Chce někdo baráž? Opavský kouč o bláznivé 2. lize: Tento ročník bude památný

Petr Bílek
  14:30
Pět zápasů nevyhráli, uďobli jen dva body, přesto jsou fotbalisté Opavy kandidáty na baráž o nejvyšší soutěž. Chcete lepší důkaz, jak bláznivá letos druhá liga je? Místo rvačky o postup si soupeři skoro dávají přednost. „Myslím, že tenhle ročník si budou všichni pamatovat,“ odtušil opavský trenér Jan Navrátil po středeční porážce 1:2 na ústeckém trávníku.
Ústí nad Labem, 6. 5. 2026, 2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - SFC Opava.

Ústí nad Labem, 6. 5. 2026, 2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - SFC Opava. Antonín Fantiš z Ústí. | foto: Petr Bílek, MF DNES

2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - SFC Opava. Hosté smutní po...
2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - SFC Opava. Domácí slaví vítězství.
Ústecký Alan do Marcolino a opavský kapitán Jaromír Srubek (vlevo).
Brankář Jiří Ciupa se snaží dostat k míči. Nejprve ale musí překonat ústeckého...
20 fotografií

V Chance Národní lize má tři kola před cílovou páskou postupovou jistotu bezkonkurenční brněnská Zbrojovka, téměř barážovou jistotu druhé Táborsko. A druhá místenka do prolínací soutěže? V tabulce to vypadá jako v předrevoluční frontě na banány.

3. Artis Brno 46 bodů, 4. Příbram 44, 5. Opava 43, 6, Ústí nad Labem 42, 7. Baník B 41 (baráž by hrát nemohl), 8. Žižkov 41.

„Pět zápasů nevyhrajeme a máme reálnou šanci postoupit, to je podle mě raritní,“ zakřenil se Navrátil. „Každý, kdo má být úspěšný, by měl z pěti zápasů čtyři vyhrát. Pokud ale stále žijeme, musíme udělat maximum. Už není kam uhnout. Říkáme si to sice pořád a pak nezvítězíme, ale stále nás někdo drží ve hře.“

Marcolino, kasovní trhák Ústí? I v lize je takových málo, tvrdí Habanec

Situaci nejspíš ještě víc zauzluje pondělní hit Opava – Artis. Případná remíza či porážka mátožného brněnského týmu foukne konkurentům vítr do zad.

„Popravdě, bude to třaskavé. V Opavě jako fotbalovém městě chodí hodně lidí a jsou nároční, což je v pořádku. Navíc přijede pan Nádvorník, který tam dokázal obrovské věci,“ zmínil Navrátil trenéra, jehož nedávný přestup do Artisu opavské fanoušky namíchl.

Dvojboj Ústí - Opava

Basketbaloví fans...

...a fotbaloví.

Jeden den, jedno město, dva téměř souběžné zápasy Ústí nad Labem – Opava. A hosté ve středu pohořeli jak ve čtvrtfinále play off Maxa Národní basketbalové ligy (72:87), tak ve druhé fotbalové lize (1:2). Diváci se nemohli rozkrojit, na basketbal jich přišlo 790, na fotbal 864.

Oba opavské týmy spaly v hotelu Clarion. „Střídali jsme se v mítinkové místnosti u videa, popřáli jsme si hodně štěstí,“ líčil trenér fotbalistů Jan Navrátil. „Jsme z jednoho města, fandíme si. Kluci se znají, minimálně řidiče, sociální vazby mezi námi jsou.“

I ústecký nováček ještě může napsat barážovou pohádku, byť trenér Svatopluk Habanec o tom moc mluvit nechce.

„Před zápasem na Zbrojovce se to téma ťuklo a dopadli jsme špatně…,“ připomněl porážku 0:3. „Samozřejmě, baráž je takový sen, který by se mohl povést. Majitel z legrace říkal, že ani neví, jak by k tomu přistoupil. Na stadionu je spousta nedodělků. Ale nepřemýšlíme o tom. Trapně řečeno, jdeme zápas od zápasu.“

Viagemu zařídily výhru zahraniční akvizice. Vítěznou trefu – a svou třetí v sezoně - slavil Belgičan Idumbo, skóre otevřel Gabonec Marcolino, který po svém zimním příchodu skóroval už popáté. Oboustranně ofenzivní představení bavilo osm stovek fanoušků.

„Cením si, že na jaře jsme z první čtyřky porazili tři týmy, prohráli jsme akorát se Zbrojovkou. Body jsme darovali bohužel papírově slabším, ale tak to je,“ pokrčil rameny Habanec, nadšený z Marcolina: „On je náš největší prodejní drahokam, což má náš majitel rád. Takhle bychom měli pracovat, je to trefa do černého. Nejdřív jsme ho dávali dohromady fyzicky, a když to přeženu, naučili jsme ho hlavičkovat. A on nám to vrací.“

Zato osmibrankový opavský kanonýr Ndiaye ze Senegalu v poslední době střelecky mlčí. „Potenciál má obrovský, ale pokud jako útočník nedáte pět zápasů za sebou gól, je to na zváženou,“ zdvihl Navrátil prst.

I pro Ústí je klíčový už následující zápas v Ostravě. „Spousta týmů je v rozmezí šesti bodů. Můžeme být ještě třetí, ale taky skoro desátí. Druhá liga je strašně vyrovnaná,“ žasl ústecký kapitán Daniel Richter.

Nádvorník bědoval. A příbramský hrdina se opřel do Artisu: Nic pro mě neznamená

A to i opavský gólman Jiří Ciupa: „Propracovali jsme se do fáze, že se po dlouhé době hraje v Opavě o baráž. A pokud jsme stále ve hře, nevzdáme to. Zapletení do sázkařské aféry my jako tým neřešíme – soustředíme se jen na to, co můžeme ovlivnit.“

A to jsou výsledky; ani ty špatné Opavě paradoxně nesebraly barážovou naději. „Odskočená je jedině Zbrojovka, jinak může patnáctý porazit třetího,“ vypozoroval kouč Navrátil. „Druhá liga je strašně soubojová. Hráči, kteří to umí s balonem, dostanou naloženo víc, než je zdrávo. Ale o tom je fotbal, někdo to musí urvat, když to řeknu lidově.“

Kdo urve lístky do baráže?

