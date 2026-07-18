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Paskvil, paskvil, zase z nás udělali ovce. Kouč Šustr se vrátil ke kauze Karviná

Autor:
  20:57
Pavel Šustr, trenér fotbalistů Dukly

Pavel Šustr, trenér fotbalistů Dukly | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Pavel Šustr, trenér fotbalistů Dukly
Pavel Šustr, trenér fotbalistů Dukly, během utkání ve Zlíně
Pavel Šustr, trenér fotbalistů Dukly, během zápasu proti Pardubicím.
Pavel Šustr řídí z trenérského postu hru Dukly.
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Fotbalový trenér Pavel Šutr o poměrech v českém fotbale zase na plnou pusu řekl to, co si myslí. „Paskvil, paskvil. Zase z nás udělali ovce,“ pronesl kouč pražské Dukly po přípravném utkání v Ústí nad Labem (2:2).

Šustr se vrátil k posledním dvěma týdnům v červnu, kdy se Dukla jako sestupující do druhé ligy po administrativním vyloučení Karviné z nejvyšší soutěže ocitla na pár dnů zase zpátky mezi elitou.

Jenže Karviná se proti rozhodnutí Etické komise FAČR odvolala. Ligová fotbalová asociace (LFA) ji tak při losu nového rovníku ponechala v první lize, Duklu tím pádem zařadila do osudí druhé ligy.

Ale po pár dnech bylo zase všechno jinak. Karviná své odvolání stáhla, tím se verdikt etické komise stal pravomocným a klub ze Slezska zase druholigovým.

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Do první ligy však LFA nevrátila Duklu, uvolněné místo po Karviné obsadila Artisem Brno, třetím týmem druhé ligy a neúspěšným účastníkem baráže o první ligu. Nabídku dostalo nejdřív Táborsko, druhý tým druhé ligy a rovněž neúspěšný účastník baráže. Ale to odmítlo.

„Proč LFA tak dlouho trvá, než vynesou nějaký verdikt?“ ptal se Šustr v rozhovoru pro klubovou televizí FK Viagem Ústí nad Labem.

„Policie v březnu řekla, že Karviná uplácí zápasy, my čekáme do konce ligy, že to nějak dopadne. Pak jim dáme nějakej trest, oni se odvolají, tím vlastně Dukla vypadne z ligy. Pak tam vezmou Líšeň (Artis). Paskvil, paskvil a zase z nás ze všech udělali ovce, protože se nikdo neozval, to mi na tom vadí nejvíc,“ prohlásil Šustr.

„Já se ozývám až teď, protože jsme v Ústí, tady se prý může říkat všechno,“ poznamenal s úsměvem.

„Říkám na rovinu, jak to cítím. Nemám žádné vysvětlení, proč to bylo takhle. Oni řeknou, že to bylo podle stanov, ale tohle já nepřijímám,“ zdůraznil kouč.

Na svou upřímnost a nediplomatická prohlášení už doplatil v závěru ligy. Když pro jeho tým v klíčovém zápase o záchranu v Teplicích sudí Berka za bezbrankového stavu neuznal Dukle gól, na tiskovce ho tvrdě kritizoval i za další rozhodnutí, které šly proti jeho týmu.

Sudí, katastrofa! Někdo se zbláznil a já to nejsem, zlobil se kouč Dukly Šustr

„Dlouhodobě se tady tolerují věci, které jsou zvláštní. Já fotbal hrál a některé situace vidím jinak,“ začal své hodnocení utkání, které Dukla nakonec prohrála 0:2 a následně po další porážce s Baníkem obsadila poslední sestupovou příčku.

„Rozhodčí byl slabý, slaboučký, katastrofa! Největší sranda je, že on je sebevědomý, chodí na hřišti, rozhazuje rukama, ukazuje, vyhrožuje kartami nám všem. Přitom já se s ním vůbec nebavím. Sebevědomí tady (ukáže nad hlavu), výkon tady (ukáže na pas). Katastrofa! Doufám, že se to všude objeví, ať je nějaká sranda! Je to tak dobré? Pojďme ještě do rozhodčího! Dneska se nenechám brzdit!“

Disciplinární komise LFA ho za výroky trestala, Šustr nesmí ve dvou zápasech na lavičku.

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