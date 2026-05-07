V Chance Národní lize má tři kola před cílovou páskou postupovou jistotu bezkonkurenční brněnská Zbrojovka, téměř barážovou jistotu druhé Táborsko. A druhá místenka do prolínací soutěže? V tabulce to vypadá jako v předrevoluční frontě na banány.
3. Artis Brno 46 bodů, 4. Příbram 44, 5. Opava 43, 6, Ústí nad Labem 42, 7. Baník B 41 (baráž by hrát nemohl), 8. Žižkov 41.
„Pět zápasů nevyhrajeme a máme reálnou šanci postoupit, to je podle mě raritní,“ zakřenil se Navrátil. „Každý, kdo má být úspěšný, by měl z pěti zápasů čtyři vyhrát. Pokud ale stále žijeme, musíme udělat maximum. Už není kam uhnout. Říkáme si to sice pořád a pak nezvítězíme, ale stále nás někdo drží ve hře.“
Situaci nejspíš ještě víc zauzluje pondělní hit Opava – Artis. Případná remíza či porážka mátožného brněnského týmu foukne konkurentům vítr do zad.
„Popravdě, bude to třaskavé. V Opavě jako fotbalovém městě chodí hodně lidí a jsou nároční, což je v pořádku. Navíc přijede pan Nádvorník, který tam dokázal obrovské věci,“ zmínil Navrátil trenéra, jehož nedávný přestup do Artisu opavské fanoušky namíchl.
Dvojboj Ústí - Opava
Jeden den, jedno město, dva téměř souběžné zápasy Ústí nad Labem – Opava. A hosté ve středu pohořeli jak ve čtvrtfinále play off Maxa Národní basketbalové ligy (72:87), tak ve druhé fotbalové lize (1:2). Diváci se nemohli rozkrojit, na basketbal jich přišlo 790, na fotbal 864.
Oba opavské týmy spaly v hotelu Clarion. „Střídali jsme se v mítinkové místnosti u videa, popřáli jsme si hodně štěstí,“ líčil trenér fotbalistů Jan Navrátil. „Jsme z jednoho města, fandíme si. Kluci se znají, minimálně řidiče, sociální vazby mezi námi jsou.“
I ústecký nováček ještě může napsat barážovou pohádku, byť trenér Svatopluk Habanec o tom moc mluvit nechce.
„Před zápasem na Zbrojovce se to téma ťuklo a dopadli jsme špatně…,“ připomněl porážku 0:3. „Samozřejmě, baráž je takový sen, který by se mohl povést. Majitel z legrace říkal, že ani neví, jak by k tomu přistoupil. Na stadionu je spousta nedodělků. Ale nepřemýšlíme o tom. Trapně řečeno, jdeme zápas od zápasu.“
Viagemu zařídily výhru zahraniční akvizice. Vítěznou trefu – a svou třetí v sezoně - slavil Belgičan Idumbo, skóre otevřel Gabonec Marcolino, který po svém zimním příchodu skóroval už popáté. Oboustranně ofenzivní představení bavilo osm stovek fanoušků.
„Cením si, že na jaře jsme z první čtyřky porazili tři týmy, prohráli jsme akorát se Zbrojovkou. Body jsme darovali bohužel papírově slabším, ale tak to je,“ pokrčil rameny Habanec, nadšený z Marcolina: „On je náš největší prodejní drahokam, což má náš majitel rád. Takhle bychom měli pracovat, je to trefa do černého. Nejdřív jsme ho dávali dohromady fyzicky, a když to přeženu, naučili jsme ho hlavičkovat. A on nám to vrací.“
Zato osmibrankový opavský kanonýr Ndiaye ze Senegalu v poslední době střelecky mlčí. „Potenciál má obrovský, ale pokud jako útočník nedáte pět zápasů za sebou gól, je to na zváženou,“ zdvihl Navrátil prst.
I pro Ústí je klíčový už následující zápas v Ostravě. „Spousta týmů je v rozmezí šesti bodů. Můžeme být ještě třetí, ale taky skoro desátí. Druhá liga je strašně vyrovnaná,“ žasl ústecký kapitán Daniel Richter.
A to i opavský gólman Jiří Ciupa: „Propracovali jsme se do fáze, že se po dlouhé době hraje v Opavě o baráž. A pokud jsme stále ve hře, nevzdáme to. Zapletení do sázkařské aféry my jako tým neřešíme – soustředíme se jen na to, co můžeme ovlivnit.“
A to jsou výsledky; ani ty špatné Opavě paradoxně nesebraly barážovou naději. „Odskočená je jedině Zbrojovka, jinak může patnáctý porazit třetího,“ vypozoroval kouč Navrátil. „Druhá liga je strašně soubojová. Hráči, kteří to umí s balonem, dostanou naloženo víc, než je zdrávo. Ale o tom je fotbal, někdo to musí urvat, když to řeknu lidově.“
Kdo urve lístky do baráže?