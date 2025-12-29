Jeho přesun je jen dalším krokem v rámci úzké spolupráce, kterou si oba kluby nastavily od léta 2025.
Před Podolákem stojí náročná výzva. Prostějov je opět namočený v boji o záchranu, k trenérským změnám navíc v posledních sezonách sahal poměrně často. Například Weber nevydržel v klubu ani rok, nedařilo se ani Mazurovi, Šmardovi či Šmejkalovi.
„Mám radost, že jsem ve společnosti dvaatřiceti profesionálních českých klubů,“ říká nový hlavní kouč.
Před obsazením trenérského postu u prostějovského áčka padala různá jména. To vaše éterem neproletělo. Jak se jednání podařila utajit?
Možná to nikoho nenapadlo, protože jsem byl vázaný smlouvou ve Spartě. K mému uvolnění mohlo dojít až po dohodě klubů. Teprve pak se dalo bavit o konkrétní nabídce. Jsem rád, že všechno dopadlo a těším se na novou práci.
Ta začala hned po podpisu smlouvy, kdy se lehce upravil plán přípravy. Přidal jste jeden dvojzápas v polovině ledna. Z jakého důvodu?
Chci vidět všechny hráče během devadesátiminutového zatížení, abych si mohl udělat vlastní obrázek. Fotbalista vypadá jinak v prvním poločase a jinak v sedmdesáté minutě. Je to férové i pro hráče, mají možnost se ukázat během celého utkání. S plánem přípravy jsem ale spokojený. Je skvělé, že je tam i soustředění v Turecku. Čeká nás příjemné počasí a přírodní hřiště, které maximálně využijeme. Třeba i k pilování standardních situací.
Máte za sebou hodně zajímavý rok. Postup s Kroměříží do druhé ligy, krátké angažmá v Žilině a přesun na manažerský post u žen ve Spartě. Bylo to hodně náročné období?
Hlavně zajímavé a úspěšné. V Kroměříži jsme zanechali výraznou stopu. Nejen kvůli postupu, ale také z pohledu nasbíraných bodů a vstřelených branek. Čísla jsou od toho, aby se překonávala, ale naši nástupci to budou mít docela těžké.
A co štace v Žilině? Proč nebyla delší?
Dostal jsem konkrétní nabídku od Petra Rumana, abych mu dělal asistenta. Hlavní kouč se pak nedohodl s vedením klubu na dalším pokračování, přesto to byla výborná zkušenost. Možnosti pracovat s tak precizním a náročným trenérem, jako je Petr Ruman, si vážím.
Následoval skok do jiného prostředí. Co vám dala manažerská práce u žen Sparty?
Byl to skvělý podzim. V lize jsme neztratili ani bod, v Europa Cupu postoupili do jarního čtvrtfinále. Povedlo se nám něco úžasného. Osobně mě vždy lákala představa, že bych si vyzkoušel manažerskou práci. Zjistit, jak se z takové pozice díváte na tým nebo realizák. Jsem rád, že jsem dostal možnost si to vyzkoušet. Navíc ve Spartě, která považuje ženský tým jako velice důležitou složku klubu. Třeba i rozpočtem, který je na úrovni některých mužských ligových klubů.
Teď jste zpět u mužského fotbalu. Jak se těšíte na prostějovské angažmá?
Těžké jaro čeká všechny týmy, protože druhá liga je prostě hodně náročná. Mě osobně těší, že přicházím do tradičního klubu s velice dobrým zázemím. Budeme se všichni snažit, aby nám jaro vyšlo podle našich představ.
Máte nějaké osobní představy a ambice?
Při takové otázce se odpovědi většinou opakují. Chceme nastavit určité principy, zvýšit variabilitu hráčů před začátkem mistrovských zápasů. Pak se budeme moci ohlédnout zpět a zjistit, jak se všechno povedlo. Platit bude to, co ukážeme na hřišti.
Když nebudeme počítat poslední podzimní kolo, přicházíte po trenérovi Jozefu Weberovi, který u týmu vydržel necelý rok. Jak vnímáte změny na fotbalových střídačkách?
Patří k našemu řemeslu. K trenérovi Weberovi mám respekt, každé angažmá vám nevyjde podle přání. S celým realizačním týmem dělal, co mohl. Ze Slovácka znám Dominika Pěničku, je mi jasné, že dělali maximum pro dobré výsledky. Jen se to v tomto případě nesešlo, to se někdy stane.