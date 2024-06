Legendární Jiří Němec přidá už 14. sezonu v Brozanech. Vytáhl je do špičky ČFL

„Jirka Němec má charisma a charakter. Vždy jsou úspěchy o týmu, ale u nás má hlavní zásluhu právě on,“ vyzdvihuje legendu Antonín Kühn, předseda a mecenáš Sokolu. „Už je u nás 13 let a teď jsme se dohodli na další, roční spolupráci.“

Před covidem a během něj měl klub z městysu u řeky Ohře na kahánku. Při předčasném ukončení sezony 2019/20 byl po šestnácti odehraných kolech skupiny B poslední. A teď? Předloni páté místo, loni třetí, letos čtvrté. „Bude spíš náhoda, že jsme se nakopli po covidu.“

Každopádně Brozany zažívají rozkvět. Za osmapadesátiletým bývalým kapitánem české reprezentace Němcem i jeho asistentem Petrem Vrabcem, také bývalým sparťanským šampionem, mužstvo jde.

Víte, že... ...Brozany poprvé v historii postoupily do ČFL v roce 2015? ...stadionek Brozan ležící vedle pole má kapacitu 1 500 diváků? ...oficiální hymnu Brozan složil a nazpíval Marek Ztracený?

„Jirku mají všichni rádi, je to osobnost, dává všechny do kupy. Sice s médii nemluví, je trošku introvert, ale je chytrý a má zdravou sedláckou inteligenci a dělá maximum pro úspěch. Loni třetí, což byl historický výsledek, letos čtvrtí, to je pro Brozany neskutečná nádhera,“ rozplývá se předseda. „I tréninky Bédy Vrabce jsou výborné, kluci jsou oproti jiným sezonám naběhaní. U týmu je také nestárnoucí Honza Kudlička, za to jsem rád, prodlužuje si tam mládí.“

Brozany se v tabulce vklínily mezi severočeské konkurenty Ústí nad Labem a Most, tedy kluby s prvoligovou minulostí. „Rád bych oba viděl ve druhé lize,“ přeje si Kühn.

Šéfem fotbalových Brozan je Antonín Kühn.

Sokol střelecky táhl desetigólový Dominik Šup, který má dva ligové starty za Teplice. „Podzim měl po dlouhodobém zranění ještě slabší, na jaře se rozstřílel. Druhý nejlepší kanonýr Chukwuma góly naopak rovnoměrně rozložil,“ připomíná šéf klubu. „Během sezony jsme měli plno zraněných, kádr úzký, jednou musel do pole nastoupit i náhradní brankář Jirka Havránek. Chceme se tedy posílit o čtyři hráče, něco změnit, stárneme.“

Jiří Němec, zdá se, je ovšem nestárnoucí.