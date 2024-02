Výzva před padesátkou. Kučera má zachránit Prostějov: Víme, kde nestačíme

Energie i zkušenosti se mu budou měsíc před padesátkou tuze hodit, na jaře má zachránit Prostějov ve druhé lize.

Je poslední, kvůli stavbě stadionu hraje v holickém azylu a v průběhu přípravy nezvykle odvolal kouče Pavla Zavadila.

Nový sportovní manažer Prostějova Jiří Balcárek vsadil na vás. Jak se to upeklo?

Narychlo. V pondělí po obědě mi zavolal Jirka Balcárek, jestli něco mám, že rozpustil realizační tým. Ani nevím, jestli řešil i jiné kandidáty. S Jirkou se známe. V úterý jsem přijel do Prostějova, seděli jsme s vedením klubu, s Frantou Jurou, povídali jsme si o všech aspektech. Všichni víme, o co se hraje. Jednoduchého nebude nic, ale domluvili jsme se. Věřím, že Prostějovu pomůžu, aby poposkočil v tabulce a zachránili jsme se.

Prostějov zimuje poslední a kvůli stavbě stadionu hraje v holickém azylu, to zní jako výzva.

O tom jsme se taky bavili. Předchozí trenér Pavel Zavadil měl v tomhle handicap, hráči taky. V Prostějově se soupeřům hrálo vždy špatně, doma je doma. I proto ta mise bude těžká, ale zase bude tady nový stadion a byla by škoda, kdyby se spadlo. Je to tam celkem napěchované, budeme se snažit dostat dva týmy pod sebe. Člověk nad tím uvažuje, ale byl jsem půl roku doma, nečekal jsem, že by se teď někde něco měnilo. V Prostějově se mi líbí, vždy to tady fungovalo. Stadion nebudují kvůli MSFL. Lákalo mě to. Na Hané jsem strávil nějaký čas v Olomouci. Beru to jako výzvu. Do Teplic jsem taky šel, když měly šest bodů a padaly tři týmy.

Pavla Zavadila odvolal Jiří Balcárek nezvykle v průběhu zimní přípravy oficiálně kvůli tomu, že nenašli společný pohled na herní systém, který mé vést k záchraně. Zabýval jste se těmito okolnostmi?

Jirka Balcárek jako nový sportovní ředitel klubu vidí situaci svým drobnohledem. Jak to bylo mezi ním a Pavlem, jsem se nepídil. S Pavlem jsem si volal, probrali jsme tým, zápasy. Necítil jsem, že by tam byla nevraživost nebo něco negativního. Nechci po tom pátrat, nepřísluší mi to hodnotit. Beru to tak, že Jirka měl asi jinou vizi. Snaží se měnit kádr. Prvořadá je záchrana a k tomu možná směřovalo i to, že se chce obklopit lidmi, kterým věří víc. Tohle nedokážu posoudit.

Co vám Pavel Zavadil poradil?

Jsem komunikativní typ a kamkoli jsem přišel, vždy jsem se bavil s předchozím trenérem. Ptal jsem se, co si myslí o kádru. Klasický rozhovor. Obrázek si stejně dělám sám.

Zavadil se v zimě pustil do přestavby týmu. Chcete ještě posílit?

Bavili jsme se o tom, aby kádr byl konkurenceschopný a nachystaný, aby se o záchranu porval a zvládl ji. Přišel Ondra Ševčík, Kuba Matoušek, kteří na Hané něčím prošli. Měli by dodat nový impulz, stejně jako já. Víme, na kterém postu nás ještě tlačí bota, na tom chceme zapracovat, rozhazujeme sítě.

Máte měsíc do startu jarní části.

Hodně hráčů znám. Těžší bylo přijít do Polska, kde jsem neznal vůbec nic. Tady někteří hráči prošli mýma rukama, to je výhoda. Pořád je sleduju, ať už mi prošli reprezentační dvacítkou, nebo v Jihlavě, Znojmu, Olomouci, kde jsem po konci kariéry vedl béčko. Mám je načtené, vím o nich hodně. Teď si ale musí všechno sednout. Vždycky jsem chtěl razit ofenzivní fotbal, jenže nyní je to o tom hlavně sbírat body.

Tradiční souboj pragmatismu s ideály.

Musíte přemýšlet i nad tím, jestli zkouška něčeho nového, třeba podle trendů velkých klubů z Anglie, stojí za to, protože se hraje doopravdy o hodně a nemá cenu jít do rizika. V tom měsíci bychom měli zkoušet různé varianty toho, co bychom chtěli hrát, abych poznal, jestli schopnosti kluků na to jsou, anebo se spolehnout na to, že se nebude vymýšlet nic z moderny, zaměříme se na pracovitost, odhodlání a týmovost.

Zavadilovi se údajně vyčítalo, že se snažil o modernu se třemi stopery, konstruktivní fotbal ve válce o záchranu.

Je to specifické. Jinak se hraje s tlakem o postup a jinak o záchranu, kde je to víc nervózní. Hráči dokážou hrát líp, ale hlava je tak daleko nepouští. Je to o tom chytit i přípravné zápasy, dostat se na dobrou notu, začátek může být klíčový, ale také svazující, že to nemusí vyjít a bude to čím dál horší. Když se to chytne, mohou se použít věci, které by trenér do ofenzivy chtěl a divák je má rád. Může to být udřené, ale body potřebujeme. Když je nemáte, tak je všechno špatně.

Je vaší výhodou, že z hráčské i trenérské kariéry máte dost zkušenosti s boji o záchranu?

