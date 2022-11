Takový zápas chcete hrát, chválil sparťanský kouč Priske. Chybělo mu jen víc gólů

„Takový zápas na konec roku před tolika lidmi, s takovou kulisou si přejete hrát,“ řekl Priske.

„Byl to i bojovný zápas. Oběma mužstvům šlo hodně o výsledek.“

Kouč upozornil, že pohár berou nesmírně vážně.

„Je to nejkratší cesta k trofeji, k účasti v pohárové Evropě,“ zdůraznil. „Všichni v klubu poháru přikládáme velký význam. Věděli jsme, že nás čeká velmi těžký zápas, ale chceme hrát tuto soutěž až do konce.“

Přitom jste proti Baníku nechal mezi náhradníky útočníky Jana Kuchtu a Tomáše Čvančaru. To byl záměr?

Oba měli v minulých týdnech drobnější zranění. Kuchta do včerejška netrénoval. To byl důvod, proč zůstali na střídačce. K tomu Minčev ukazoval, že si svou šanci zaslouží, stejně tak Haraslín a Daněk. A bylo to dobré rozhodnutí, protože jsme tím získali sílu na lavičce.

Minčeva jste ale střídal už po prvním poločase. Proč?

Kvůli zranění, které utrpěl po jednom ze soubojů. Měl nějaký problém s žebry, nemohl běhat, takže to bylo vynucené střídání.

Jak bylo pro vývoj utkání důležité, že jste přežili nápor Baníku v úvodu druhé půle?

Bylo to velice důležité. Do druhého poločasu jsme nevstoupili dobře, z čehož jsem byl zklamaný. Ale najednou po úvodní fázi jsme našli půdu pod nohama a znovu se dostali do lepšího tempa. Musím vyzdvihnout mentalitu týmu, jeho charakter. Hráči jako už v minulých zápasech ukázali, že jsou v hlavách dobře nastavení. Víme, že máme ofenzivní kvalitu. Ale minus je, že jsme dnes nevstřelili více branek.

Sparta se výsledkově zvedla. Nemrzí vás, že podzimní část sezony končí letos tak brzy?

Bereme to jako fakt. Dlouho dopředu jsme věděli, že budeme končit už v listopadu. Je pravda, že jsme teď byli na dobré vlně, ale na mě a realizačním týmu je, abychom na jaře navázali na nynější výsledky.

Jste Dán. Vaše reprezentace startuje na nadcházejícím mistrovství světa. Budete ho bedlivě sledovat?

Dosud jsem to tolik nevnímal, nebyl jsem na šampionát nijak koncentrovaný. Ono je i zvláštní, že se hraje v tomto období. Ve Spartě teď budeme mít pauzu do začátku prosince. Pojedu domů. Budu s rodinou a určitě se na fotbal dívat budu. Nejen na Dány.