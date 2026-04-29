Projektant chrudimského barážového zázraku se přesunul do Prahy loni v létě. Chvíli po něm i Michal Gaube jako nový spoluvlastník, který si dal za cíl ekonomickou a sportovní stabilizaci i následný rozvoj. I slovo postup zaznělo. „Něco takového jsme si na začátku řekli,“ připustil osmačtyřicetiletý trenér. „Hlavní je dobudovat kádr a zasloužit si to.“
Šance žila ještě před zápasem o barážovou naději na ústeckém trávníku, porážka 0:3 ale Viktorii dveře ne zabouchla, ale hodně přibouchla. Ze sedmého místa ztrácí na třetí Artis Brno sedm bodů.
„Máme ještě pět kol, ve hře je 15 bodů, uvidíme, na co to bude stačit. Ale s výkonem, jaký jsme dnes předvedli, tedy nejslabším na jaře, se nemá smysl o baráži bavit,“ zavrtěl Tichai hlavou. „Daleko nebyla, ale porážkou jsme si to hodně zkomplikovali.“
Přesto kotel Viktorie své muže navzdory krachu vytleskal, při děkovačce zapálil červené světlice. „Klobouk dolů, co předvedli po takovém zápase a porážce 0:3, neskutečné!“ žasl obránce Marek Richter. „Ženou nás doma i venku.“
Podobně blahořečí žižkovské věrné i Tichai. „Fantastické, nemám slov. Podle mě museli utéct z práce, když se hrálo v Ústí od šesti. Obrovská poklona a poděkování, bohužel my jim nepoděkovali na hřišti. Musíme se jim v neděli proti Táborsku omluvit třemi body!“
Kádr Viktorie zdobí dva bývalí reprezentanti, útočník Zdeněk Ondrášek řečený Kobra a Ondřej Kúdela, trojnásobný mistr se Slavií. „Mají hromadu zkušeností, odkopáno spoustu těžkých zápasů, super kariéry. Spolupráce s nimi je plodná,“ považuje si veteránů bývalý trenér Benátek nad Jizerou, rezervy Dynama České Budějovice nebo pražského Meteoru.
Ondrášek zvládl 21 utkání a čtyři góly, Kúdela kvůli zdravotním potížím nastoupil jen pětkrát. „Ale do pár dní by měl být připravený,“ zvěstoval trenér. „Ondrášek nám vystřelil spoustu bodů. Přítomnost těchto hráčů v kabině dává mladým vzor, pro ostatní to musí být motivace.“
Motivací klubu s tradicí trvající více než 120 let je do budoucna i návrat do první ligy, kterou opustil na jaře 2012. „Žádný takový cíl před nás postavený nebyl, ale chuť a touha vítězit v klubu je,“ navnímal Tichai. „Navíc i historicky Viktorka do první ligy patří.“
Jak by zvolal husitský vojevůdce Jan Žižka a žižkovský kotel, který jeho pokyn skanduje: Děti moje, hrrr na ně! Ať se jako v Poláčkových Mužích v offsidu může Viktoria zase pravidelně měřit i se Slavií.
Richter: Návrat Žižkova do ligy? I Zbrojovce to trvalo, než se vyškrábala zpátky
Druholigové jaro rozjeli šesti zápasy bez porážky a přibližovali se baráži, z posledních tří bitev ale fotbalová Viktoria Žižkov vytěžila jen bod. A to ji odstřihlo ze hry o návrat mezi elitu.
„Každý by chtěl postupovat, pro to se fotbal hraje. Ale my moc nekoukáme na baráž, snažíme se vyhrát každý zápas. A uvidíme, co z toho vyleze,“ nevzdává se obránce Marek Richter.
Sedmý Žižkov nyní ztrácí na třetí Artis sedm bodů, do konce zbývá pět kol. Hlavně poslední krach 0:3 v Ústí situaci Viktorie zásadně zkomplikoval. „Máme silný mančaft, mix zkušených a mladých hráčů, ale bohužel v Ústí jsme to nepotvrdili. Vypadalo to, jako bychom se sešli poprvé na hřišti, koukali jsme jeden po druhém,“ kroutil hlavou Richter. „Ústí bylo lepší úplně ve všem, v kombinaci, hladovosti, byli tvrdší v soubojích.“
Viktoria hrála nejvyšší soutěž naposledy v ročníku 2011/12, od té doby se marně pokouší o návrat. „Snad jen Zlínu se povedlo druhou ligou relativně snadno projet, podívejte na Zbrojovku, jak jí dlouho trvalo, než se vyškrábala zpátky. Není to jednoduchá soutěž, hodně soubojová. Mezi týmy nejsou velké rozdíly,“ tvrdí sedmadvacetiletý bek.
I jaro Žižkova to dokazuje. Na začátku šest zápasů bez porážky a dvanáctibodová šňůra, teď je zase Viktoria už tři kola bez výhry.
„Ve druhé lize je každý tým silný, můžete prohrát s každým. Vršek je našlapaný, spodek taky. Rozhodují malé detaily,“ líčí odchovanec Teplic, jenž si druhou ligu zahrál i třeba ve Varnsdorfu a na začátku kariéry působil také v Ústí. „Vzpomínám na to moc rád, byla to moje první štace, klub si mě vytáhl z teplického dorostu a dal mi šanci poprvé přičichnout k dospělému fotbalu. Když jsem teď hrál proti Ústí, přijela rodina, kamarádi, měl jsem zvýšenou motivaci. O to víc mě mrzí, jak to dopadlo.“