Stoprocentně. Jako hráč jsem za osmnáct let spadl jedinkrát v Bielefeldu. Většinou jsme to zvládli. I s Johnem Uličným v Olomouci. A jako trenér si to pamatuju třeba z Teplic. Bylo to upracované, ale vždy jsem si z toho něco bral. Vnímám, co jsem zažil a co bylo tehdy přínosem pro tým. Chci to přenést na hráče, ale ne tak, že je budu nutit. Každý má svoji mentalitu a nemůžete udělat z ofenzivního hráče hlídacího psa, nebo jen bojovníka, který musí za každou cenu souboj vyhrát. Bojovníků ubývá, je stále více technických hráčů a záleží na hlavě, nastavení. Ukáže se odolnost týmu i hráče. Věřím, že s Jirkou Balcárkem to dáme dohromady dobře.

Byli hráči na vašem prvním tréninku ještě v šoku ze změny?

To jsem ze tváří nevyčetl. Atmosféra byla velice dobrá, hráče to bavilo. Byl jsem spokojený, ale to je klasika. Když přijde nový trenér, hráči jsou pokropení živou vodou. Já bych potřeboval, aby byli živou vodou pokropení aspoň dva roky. Jsou tady dobří hráči, kádr má na to, aby ve druhé lize setrval.

Dokončujete kondiční blok?

Bavil jsem se o tom i se Zavošem. Kondice probíhala individuálně už ve svátcích, pak v lednu a teď by se mělo finišovat, přecházet do dynamických, herních cvičení, taktiky, automatismů. Budu tým chvilku poznávat, vtloukat do nich, co chci. Variant mám nachystaných víc. První dvě kola jsou důležitá – hrajeme na béčku Sparty a s béčkem Olomouce, ale zápasů bude hodně.

Máte k dispozici kondiční data hráčů z měření na lékařské fakultě a z vest katapult?

Mám výstup z Agelu ze zátěžových testů, ale neberu to jako rozhodující faktor. Jsou tady katapulty, se kterými se ale dlouho nepracovalo, potřebují se opravit, aby fungovaly. Musím dávat na mou fotbalovou intuici. Zaobírat se tím, jestli je tým špatně trénovaný, nebo dobře, nemá vůbec cenu. Nekritizuji žádné trenéry, každý má své metody, všichni už připravují týmy kondičně velice dobře.

Jiří Balcárek byl dosud hlavně trenér, nebojíte se, že vám do toho bude mluvit víc?

Proti Balcimu jsem byl párkrát i jako kouč, když vedl třeba Vítkovice. Pro nás je důležité, abychom měli stejný pohled na posily. Beru každý názor, je to můj nadřízený a jako bývalý trenér má svůj pohled na fotbal. Ten můj zná. Myslím si, že jsme se v hodně věcech shodli, ve všem ne, něco máme každý zažité jinak. Je to o koncepci, jak se k tomu budeme stavět na poradách. Věřím, že v tom nebude problém. Nejsme jako oheň a voda.

Koho si přivedete za asistenty?

Dáváme to do kupy, není to v rozehrané přípravě jednoduché. Chtěli bychom trefit správné lidi a do pondělka to vyřešit, schůzky probíhají.

Překvapil jste okolí, když jste šel do polské Termaliky dělat Radoslavu Látalovi asistenta?

Skončil jsem v Teplicích, což mě mrzelo. Bil jsem se s určitými problémy, měl jsem furt zraněné hráče. Pak jsem si říkal: Jako trenér jsi skončil v lize v Baníku a Teplicích, kdy přijde nabídka? Zničehonic mě lákal Latoš do Polska. Dostal nabídku do Ekstraklasy, chtěl jsem si to vyzkoušet a nebýt jen v našem rybníku. Jako asistent bych šel i do druhé bundesligy. Pro mě to nebyla degradace, chtěl jsem zkusit něco jiného. S Latošem se známe, dal mi prostor v tréninkovém procesu. Zkušenost k nezaplacení. Mohl jsem jít s Radkem i do Jablonce, ale chtěl jsem si od fotbalu odpočinout a měl jsem v hlavě, že bych klidně zkusil druhou ligu v Polsku, kdyby byla možnost. Seznámil jsem se se spoustou lidí a rád bych se tam vrátil. Jsou tam neuvěřitelné možnosti, ale lenivější hráči oproti českým i podle údajů z Instatu. Zase ovšem mají zajímavé individuality třeba ze Španělska.

S Termalicou vám unikl návrat do Ekstraklasy mezi prsty.

V baráži o postup byla Wisla Krakov, my, Stal Řešov a Puszcza Niepołomice, která postoupila jako nejmenší favorit, vůbec se to nečekalo. Bojovníci, typově bývalé Blšany. Jen nákopy, každý měl 190 centimetrů, zarputilí. Urvali to. Kdybychom postoupili, smlouva by se nám prodloužila. V Ekstraklase i druhé lize jsem poznal novou mentalitu.

Jak ten klub fungoval?

Obec tisíc obyvatel, nikde nic, kostel, stadion a firma Termalica. Hráči bydlí v Tarnově, městě velkém asi jako Olomouc. Prezident klubu Krzysztof Witkowski je skvělý chlap, šedesátý nejbohatší Polák, má soláry, stavebnictví, jenže nemá na fotbal čas, chod klubu řídí manželka se synem.

Shodou okolností trenér Václav Jílek zrovna shání v Olomouci asistenta místo Milana Kerbra, nebyli jste v kontaktu?

Nebyli, ale Olomouci přeju, ať se jí daří. Fanoušci mě tam mají pořád rádi.