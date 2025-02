Další šok v Líšni: Vrba skončil. Neodkoučoval jediný soutěžní zápas

13:53

Aniž by odkoučoval soutěžní zápas, fotbalový trenér Pavel Vrba v druholigové Líšni skončil. Angažmá trvalo měsíc a půl. Nový klubový majitel Igor Fait ho odvolal. Důvody? Zatím neznámé. „Nečekal jsem to, ale beru to, jak to je,“ prohlásil Vrba.