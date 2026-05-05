Trest na 15 let mu zmírnili, teď Hladíka fotbal prošetřuje za manipulace znovu

Na zajímavý případ upozornil v úterý ráno server iROZHLAS.cz, načež během dopoledne etická komise zveřejnila vyrozumění o zahájení disciplinárního řízení.
Hladík je specifický tím, že už za manipulace zápasů v trestu dávno je, tenkrát se řešily utkání z let 2019 a 2021. S novou vlnou korupční kauzy se však objevily další skutečnosti, které ho spojují ještě s dalšími zápasy.
Zaprvé podle komise údajně ještě v roce 2022 poskytl úplatek ve výši 70 tisíc korun Jiřímu Remiášovi, aby svým výkonem ovlivnil zápas mezi dorostenci Baníku a Českých Budějovic.
A poté v lednu 2024 údajně za úplatu sám ovlivnil svým výkonem podle domluvených instrukcí, tedy že padne určitý počet branek, zápas mezi Opavou a Frýdlantem nad Ostravicí.
Trest ve fotbale za ovlivnění zápasů: Hladík má zákaz na 15 let a pokutu milion
Což je zápas, který zmiňují podle citovaného serveru i policejní dokumenty.
V nich se objevují někdejší hráč opavské rezervy Marek Kostka a také známý člen sázkařské mafie Daniel Černaj, oba obvinění v současné kauze.
Právě Černajovi údajně před utkáním Kostka napsal, že „budou sázet, že od patnácté minuty budou vstřeleny více než dvě branky“. Černaj se poté ujišťoval, jestli hráči, kteří do utkání nastoupí, o manipulaci vědí. A Kostka odpovídal, že se „bavil pouze s Frýdlantem“.
Právě na straně hostů je jediným zmiňovaným fotbalistou Hladík. „Je patrné, že zápas, který byl sehrán v rámci zimní přípravy mezi týmy SFC Opava a Beskyd Frýdlant nad Ostravicí, byl manipulován, kdy se na tomto měli podílet hráč z SFC Opavy Wehovský a z týmu Frýdlantu minimálně hráč Michal Hladík,“ cituje iROZHLAS.cz z policejních spisů.
Korupční kauza v českém fotbale
V kauze týkající se podvodných sázek a ovlivňování zápasů bylo na konci března obviněno 32 lidí. Etická komise FAČR zahájila v první březnové „vlně“ 47 disciplinárních řízení.
Sázka však tenkrát nevyšla. „V prvním poločase bylo M. Kostkou vsazeno, že po 15. minutě padnou dva a více gólů, jenže toto se nestalo. Jedním z důvodů bylo i to, že hráč Michal Hladík nezařídil pokutový kop. Díky tomuto Marek Kostka přišel, jak sám píše, o 270 tisíc korun,“ pokračuje.
Hladík se navíc jen o šest dnů později od etické komise dozvěděl, že za své ještě starší skutky nesmí hrát fotbal v následujících patnácti letech.
Tehdy to byl největší a nejrozsáhlejší úkon, který etická komise proti matchfixingu provedla. Kromě Hladíka byli potrestáni také Filip Firbacher či Javier Neruda.
„Etická komise rozhodla o prakticky nejzávažnějším případu match-fixingu po dobu své činnosti. Udělila vysoký trest panu Hladíkovi, který byl organizátorem a k ovlivňování zápasů přemlouval další hráče, naléhal na ně,“ řekl tehdejší předseda etické komise Jan Eisenreich ve videonahrávce pro média.
Napojení na Černaje, nabádání k nekalým praktikám. Olomoucký Elbel nesmí hrát
Od té doby se případ ovlivňování výsledků v českém fotbale pořádně rozrostl. Většina indicií se točí kolem zmíněného Černaje či Jakuba Prokeše, někdejšího manažera třetiligového Startu Brno.
Právě s Černajem se Hladík potkal nejdřív v Otrokovicích (Zlínsko), kde řádil rovněž obviněný Pavel Býma, a poté ve Frýdku-Místku či Vratimově, kam se Frýdek-Místek stěhoval.
Hladík však stejně jako kdysi vinu odmítá.
„V této záležitosti jsem nebyl ze strany policie nijak kontaktován a důrazně odmítám jakékoliv tvrzení o manipulaci z mé strany. O tom, že bych se měl na údajné manipulaci podílet, se dozvídám poprvé až od vás,“ reagoval v úterý pro iROZHLAS.cz Hladík.
Odvolací komise fotbalové asociace mu sice trest zkrátila na čtyři roky, Hladík se přesto brání žalobou, která je aktuálně před Vrchním soudem v Praze.
V lednu Hladíkovi etická komise vyměřila další trest ve výši 75 tisíc korun za prodlení z nezaplacené čtvrtmilionové pokuty z původního trestu. Teď proti němu otevírá další řízení.