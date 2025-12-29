Nový kouč Prostějova o štaci u žen Sparty: Rozpočet? Na úrovni některých klubů z ligy

Z ženského fotbalu skočí do druhé ligy. Už na začátku zimní přípravy povede fotbalisty Prostějova jako nový trenér. Momentálně dvanáctý celek tabulky převzal Jan Podolák, který na lavičce vystřídal odvolaného kouče Jozefa Webera. V minulé sezoně postoupil s Kroměříží do druhé ligy, naposledy působil v roli sportovního manažera ženského A-týmu pražské Sparty.
Jeho přesun je jen dalším krokem v rámci úzké spolupráce, kterou si oba kluby nastavily od léta 2025.

Před Podolákem stojí náročná výzva. Prostějov je opět namočený v boji o záchranu, k trenérským změnám navíc v posledních sezonách sahal poměrně často. Například Weber nevydržel v klubu ani rok, nedařilo se ani Mazurovi, Šmardovi či Šmejkalovi.

„Mám radost, že jsem ve společnosti dvaatřiceti profesionálních českých klubů,“ říká nový hlavní kouč.

Před obsazením trenérského postu u prostějovského áčka padala různá jména. To vaše éterem neproletělo. Jak se jednání podařila utajit?
Možná to nikoho nenapadlo, protože jsem byl vázaný smlouvou ve Spartě. K mému uvolnění mohlo dojít až po dohodě klubů. Teprve pak se dalo bavit o konkrétní nabídce. Jsem rád, že všechno dopadlo a těším se na novou práci.

Volali ze Sparty. Prostějov bude spolupracovat s mistrem ligy

Ta začala hned po podpisu smlouvy, kdy se lehce upravil plán přípravy. Přidal jste jeden dvojzápas v polovině ledna. Z jakého důvodu?
Chci vidět všechny hráče během devadesátiminutového zatížení, abych si mohl udělat vlastní obrázek. Fotbalista vypadá jinak v prvním poločase a jinak v sedmdesáté minutě. Je to férové i pro hráče, mají možnost se ukázat během celého utkání. S plánem přípravy jsem ale spokojený. Je skvělé, že je tam i soustředění v Turecku. Čeká nás příjemné počasí a přírodní hřiště, které maximálně využijeme. Třeba i k pilování standardních situací.

Máte za sebou hodně zajímavý rok. Postup s Kroměříží do druhé ligy, krátké angažmá v Žilině a přesun na manažerský post u žen ve Spartě. Bylo to hodně náročné období?
Hlavně zajímavé a úspěšné. V Kroměříži jsme zanechali výraznou stopu. Nejen kvůli postupu, ale také z pohledu nasbíraných bodů a vstřelených branek. Čísla jsou od toho, aby se překonávala, ale naši nástupci to budou mít docela těžké.

Jan Podolák

A co štace v Žilině? Proč nebyla delší?
Dostal jsem konkrétní nabídku od Petra Rumana, abych mu dělal asistenta. Hlavní kouč se pak nedohodl s vedením klubu na dalším pokračování, přesto to byla výborná zkušenost. Možnosti pracovat s tak precizním a náročným trenérem, jako je Petr Ruman, si vážím.

Následoval skok do jiného prostředí. Co vám dala manažerská práce u žen Sparty?
Byl to skvělý podzim. V lize jsme neztratili ani bod, v Europa Cupu postoupili do jarního čtvrtfinále. Povedlo se nám něco úžasného. Osobně mě vždy lákala představa, že bych si vyzkoušel manažerskou práci. Zjistit, jak se z takové pozice díváte na tým nebo realizák. Jsem rád, že jsem dostal možnost si to vyzkoušet. Navíc ve Spartě, která považuje ženský tým jako velice důležitou složku klubu. Třeba i rozpočtem, který je na úrovni některých mužských ligových klubů.

Teď jste zpět u mužského fotbalu. Jak se těšíte na prostějovské angažmá?
Těžké jaro čeká všechny týmy, protože druhá liga je prostě hodně náročná. Mě osobně těší, že přicházím do tradičního klubu s velice dobrým zázemím. Budeme se všichni snažit, aby nám jaro vyšlo podle našich představ.

Dobrý start, pak útlum. A Prostějov znovu čeká jen boj o udržení ve druhé lize

Máte nějaké osobní představy a ambice?
Při takové otázce se odpovědi většinou opakují. Chceme nastavit určité principy, zvýšit variabilitu hráčů před začátkem mistrovských zápasů. Pak se budeme moci ohlédnout zpět a zjistit, jak se všechno povedlo. Platit bude to, co ukážeme na hřišti.

Když nebudeme počítat poslední podzimní kolo, přicházíte po trenérovi Jozefu Weberovi, který u týmu vydržel necelý rok. Jak vnímáte změny na fotbalových střídačkách?
Patří k našemu řemeslu. K trenérovi Weberovi mám respekt, každé angažmá vám nevyjde podle přání. S celým realizačním týmem dělal, co mohl. Ze Slovácka znám Dominika Pěničku, je mi jasné, že dělali maximum pro dobré výsledky. Jen se to v tomto případě nesešlo, to se někdy stane.

Nový kouč Prostějova o štaci u žen Sparty: Rozpočet? Na úrovni některých klubů z ligy

