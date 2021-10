Trenér Vrba po postupu: Reprezentanty jsem chránil, proto měli volno

Byl to ideální pohárový zápas?

Asi ano. Udělali jsme si měřítko, na co máme i s hráči, kteří tolik prostoru nedostávali. Máme nabitý program, nám ani nic jiného nezbývalo. Věřili jsme, že i ve složení, které hrálo, jsme schopni postoupit. A všechno nám vyšlo.

Co rozhodlo? V úvodu vás Teplice zlobily.

Měli jsme prvních pět až osm minut špatných, dvakrát jsme ztratili balon a Teplice se dostaly do dvou tří standardek. Vstup nebyl úplně optimální, pak se hra vyrovnala. Zápas hodně ovlivnila penalta, osobně si myslím, že byla. Šlo o vyloženou šanci a Minčev běžel sám na gólmana. Oprávněná červená karta. A druhý gól rozhodl úplně o všem. Mohli jsme být ještě důraznější a skóre navýšit, ale hru jsme kontrolovali a Teplice do šance nepustili.

Kdo vás tedy potěšil?

Zadní řada odehrála celkem slušné utkání, Štetina se předvedl velice dobře, krajní obránci byli taky aktivní, snažili se i ve finální fázi. Sáček s Bořkem Dočkalem tvořili hru a byli silní na míči. Přinesli kvalitu, kterou jsme v zápase chtěli. A zbývající hráli, na co mají.

Pomůže Dočkalovi jeho branka?

Pro nás byl gól hodně důležitý. Na druhou stranu jsme ve hře měli i spoustu nepřesností. Mohli jsme být trpělivější. Teď nemluvím o Bořkovi, ale o celém mužstvu. Zbytečně jsme ztratili spoustu balonů v předfinální fázi; být přesnější a technicky lepší, dostali bychom se do víc šancí.

Jak se vám líbil mladík Gabriel?

Zápas zvládl velice dobře, i když hrál na obou krajích obrany. Když to měl trošku přes nohu ve 2. poločase, tak už nebyl tolik aktivní jako předtím. Bohužel Polidar měl problémy s prstem jedné nohy, proto raději v poločase odstoupil. Adam má na to, aby jednou ligu hrál. Lépe řečeno, ukázal, že ligu hrát může.

Pět opor nebylo ani na lavičce. Proč?

Dali jsme volno reprezentantům a hráčům, kteří odkopali všechno. Jiní měli při reprezentační přestávce dva tři dny volno, oni ne. Takže ho dostali teď. Pak se zase měsíc nezastaví, jedeme čtrnáct dní v kuse neděle - středa, pak je opět repre pauza a někteří zase pojedou na sraz. Nic jiného nám nezbývalo, protože šest sedm utkání během měsíce není úplně optimální zátěž. Proto jsme tento krok udělali, abychom je trošku chránili.



Jak to vypadá s Čelůstkou, který nedohrál nedělní ligu s Boleslaví?

Měl by se co nejdřív zapojit do tréninku a uvidíme, jak bude vypadat. Nechci říct, že to je otázka týdnů, ale dnů.

V neděli nastoupíte v Ostravě, berete ten zápas jinak, když jste tam začínal?

Baník mi dal první trenérskou šanci. Pro mě je to klub, který často sleduji. A mám zájem, aby všechno v Baníku fungovalo. Teď jsme soupeři a ještě k tomu my jsme soupeř, kterého Baník zrovna nemiluje, takže to bude trošku jiné. Já beru Baník malinko jinak než spoustu jiných mužstev, ale jak jsem tam chtěl vyhrávat s Plzní, chci i se Spartou. I když vím, že nás čeká těžký protivník a bouřlivá atmosféra, na kterou se těším. Líbí se mi to víc než zápasy bez diváků, které jsme rok a půl zažívali. To se mi moc nezamlouvalo, teď to má náboj.