14. 6. 2025, FK Viagem Ústí nad Labem - Jiskra Domažlice, odveta baráže o postup do 2. ligy. Tomáš Vondrášek, hráč Dukly, na tribuně. | foto: Petr Bílek, MF DNES

„Já bych v tom byl opatrný, vlčáků bude hodně. Ale třeba nám prvních pět zápasů sedne, řekneme si, že to půjde, a opřeme se do toho,“ říká odhodlaně první velká posila Ústí po postupu.

Většinu kariéry Vondrášek odkopal v Teplicích, poslední dva roky strávil v Dukle. Nejdříve jí pomohl k návratu do elitní soutěže, letos k záchraně ligy. „Splnili jsme cíle, obohatilo mě to. Vystoupil jsem z komfortní zóny, dosud jsem se pohyboval blízko domova, jen kolem komína. A najednou jsem musel v šestatřiceti změnit prostředí. Vyzkoušel jsem si to, teď je zase čas na návrat,“ zamýšlí se hráč, který se s rodinou usadil v Krupce.

Když se po sezoně v Dukle vyměnil trenérský štáb, bylo mu jasné, že novou smlouvu už nedostane. „Za stávajícího realizáku bych asi zůstal, ale teď se to otočilo, což respektuju. Odcházím s čistým štítem, férově jsme se domluvili, že v Dukle pokračovat nebudu.“

Stejně jako trenér Petr Rada, jenž dal Vondráškovi před 17 lety v lize první šanci. „Volali jsme si o víkendu, vzájemně jsme si poděkovali. Byl u mých začátků, hrál jsem pod ním v Teplicích i poháry. Nemůžu na něj říct půl slova špatného, uměl udělat partu, kabinu, z toho pak pramenily dobré výsledky. Nikdy mu nezapomenu, že mi dal tu možnost,“ děkuje trenérskému bardovi, jehož prvoligová kariéra se pravděpodobně završila.

V Ústí Vondráška povede Svatopluk Habanec, i ten byl u jeho fotbalového rozjezdu. „Je to podobný příběh jako s Petrem Radou. Když odcházel z teplického béčka do Ústí, vzal si mě s sebou. A druhá liga mi pomohla, nakopla mě, potom už jsem začal stabilně hrát v Teplicích.“

Pro svou bojovnost, zarputilost i klubovou věrnost se stal oblíbencem fanoušků, ti ho respektovali i jako soupeře. Jarní zápas na Stínadlech v ligové nadstavbě však pro něj skončil smolně, po pár minutách se zranil. „Abych se přiznal, zadní sval jsem cítil už v týdnu, ale nechtěl jsem si ten zápas nechat ujít. Byla to chyba, měl jsem se na to vyprdnout. Možná bych pak sezonu dohrál v klidu a zdravý, ale už to nevrátím,“ mrzí Vondráška.

I když brzy oslaví 38. narozeniny, z nabídek si pořád mohl vybírat. „Docela jsem se divil, ale nedávalo to smysl pro rodinu. Musel bych se stěhovat, nebo ještě dál dojíždět. Ústí byla jasná volba.“

I kvůli kabině, v níž potká řadu bývalých spoluhráčů z Teplic. „Kluky jsem sledoval, třetí ligu projeli snadno, hráli hezký fotbal. Byli o dva kroky lepší než soupeři, je na co navazovat.“

Motivaci má veterán pořád velkou. „Fotbal je moje celoživotní vášeň, člověk z toho nechce vystoupit. Cítím se dobře, dokud budu zdravý, budu tomu dávat maximum,“ slibuje. Zvykat si bude muset na svérázný klubový marketing, postavený na bizáru a vnadných moderátorkách. „Je to strategie klubu, já jsem tady hlavně kvůli fotbalu. Lidi to asi baví a chlapi mají aspoň na co koukat."

Fotbalista Tomáš Vondrášek v dresu Dukly.

Co do počtu prvoligových startů bude v Ústí druhým nejzkušenějším hráčem, o čtyři roky roky starší Tomáš Grigar jich posbíral 376, tedy o sedm víc než Vondrášek. „Vnímal jsem, když jsem měl 250 ligových startů, dostal jsem tehdy dres a říkal jsem si, že to je úspěch. Pak už to tak letělo, jako čas a věk.“

Ani těch 369 zápasů v nejvyšší soutěži ještě nemusí být pro Vondráška konečné číslo. Přání zahrát si v dresu Dukly na Stínadlech už se mu splnilo, dočká se i ligového derby Ústí – Teplice? „Bylo by to fajn, ale musíme být nohama na zemi. “