Domácí Sigma rozebrala Spartu třemi góly v první půli. Pro Pražany to byla čtvrtá porážka za sebou.

Do konce sezony zbývají dvě ligová kola, v nichž mistr posledních dvou ligových ročníků a loňský vítěz poháru bude bojovat o pouhou „mizernou“ účast v druhém předkole Konferenční ligy.

Vy osobně máte sílu bojovat? Máte energii na lavici Sparty pokračovat? Těch porážek je v poslední době přece jen hodně.

Nepochybujte o mně. Ale pokud otázka směřuje k tomu, jestli budu ve své pozici další den, tak na to musí odpovědět někdo jiný. Já dávám Spartě všechno a bojovat chci.

Martin Vitík řekl, že výkon ve finále poháru nebyl hodný Sparty. Jaké byly příčiny?

V první řadě s ním musím souhlasit. V první půli jsme se složili, bylo to od nás příšerné. Můžeme se bavit o tom, jak padl ten a ten gól. Můžeme si rozebrat naše šance, které jsme měli. Ale to všechno nás dovedlo do hodně nepříznivého stavu a nutilo nás to do situace, že jsme museli udělat věci, které nám nejsou vlastní, abychom co nejrychleji snížili a mohli se zápasem něco udělat.

Do první půle jste poslal všechny české hráče, které jste měl k dispozici. Jak jste k takovému složení sestavy došel?

Na to je jednoduchá odpověď. Snažili jsme se poskládat co nejsilnější sestavu bez ohledu na národnost hráčů.

V bráně dostal přednost Surovčík, týmová dvojka, která odchytala předchozí pohárové zápasy. Proč jste nevsadili na jedničku Vindahla?

O každé pozici v sestavě diskutujeme. Není to tak, že prostě vyberete jedenáct hráčů. Diskutovali jsme o tom i tentokrát, ale konečné rozhodnutí bylo na mně. Byla to moje zodpovědnost. Rozhodl jsem se, že bude chytat Surovčík.

Tým nepodržel při druhé brance Zorvana, která byla pro průběh klíčová. Jak jste jeho výkon viděl vy?

Nechci po takovém zápase hodnotit a ukázat na jednoho hráče. Říct, že nám ten a ten finále prohrál, to určitě neudělám.

V neděli hrajete v Ostravě, které jde o druhou příčku v lize. Co musíte s týmem udělat, aby to na Baníku nedopadlo stejně jako v Olomouci?

Je jasné, že na týmu to zanechá stopy, psychika bude pošramocená. Zjistíme, v jakém stavu mužstvo je zdravotně, budeme mít trénink a připravíme se, abychom vyhráli.

V závěru jeden z členů vašeho realizačního týmu Filip Hrdlička dal facku hostujícímu hráči Královi, který zblízka křičel na ležícího Rrahmaniho, jehož Hrdlička ošetřoval. Co si o tom myslíte?

Omlouvám se, ale neviděl jsem přesně, co se tam stalo. Opravdu nevím. Jestli to bylo tak, jak říkáte, tak to je něco, co nelze. Takhle se prezentovat nechceme. Nevypovídá to o tom, jací jsme.