Slavia je bezkonkurenční, ale šanci cítíme, říká kouč Plzně před finále poháru

1:5 na Slavii, 3:3 s Příbramí, 1:3 na Spartě, 0:3 na hřišti Pardubic. Plzeň prožívá mizerné období.

U posledních dvou zápasů už byl Michal Bílek, který před deseti dny nahradil u týmu Adriána Guľu.

Ve finále Mol Cupu stojí proti Slavia. Český suverén, šampion, čtvrtfinalista Evropské ligy.

„Musíme přidat, zlepšit se. Hraje se to na jeden zápas a my jsme doma. Pokusíme se vyhrát, i když Slavie je tady bezkonkurenční,“ řekl Bílek na tiskové konferenci.

Víte, jak Slavii zastavit?

Bude to nesmírně těžké, o čemž se přesvědčily i mnohem lepší týmy v Evropě, než jsme my. Ale i Slavia je schopná klopýtnout, jako například v posledním zápase doma s Karvinou.

Současná Plzeň zrovna nevypadá na to, že by mohla být v letošním ročníku prvním českým týmem, který Slavii porazí.

I když se momentálně nedaří, tak jsme schopní se maximálně koncentrovat. Finále je pro hráče obrovskou motivací. Určitou šanci cítíme. Nejdeme do toho s tím, že hrajeme proti nejlepšímu a že ta šance neexistuje. To rozhodně ne.

Plzeň - Slavia ve čtvrtek od 17 hodin online

Jak jste mužstvo dával dohromady především psychicky?

I tohle fotbal přináší. Zápasy jdou hodně rychle po sobě, máme čtvrté utkání ve dvanácti dnech. Máme hodnocení a hned přípravu na další. Mužstvo je dobré, jsou tady velmi kvalitní hráči, ale musíme hrát víc zodpovědně a víc se prát o výsledek. Máme finále, pak ještě dva zápasy v lize. Věřím, že konec sezony ještě zachráníme.

U nedávného debaklu 1:5 na Slavii jste nebyl. Co vám teď zápas ukázal?

Plzeň chtěla hrát otevřený fotbal, dostala pět gólů a Slavia měla ještě další situace, které nevyužila. Věřím, že se poučíme, že budeme dobře připravení a že to dopadne mnohem příznivěji.

Ve dvou zápasech, který tým pod vámi odehrál, jste nastoupili se třemi i čtyřmi obránci. S jakým rozestavením půjdete na Slavii?

Samozřejmě nemůžu říkat, jak budeme hrát, ale obě varianty jsou reálné. Uvidíme podle zdravotního stavu. Beauguel, Brabec i Kalvach měli zdravotní problémy. Teď nejsem schopen říct, jak to bude vypadat.

Je šance, že naskočí Limberský?

Nebude k dispozici, je zraněný a do konce sezony už do zápasů nezasáhne.