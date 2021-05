Köstl: Z krásné sezony je výjimečná, ale v půli jsme si řekli ostrá slova

Slavia ve čtvrtečním finále Mol Cupu porazila Plzeň 1:0 gólem Abdallaha Simy ze 73. minuty a k ligovému titulu přidala i pohárový triumf.

„Z krásné sezony jsme udělali výjimečnou. Je to nádherné, neopakovatelné. Jsme pyšní na to, co se nám povedlo. Věřím, že budeme pokračovat, tým má velký potenciál,“ prohlásil Köstl.

Během cesty pohárovou soutěží při mediálních povinnostech Köstl zastupoval hlavní kouče Jindřicha Trpišovského a tak to zůstalo i kolem finále v Plzni.

„Byli jsme rádi, že v téhle době můžeme dělat svou práci. Spoustě lidem to umožněno nebylo. Ještě jednou bych chtěl poděkovat našim rodinám. A taky doktorům, že dali dohromady Ondru Koláře. Kdybychom ho v bráně neměli, těžko říct, jak by to vypadalo,“ řekl Köstl v emotivním hlasem.

Brankář vám výrazně pomohl i v pohárovém finále, když za bezbrankového stavu zlikvidoval dvě velké šance.

Udržel nás v zápase a řekl si o výkon večera. Musím ho vyzdvihnout.

Co se Slavií bylo?

Chválím Plzeň. Zavírali nám prostory, dvacet minut jsme hráli bez míče. Z naší strany to nebyl optimální výkon. Ale do druhé půle už jsme vstoupili dobře, po vyloučení plzeňského Havla náš výkon vygradoval, pak už jsme zápas měli pod kontrolou. Nechtěli jsme porušit tradici, Slavia hrála pošesté finále poháru a pokaždé vyhrála. Nechtěli jsme to zamáznout zrovna my.

Jak jste na vyloučení krátce po přestávce protivníka reagovali?

Herní převahu jsme měli od začátku druhé půle. Chtěli jsme na to navázat. O přestávce jsme si něco řekli, byla to ostrá slova. Výkon se nám nelíbil, ale pak mužstvo správně reagovalo. Chtěli jsme se udržet kolem vápna, nevyhazovat míče do autu, někdy jsme zbytečně spěchali. Už jsme neměli dynamiku, nohy klukům nejdou jako před měsícem, před dvěma. Finále kluci zvládli na morál.

Od ledna 2018, kdy jste s trenérem Trpišovským do Slavie přišli, jste vyhráli tři ligové tituly a třikrát pohár. Napadlo by vás to?

Nevím, jestli by to bylo takhle početně. Ale do Slavie jsme šli s tím, že o trofeje chceme bojovat. Dnes už jsme velkoklub nejen v Česku, ale už i v jistých poměrech v Evropě. Nesmíme ztratit ten hlad, touhu, to je zásadní.

Finále proti Plzni rozhodl Sima, který skóroval poprvé od února. Probudil se v pravý čas?

Pořád na tom není optimálně zdravotně, sice trénuje naplno, ale v určitých chvílích si musí ulevovat. Ale i tak jsme věděli, že nám ve finále může pomoct. Měl sice výpadky směrem dozadu, to se nám nelíbilo, ale dopředu je abnormálně silný. Tím, že rozhodl finále, už je taky ve slávistickém muzeu.

Byl to jeho jeden z posledních zápasů za Slavii?

My trenéři v kabině o žádné nabídce nevíme. Pracujeme s ním jako s hráčem Slavie i když různé mediální informace vnímáme.

Před finále jste říkal, že všichni hráči jsou v pořádku. Proč nehrál Holeš?

Chci se omluvit, že jsme mlžili, ale bylo to pro nás jako finále play off. Má trhlinu ve svalu, do konce sezony asi už hrát nebude, ale směrem k mistrovství Evropy by to nic vážného být nemělo.