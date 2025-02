Majitel Líšně o Vrbovi: Jsou věci, ke kterým má právo se vyjádřit jen on sám

V prosinci ho pompézně představili, po čtyřech týdnech zimní přípravy se s ním rozloučili. Proč slavný český trenér Pavel Vrba v Líšni skončil?

„Cítím povinnost se jako nový majitel k aktuálním personálním změnám v realizačním týmu vyjádřit,“ říká Fait v prohlášení na klubovém webu.

„Pana trenéra Vrby si nesmírně vážím. Patří mezi nejlepší trenéry v historii našeho fotbalu a s tímto renomé jsme ho do klubu přiváděli, protože jsme věřili, že je to člověk, který dokáže naplnit naše dlouhodobé cíle. I když se naše cesty rozešly mnohem dříve, než si obě strany přály, jsou věci, ke kterým má právo se vyjadřovat pouze dotyčný sám. Je to základní projev slušnosti, který by měla ctít všechna média. Proto se ani my již nebudeme k této kauze dále vyjadřovat,“ zdůrazňuje Fait.

Na závěr prohlášení přidává: „Za celou organizaci přeji Pavlu Vrbovi hlavně hodně zdraví a štěstí do dalšího života.“

Vrba po úterním rozvázání smlouvy pro server sport.cz řekl: „Nečekal jsem to, ale beru to, jak to je. Na celou situaci mám svůj názor, ale to teď víc komentovat nebudu.“

Jeho nástupcem je Milan Valachovič, dlouholetý hlavní trenér týmu, který měl po příchodu Vrby oficiálně pozici druhého trenéra a manažera.

Po podzimní části druhé ligy je Líšeň až devátá, během čtrnácti jarních kol se chce výrazně posunout a hrát baráž o postup do první ligy. Na třetí příčku ztrácí sedm bodů.

Překotné změny se v týmu odehrály až po podzimu, v listopadu klub z brněnské periferie koupil bohatý podnikatel Igor Fait. Mluvil o velkých ambicích a začal tím, že angažoval Vrbu.

Zároveň přivedl na poměry druhé ligy zajímavé posily. Například třicetiletého bosenského útočníka Armina Hodžiče, který kdysi hrál Ligu mistrů v dresu Dinama Záhřeb a má i pár startů v reprezentaci. Nebo Arťoma Besedina se zkušenostmi z Dynama Kyjev.

Z konkurenční Zbrojovky přišel zkušený Luděk Pernica, dále Matej Čurma ze Zvolena, záložníci Martin Pospíšil a Jakub Přichystal z Olomouce a Jaroslav Málek z Opavy.

Mužstvu to v přípravných zápasech drhlo, Vrba žádal trpělivost a čas. Ale necelý měsíc před startem druholigového jara skončil.