Bitva dvou gigantů nabídla zápas s nejvíce góly v této fázi soutěže. Za vítězný tým,...

Liberec - Slavia 1:2, emoce v závěru. Hostům stačí k titulu porazit Spartu

Liberecký záložník Diakite tvrdě dopadá po souboji se slávistou Mosesem.

Slávističtí fotbalisté dál kráčí vstříc obhajobě ligového titulu. Co zbývá? Bez ohledu na ostatní výsledky stačí, když za týden v derby porazí Spartu. Ta před nedělním duelem ztrácí jedenáct bodů. V...

Napojení na Černaje, nabádání k nekalým praktikám. Olomoucký Elbel nesmí hrát

Olomoucký obránce Elbel se snaží zablokovat střelu teplického Nyarka.

Ve víkendovém utkání fotbalové ligy na Bohemians odehrál přibližně čtvrthodiny. Další minuty však olomoucký obránce Jakub Elbel minimálně do konce sezony už nepřidá. Etická komise mu s okamžitou...

5. května 2026  12:12

Titul už nemáme ve vlastních rukách. City možná o trofej připraví i nevídaná chyba

Kouč Manchesteru City Pep Guardiola během utkání na Evertonu.

Jeho nepovedená zpětná přihrávka nastartovala obrat Evertonu. Stoper Marc Guéhi si ji pravděpodobně bude dlouho vyčítat, zvlášť pokud remíza 3:3 v konečném součtu připraví fotbalisty Manchesteru City...

5. května 2026  11:45

Udělám všechno, aby si ti dva pitomci už u nás nezapískali. Kania se obul do sudích

Co to bylo? Šéf fotbalového Liberce Ondřej Kania prožil těžkou sobotu. Jeho...

Nejdřív si ulevil na sítích, pak Ondřej Kania, majitel fotbalového Liberce, zkritizoval sobotní prohru 1:2 se Slavií ještě v pondělí před kamerami. „Udělám všechno pro to, aby ti dva pitomci u videa,...

5. května 2026  9:25

Carrick nastartoval United. Zůstane však? Šéf klubu preferuje megalomanská řešení

Michael Carrick, dočasný kouč Manchesteru United, hecuje fanoušky po výhře nad...

Vypadá to, že Manchester United opět našel správný směr. Po dvou letech si s předstihem zajistil účast v elitní společnosti. V tabulce je bezpečně třetí a od lednového příchodu kouče Michaela...

5. května 2026  8:30

Manchester City proti Evertonu zachránil remízu, Chelsea prohrála pošesté v řadě

Momentka ze zápasu mezi Manchesterem City a Evertonem.

Vyrovnávacím gólem až v posledních vteřinách zápasu udrželi fotbalisté Manchesteru City reálnou šanci na zisk titulu v Premier League, i když se jim vidina triumfu vzdálila. V rámci 35. kola...

4. května 2026  15:50,  aktualizováno  23:22

Indie a Čína bez MS? FIFA nejlidnatějším zemím stále neprodala vysílací práva

72. kongres Mezinárodní fotbalové federace (FIFA) v Dauhá předchází losu MS...

Fotbalovým fanouškům ve dvou nejlidnatějších zemích světa hrozí, že nebudou moci sledovat přenosy z letního mistrovství světa. V Indii nabídli zájemci za vysílací práva 20 milionů dolarů (417 milionů...

4. května 2026  18:40

Uplatní disciplinárka na Mosese výjimku? Hrozí mu tvrdý trest, i když vyloučení unikl

Slávista Moses se diví výroku rozhodčího.

Při zápase nebyl vyloučen, jeho zákrok rozhodčí na hřišti neposoudil ani jako faul. Přesto slávistovi Davidu Mosesovi za úder loktem do obličeje libereckého Petra Hodouše hrozí tvrdý trest....

4. května 2026  14:37

Mannsverk a Moses měli dostat červenou, řekla komise. Slavii sudí odepřeli penaltu

Sparťanský záložník Sivert Mannsverk po faulu na Filipa Zorvana z Jablonce

Ne jednu, ale dvě červené karty měli vidět fotbalisté Sparty v nedělním utkání s Jabloncem na úvod nadstavby. Kromě Lewise Azaky, jehož vyloučení komise rozhodčích potvrdila, neměl dohrát ani Sivert...

4. května 2026  14:15

Hrál rukou, nebo ne? Šeškův gól rozčílil Slota. Ke kontaktu dojít muselo, tvrdí

Útočník Manchesteru United Benjamin Šeško střílí gól do sítě Liverpoolu.

Opakované záběry zcela průkazné nebyly, takže ačkoliv se mohlo zdát, že se útočník Manchesteru United Benjamin Šeško dotkl míče rukou, videorozhodčí verdikt nezvrátil. „Když má míč nějakou rotaci a...

4. května 2026  13:40

O sestupu FC Vysočina nemluví, ten se ale blíží. Byl by to průšvih pro celý region

František a Lukáš Vaculíkovi se ocitli v nezáviděníhodné situaci. Do...

Nad druhou fotbalovou ligou v Jihlavě se skoro zavírá voda. Hrozba pádu je čím dál reálnější. Čas pomalu, ale jistě dochází a situace FC Vysočina se ani trochu nelepší. Ve hře je v rámci letošní...

4. května 2026  13:38

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Dlouhý skauting talentu z Chorvatska se vyplácí. Hapal: Krivaka jsme svlékli donaha

Olomoucký Krivak se proti Bohemians trefil dvakrát.

Dobro došli, tak jsem tady! Když chorvatský fotbalista Fabijan Krivak přicházel v zimě do Olomouce, tehdejší trenér Sigmy Tomáš Janotka předpovídal: „Mladý hráč s obrovským potenciálem. Není to hned...

4. května 2026  13:26

Bránil Messiho, vyhrál tituly. Videoanalytik Zbrojovky má za sebou i exotické angažmá

František Ševinský (druhý zleva) rozšířil realizační tým Zbrojovky Brno v...

Stál u zrodu plzeňské fotbalové nadvlády, teď míří se Zbrojovkou zpět do ligy. František Ševinský působí v realizačním týmu Martina Svědíka jako videoanalytik, v jeho gesci je tak analýza zápasů,...

4. května 2026  13:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.