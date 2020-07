Sparta je teď kompaktnější. Naší výhodou však bude domácí prostředí, věří Hoftych

I proto Sparta v posledních týdnech ožila, je blízko třetímu místu v lize a do pohárového finále, které se hraje ve středu večer u Nisy, vstupuje jako favorit.



„Našli kvalitní stoperskou dvojici Hancko–⁠Štetina. Trenér Kotal vždycky dbal na kvalitní defenzivu, je znát, že má u hráčů autoritu. Celkově je ve hře Sparty mnohem méně hluchých míst a jsou mnohem kompaktnější než dřív,“ všímá si Hoftych.

Vy máte zase výhodu v domácím prostředí.

A jsme za to moc rádi. Určitě je to pro nás lepší, než kdybychom měli hrát na Spartě. Kluci to tady znají, máme vlastní kabinu, zázemí.

Jak moc budete vycházet z nedávného zápasu, který jste na Spartě prohráli 1:4?

Poznatky z toho utkání určitě použijeme. Trenér Kotal je zkušený pragmatik, moc dobře ví, co po mužstvu vyžaduje. My se v jejich hře pokusíme najít slabší stránky.

Liberec - Sparta Vzájemné zápasy v lize (2019/20) Liberec - Sparta 3:1 (7. kolo)

Góly: 45. a 80. Malinský, 50. Potočný z pen. - 63. Hložek. Sparta - Liberec 0:2 (21. kolo)

Góly: 76. a 90. Malinský. Sparta - Liberec 4:1 (1. kolo nadstavby)

Góly: 9. Hancko, 43. Sáček, 75. a 90. vlastní Nguyen - 28. vlastní Frýdek

Může Spartě pomoct, že na rozdíl od vás o víkendu v lize šetřila klíčové hráče ze základní sestavy?

Nemyslím si, že by to mělo hrát výraznou roli. Všichni jedou teď na krev. Nejen v lize, ale i ve druhé lize jsou týmy v obrovském zápřahu, na který hráči nebyli zvyklí. Nedovedu si ale představit, že by někomu ve finále poháru se Spartou došly síly a my bychom ho nevyhecovali, aby pokračoval. Nebojíme se toho, že bychom to nedali, a soupeř je tom jistě stejně.

Pro vás to bude první pohárové finále kariéry, že?

Ano. Moc si vážíme toho, že jsme si ho vykopali, protože ta cesta nebyla jednoduchá. Zvládli jsme těžké penalty na Slovácku, vyhráli jsme v Olomouci. Je to odměna pro hráče, realizační tým a celé vedení, budeme se rvát, aby pohár zůstal tady.

To jistě i Sparta, která na trofej šest let čeká.

Oba dva týmy budou mít obrovskou motivaci, ten zápas může dopadnout jakkoli. Všichni chceme, aby byl zajímavý. Aby měl náboj, emoce, akci. A my tady v Liberci si samozřejmě přejeme, aby měl šťastný konec pro nás.