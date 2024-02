Zpátky na Stínadla, sní Vondrášek. Teď chce do ligy vrátit Julisku

„To mě samozřejmě štve, ale jinak jsem to nějak zvlášť neprožíval. Být to ligový zápas, asi by to bylo jinačí. Takhle jsem si jen musel na hřišti vždy dvakrát zkontrolovat, abych nepřihrával žlutému,“ usmál se Vondrášek.

Pro Duklu je stejně jako pro Teplice žlutá tradiční barvou, ale v Blšanech oblékla dresy s převažující červenou se žlutými prvky. V první půli držela s ligovým protivníkem bezbrankové skóre, ve druhé ale pětkrát inkasovala. Pro Vondráška o to víc hořké, že sám naskočil do zápasu až po změně stran. A ani on pak neunikl křiku kouče Petra Rady, který duněl v zázemí ikonického vesnického stánku.

„Vůbec se mu nedivím. Dá se říct, že Teplice nás skoro z každé ztráty potrestaly. Pokud chceme jako Dukla uvažovat o postupu do první ligy, musíme i takové zápasy zvládat,“ velí 36letý veterán.

Na Julisku přišel loni v létě, když mu Teplice oznámily, že s ním už nepočítají. A ani v druholigové Dukle neměl na podzim pevnou pozici, zasáhl do devíti zápasů, nasbíral 322 minut.

„Abych se přiznal, nepřišel jsem úplně stoprocentně připravený. Chvíli trvalo, než jsem se do toho dostal, ke konci podzimu už jsem hrál. S trenérem Radou jsem se o tom bavil. Je rád, že jsem tady, chce, abych pomohl jakkoliv, ze hřiště i z lavičky. Ale pokud budu zdravý, chci samozřejmě hrát od začátku a být co nejvíc platný,“ přeje si.

Dukla je po podzimu druhá, což by ji zajišťovalo baráž o první ligu. Na první místo a přímý postup ztrácí čtyři body. „Přišel jsem hlavně kvůli tomu, abych pomohl k vytouženému postupu, což je tady jasná vize. Máme k tomu našlápnuto, pokud se vyhneme takovým výpadkům jako v zápase s Teplicemi, budeme o první ligu bojovat,“ nepochybuje Vondrášek.

Fotbalové Teplice se před utkáním proti Slavii rozloučily s Tomášem Vondráškem.

Klidnou sezonu po mnoha neklidných přeje Teplicím. „Důležitý bude start do jara. Když se jim povede, mohlo by to být dobré. Vypadá to, že proti podzimu se začínají chytat i střelecky, obrana jim šlape, vzadu mají hromotluky, kteří jsou soubojoví a ještě umějí s balonem. Klidně se mohou udržet ve střední ligové skupině,“ věští úspěch bývalým spoluhráčům.

Sám by si v příští sezoně rád dal repete proti Teplicím, tentokrát už ovšem v ostrém prvoligovém zápase. „Určitě by to bylo něco úplně jiného než tahle generálka. Dá se říct, že zahrát si ještě jednou na Stínadlech je můj sen.“ Aby se naplnil, musí však nejprve Dukla vykopat postup.